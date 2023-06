7 aplicativos para TDAH que melhoram a vida de quem sofre de déficit de atenção

Já pensou em usar aplicativos para para TDAH? Existem diversas plataformas que ajudam as pessoas que sofrem do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade a organizarem melhor as tarefas do dia a dia. Alguns exemplos são o Todoist , usado para organizar uma lista de tarefas, e o Focus Keeper, que ajuda a manter o foco.

Essas ferramentas podem ajudar porque desatenção, impulsividade e dificuldade em manter o foco são sintomas comuns no TDAH. Há boas opções para quem possui smartphones com Android e Iphone (iOS).O transtorno neurológico crônico geralmente apresenta seus primeiros sinais na infância e pode durar a vida inteira. Não há cura conhecida, mas o tratamento adequado pode ajudar a aliviar os sintomas. A seguir, você confere a lista preparada pelo TechTudo com 7 apps que melhoram a vida de quem tem TDAH. Conheça as principais funções de cada um deles e veja como usá-las.

Todoist permite criar listas de tarefas compartilhadas para mais de uma pessoa resolver

1. Routinery

Esse app ajuda pessoas com TDAH a organizarem e manterem uma rotina saudável sem perder o foco. O usuário pode adicionar suas próprias atividades e também receber sugestões do aplicativo, que posteriormente envia lembretes dos afazeres. O temporizador da ferramenta permite calcular o tempo gasto em cada tarefa, e o app ainda mostra estatísticas e feedbacks para quem usa. A ferramenta também envia mensagens motivacionais que elevam a autoestima e ajudam a seguir o que foi proposto. O aplicativo também é compatível com Ipad e Apple Watch.

Routinery tem temporizador que permite calcular o tempo gasto em cada tarefa do dia

Após fazer o download, informe ao app quais são as suas principais preocupações. Falta de concentração ou não ter noção do tempo são alguns exemplos. Depois faça um rápido cadastro com nome, idade e gênero. Na tela seguinte toque em “Começar”. Clique no símbolo de “+” para adicionar uma tarefa em sua rotina. Em seguida, dê um nome à tarefa, escolha os dias em que será executada, a hora de início e a forma como deseja ser notificado. Ao concluir, toque em “Fazer e adicionar”. Basta repetir o processo para cada hábito que deseja inserir. Esse app é gratuito, mas para adicionar mais de 2 rotinas, acessar uma análise estatística e ter ícones personalizados é preciso aderir à versão Premium por R$ 115,90 anualmente.

2. Sweepy

O app Sweepy é perfeito para quem tem dificuldades na hora de estabelecer uma rotina de limpeza em casa. Ele ajuda a organizar, distribuir e acompanhar as tarefas de forma divertida. Alguns dos recursos são: separar a limpeza por cômodos, dar prioridade a alguma tarefa, distribuir a carga horária entre as pessoas que moram com você, gerar uma escala automática e sincronizar dados entre os dispositivos. O app ainda classifica quem cumpriu melhor as tarefas, o que ajuda a manter a motivação.

Sweepy ajuda a estabelecer rotinas para deixar a casa sempre limpa

Para começar a usar o Sweepy, faça login no app, adicione seu nome e uma foto e clique em “Next”. Em seguida, é hora de adicionar os cômodos de sua casa. Escolha o tipo, dê um nome a ele, e depois clique em “Next”. Adicione as tarefas que gostaria de cumprir naquele espaço, a frequência e o nível de esforço exigido e toque em “Create”. Caso deseje, você poderá adicionar tarefas que não estão na lista. Em seguida, escolha se deseja receber lembretes e programe um horário. Repita o processo para cada cômodo da casa. Para envolver mais pessoas no processo e criar uma agenda diária é necessário assinar a versão Premium do app por R$ 13,99 por mês ou R$ 70,99 ao ano.

3. Todoist

Esse app permite que o usuário organize suas tarefas pessoais e profissionais e receba lembretes para não se esquecer de nada importante. É possível, por exemplo, criar projetos e delegar tarefas, além de conectar o aplicativo a outras ferramentas como Outlook e Slack. O Todoist dá destaque visual para as tarefas principais e permite que você adicione novas atividades a qualquer momento.

Todoist deve ser usado para organizar tarefas pessoais e profissionais

Após abrir o app e fazer login, escolha como pretende usá-lo. Há a opção Pessoal, Trabalho e Estudos. Caso deseje, é possível marcar todas. Clique em “Continuar”, marque o seu nível de experiência com esse tipo de app e crie um perfil adicionando um nome e uma foto. Em seguida, toque em “Abrir Todoist”.

