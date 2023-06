6 truques de iPhone que a Apple não te contou e você precisa testar

A Apple é uma das marcas de tecnologia que mais investe em novas funções para os seus dispositivos. Fora as novidades lançadas anualmente, existem truques que a empresa insere no iPhone que são pouco comentados pelos consumidores. A possibilidade de tirar selfies com auxílio do fone de ouvido é um deles, o que pode facilitar principalmente a vida dos amantes da fotografia.

Para ativar funções menos usuais nem sempre é necessário o suporte de outro gadget. Com o objetivo de ensiná-los, o TechTudo preparou uma matéria completa com seis truques para iPhones que a Apple não te contou.

2 de 8 Veja seis truques de iPhone que a Apple não te contou e você precisa testar — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Veja seis truques de iPhone que a Apple não te contou e você precisa testar — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Fazer selfies com fone de ouvido

O primeiro truque é fazer selfies com suporte do fone de ouvido. Nem sempre o consumidor consegue tirar fotos de frente perfeitamente, já que a claridade do ambiente ou a posição em que o telefone se encontra podem interferir na qualidade. Para acabar com este problema, há um truque em que o usuário consegue fazer a selfie só com um clique no fone.

3 de 8 É possível fazer fotos usando fone de ouvido — Foto: Luciana Maline/TechTudo É possível fazer fotos usando fone de ouvido — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Para isto, é necessário estar com o gadget conectado no iPhone. Basta ligar a câmera, posicionar o celular da forma que quiser e clicar no botão de aumentar ou diminuir o volume. O sistema do celular reconhece a ação e tira uma foto automaticamente. A solução é ótima para quem busca substituir a função de timer para selfies sem se sentir pressionado pelo curto tempo disponível.

2. Tirar foto com botão de volume

Outra alternativa é o uso do botão de volume do próprio iPhone para tirar fotos. Muitas pessoas sentem dificuldade para tocar na tela quando tiram selfies, o que atrapalha na qualidade da imagem. Uma solução da Apple foi permitir a foto com o botão de volume.

4 de 8 Botão de volume do iPhone permite tirar selfies — Foto: Marvin Costa/TechTudo Botão de volume do iPhone permite tirar selfies — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Para adicionar, o usuário deve abrir a câmera normalmente e clicar para abaixar ou diminuir o volume. Qualquer uma das duas opções substitui o botão para tirar foto, que fica centralizado no meio da tela. A opção é interessante até mesmo para quem está com a tela trincada e com dificuldades para tirar fotos.

3. Bloquear anúncios durante a jogatina

Existem duas formas de bloquear anúncios durante partidas no iPhone. A primeira delas é ativar o modo avião, que impede o carregamento de qualquer propaganda online. No entanto, esta alternativa é ruim para quem curte jogar online e precisa da conexão Wi-Fi para prosseguir com a jogatina.

5 de 8 É possível tirar anúncios de jogos online no iPhone, que incomodam os jogadores durante a partida — Foto: Isadora Díaz/TechTudo É possível tirar anúncios de jogos online no iPhone, que incomodam os jogadores durante a partida — Foto: Isadora Díaz/TechTudo

Outra alternativa é bloquear o rastreamento do aparelho. Para isto, o usuário precisa entrar nas configurações do smartphone, ir em "Privacidade" e clicar em “Rastreamento”. Nesta função, existe a opção de desativar a permissão de rastreamento e impedir a exibição de propagandas personalizadas em apps e jogos.

4. Usar iPhone como lupa

Os smartphones cada vez mais inovam nas suas funções. Contudo, uma opção que é pouco falada e que quase ninguém conhece é a lupa virtual do iPhone. O truque foi desenvolvido como um meio de acessibilidade e é ideal para pessoas que sofrem de problemas de visão.

6 de 8 iPhone conta com recurso de lupa — Foto: Reprodução/Apple iPhone conta com recurso de lupa — Foto: Reprodução/Apple

Para ativar o modo, é necessário abrir os ajustes do iPhone, tocar em “Acessibilidade” e selecionar a opção de lupa. Desta forma, o usuário pode chegar a câmera mais perto e aumentar a visibilidade da imagem exibida. Rótulos, livros com letras pequenas e outros objetos se tornam mais visíveis e fáceis de ler.

5. Medir a altura de objetos reais

Alguns dos iPhones mais recentes, a partir do iPhone 12 Pro, são equipados com a tecnologia LiDAR. Este sensor permite medir a profundidade do ambiente com precisão e retornar o tamanho do espaço. Com isso, os usuários podem usar o app nativo “Medida”, disponível no aparelho, e saber o comprimento de qualquer coisa.

7 de 8 App "Medir" permite que usuários de aparelhos Apple meçam o comprimento de diversos objetos — Foto: Divulgação/Apple App "Medir" permite que usuários de aparelhos Apple meçam o comprimento de diversos objetos — Foto: Divulgação/Apple

Para usá-lo, basta abrir o app “Medida”, que já vem instalado em aparelhos da Apple, e apontar a câmera para o objeto de que deseja fazer a metragem. É importante que o ambiente esteja bem iluminado e que o consumidor não faça movimentos bruscos com o aparelho.

6. Espelhar tela do iPhone sem cabos

Por fim, um truque disponível no iPhone é o espelhamento da tela sem a necessidade de usar cabos. Para isto, ambos os aparelhos precisam estar conectados à rede Wi-Fi disponível no ambiente e assim transferir seus dados mutuamente pela rede.

8 de 8 App AirPlay possibilita o espelhamento da tela sem a necessidade de cabos — Foto: Divulgação/Apple App AirPlay possibilita o espelhamento da tela sem a necessidade de cabos — Foto: Divulgação/Apple

Com os aparelhos conectados, é necessário abrir o menu AirPlay, na Central de Controle do iPhone. O próprio sistema irá indicar os dispositivos disponíveis no ambiente para reproduzir a imagem e som, sem o auxílio de fios.