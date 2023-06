6ª temporada de Black Mirror: veja sinopse e elenco dos novos episódios

A sexta temporada de Black Mirror estreou na manhã desta quinta-feira (15) na Netflix . A série antológica lançou cinco novos episódios com classificação etária para maiores de 18 anos. Novamente com o showrunner Charlie Brooker no comando, o show traz histórias distópicas que mostram o lado obscuro da modernidade e tecnologia. Os atores Salma Hayek (Frida), Michael Cera ( Barbie ), Zazie Beetz ( Atlanta ) e Aaron Paul ( Better Call Saul ) são alguns dos astros no elenco.

Por ser uma estreia recente, até o momento o portal Rotten Tomatoes catalogou apenas três resenhas sobre a sexta temporada. Todas acima da média, como é o caso do jornal britânico The Guardian, que deu 4/5 estrelas à série. Os capítulos marcam o fim de um hiato de quatro anos sem novas temporadas de Black Mirror. Logo, se você está na expectativa de rever o show, confira a seguir o enredo e elenco de cada um dos episódios.

Episódio 1: A Joan é péssima

No primeiro episódio da temporada conhecemos Joan (Annie Murphy), uma mulher convencional que, assim como outras pessoas, possui segredos e dramas pessoais. Para o seu espanto, ela descobre que sua vida é narrada em uma série transmitida por streaming. O mais improvável é que Joan, no show, é interpretada por Salma Hayek. Integram o elenco Michael Cera, Himesh Patel (Yesterday), Rob Delaney (Deadpool 2) e Ben Barnes (Sombra e Ossos).

Episódio 2: Loch Henry

O casal de jovem cineastas Davis (Samuel Blenkin, de The Witcher: A Origem) e Pia (Myha'la Herrold, de Industry) vão até uma cidade bucólica na Escócia para gravar um documentário sobre a natureza do local. Mas quando Davis, que quer ser um grande diretor de cinema, descobre que a cidade possui uma lenda intrigante e assustadora, decide mudar o tema do filme e investigar a nova história. Daniel Portman (Vigil), John Hannah (Homem-Formiga e a Vespa) e Monica Dolan (Decisão de Risco) estão no elenco.

Episódio 3: Beyond the Sea

O episódio apresenta uma versão tecnológica do ano de 1969, onde os dois astronautas Cliff Stanfield (Aaron Paul) e David Ross (Josh Hartnett, de Pearl Harbor) deixam suas famílias na Terra e embarcam numa missão pelo espaço. Durante a viagem, no entanto, os dois sofrem as consequências de uma tragédia inimaginável. Kate Mara (Perdido em Marte), Auden Thornton (A História Verdadeira) e Rory Culkin (Enxame) completam o elenco.

Episódio 4: Mazey Day

Mazey Day (Clara Rugaard, de Espírito Jovem) é uma problemática estrela de Hollywood que está numa situação difícil. Ela atropelou uma pessoa e agora passa a ser perseguida por uma horda de paparazzi. Entre os fotógrafos, estão Bo (Zazie Beetz) e Hector (Danny Ramirez, de Orange is The New Black).

Episódio 5: Demônio 79

No final da década de 1970, a pacata assistente de vendas Nida (Anjana Vasan, de Cyrano) é surpreendida com a chegada de uma entidade misteriosa em sua casa. Ele se apresenta como Gaap (Paapa Essiedu, de Gangs of London) e informa que Nida é obrigada a cometer três atos terríveis para impedir que um desastre mundial aconteça. Katherine Rose Morley (Cuffs) e David Shields (The Crown) complementam o elenco.

Com informações de IMDb, Netflix, Rotten Tomatoes