Na tela inicial, há algumas sugestões de tarefas que você pode ativar e escolher os dias e horários de execução. Também é possível clicar no símbolo de “+” para criar uma nova tarefa do zero. Descreva a atividade, com que frequência será realizada e os horários de execução e clique no botão de “Enviar” para adicioná-lo à sua rotina. O app é gratuito, mas ao ativar um plano Premium por R$ 12,00 mensais ou R$ 120,00 anuais você tem acesso a lembretes ilimitados, pode criar mais projetos e convidar mais pessoas, fazer upload de arquivos grandes e muito mais.

4. Focus Keeper

O Focus Keepersse ajuda as pessoas com TDAH a manterem o foco e a produtividade, pois é possível realizar várias tarefas do seu dia a dia por um período determinado seguindo um cronômetro. A ferramenta permite uma pequena pausa e, em seguida, inicia a próxima atividade. Os períodos são personalizáveis e você pode acompanhar a produtividade por meio de gráficos.

Focus Keeper é um ferramenta que ajuda pessoas a manter a concentração pode determinado período de tempo

Ao abrir o app, você tem acesso a um cronômetro com 25 minutos e a ideia é dispará-lo e concentrar-se em uma tarefa até o fim do período. Ao fim da atividade, E dispare o próximo cronômetro com um período de descanso. Na próxima tela, haverá mais 25 minutos para uma nova atividade e o ciclo se repete pela quantidade de vezes escolhidas. Ao clicar no botão “Focus” no alto da tela e depois em “Options” você pode configurar o app escolhendo a duração de cada período, quantas atividades serão realizadas até uma pausa maior e a quantidade total diária de tarefas em que você deseja focar totalmente.

5. Freedom Block Distractions

O Freedom é um app que permite bloquear sites e aplicativos que tiram sua concentração de tarefas importantes. Durante os períodos definidos, caso você tente abrir algo que está na lista de bloqueio, o aplicativo não irá permitir, o que vai ajudá-lo a se lembrar de se concentrar na tarefa. A ferramenta é muito útil para executar atividades que não permitem distrações, como estudar, escrever, ler e trabalhar.

Freedom Block Distractions bloqueia sites e aplicativos que tiram concentração

Para usar o app é necessário criar uma conta que permite usá-lo na versão de teste por 7 vezes. Na tela inicial, toque em “Permitir” para que o Freedom tenha as permissões necessárias para fazer os bloqueios escolhidos. Em seguid, toque em “Tente uma sessão”. Logo depois, clique em “Lista de bloqueio” e escolha o que gostaria de bloquear. Escolha uma duração e toque em “Bloquear”. Para usar o app quantas vezes quiser, agendar bloqueios e conectá-lo em todos os dispositivos é preciso assinar a versão Premium por R$ 199,99 ao ano.

6. ADHD White Noise + Brown, Pink

Esse app ajuda pessoas com TDAH a manterem o foco por mais tempo em tarefas como pintar, escrever, estudar e até dormir. Para isso, os desenvolvedores basearam-se em pesquisas que afirmam que pessoas com esse transtorno podem permanecer por mais tempo em uma atividade dependendo do tipo de ruído que está ao fundo. Por isso o aplicativo oferece sons como o ruído branco, ruído marrom e ruído rosa.

ADHD White Noise + Brown, Pink oferece sons que ajudam na concentração

O funcionamento é muito simples. Basta informar um e-mail e depois clicar em uma das opções de sons da tela inicial para que ele comece a tocar. Quando quiser interromper o ruído é só clicar sobre ele novamente. O app funciona em segundo plano, então você pode ativar um dos ruídos e continuar a ouvi-lo enquanto utiliza o celular em suas atividades. O ADHD White Noise + Brown, Pink é totalmente gratuito.

7. How We Feel

Esse app ajuda os usuários a monitorarem seus próprios sentimentos descrevendo suas emoções ao longo dos dias e das atividades. Isso ajuda as pessoas a entenderem os próprios sentimentos e a lidarem com o estresse e a ansiedade para se sentirem melhor e serem mais produtivas. O aplicativo é totalmente gratuito.

App How we feel serve para registar emoções e sentimentos ao longo do dia

Ao abrir o How We feel você terá que fazer um rápido cadastro, aceitar a política de privacidade e responder algumas perguntas sobre seus sentimentos no momento, além de assistir a um pequeno vídeo introdutório.

Em seguida, na tela inicial, toque em “Check in” e escolha a cor que melhor descreve seus sentimentos. Depois toque na emoção que achar mais adequada e clique na seta lateral. Na próxima página adicione detalhes sobre esse sentimento, informe onde você está, o que está fazendo e com quem está. Por fim toque em “Save”. Você pode adicionar novas emoções sempre que quiser. Depois é só clicar no botão “Analyze” no menu principal para ter uma ideia mais clara dos seus sentimentos ao longo do tempo.