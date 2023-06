7 coisas que você faz no WhatsApp que te tornam um 'tiozão do zap'

Os "tiozões do zap" são pessoas que adotam práticas inconvenientes no WhatsApp e que, por isso, acabam irritando e muito os demais usuários do mensageiro, seja no Android ou no iPhone ( iOS ). O termo ficou conhecido por ser uma brincadeira usada para nomear uma série de comportamentos típicos de pessoas mais velhas em redes sociais.

Entre as atitudes mais conhecidas, estão enviar mensagens de "bom dia" regularmente nos grupos, compartilhar correntes suspeitas e mandar áudios em todas as mensagens, independente do tamanho delas. A seguir, confira a lista produzida pelo TechTudo com sete ações que podem fazer de você um ‘tiozão’.

1. Mandar mensagem de “bom dia” nos grupos

Enviar imagens de “bom dia” todos os dias nos grupos é considerado um comportamento de "tiozão". Geralmente, as mensagens são enviadas no grupo da família com imagens ou vídeos contendo frases motivadoras, ou até mesmo religiosas em alguns casos. Dificilmente, esse conteúdo conta com alguma continuidade - o "tiozão" apenas envia e depois some. Esse é um comportamento que os jovens visualizam como algo irritante, em especial pela manhã.

2. Mandar vídeos não solicitados

Os "tiozões" também costumam enviar vídeos sem aviso prévio. Normalmente, eles são aleatórios e trazem conteúdos como de correntes, humor, tutoriais e pegadinhas. Essa prática também costuma irritar os mais jovens, já que nem sempre os vídeos são do interesse de todos e podem se tornar um verdadeiro transtorno por ocupar a memória no dispositivo dos usuários. Além disso, no caso do envio em grupos, os vídeos também desfocam a atenção em relação aos assuntos importantes que podem estar sendo discutidos nele.

3. Enviar correntes pelo WhatsApp

Outro comportamento característico de um “tiozão” é o envio constante de correntes, que são mensagens repassadas entre usuários do WhatsApp, muitas vezes sem qualquer tipo de preocupação com o conteúdo delas. É comum que essas pessoas não verifiquem a veracidade das informações nem busquem a origem real delas. Esse comportamento pode ser perigoso, visto que, assim, os "tiozões" podem acabar repassando golpes para amigos próximos e familiares.

4. Adicionar usuários a grupos aleatoriamente

Outra ação bastante incômoda é adicionar pessoas a grupos sem a autorização delas. Muitas vezes, os grupos não são apenas familiares, mas de outras temáticas, que não são do interesse dos perfis adicionados. Os "tiozões" abrem os grupos, disparam diversas mensagens aleatórias, e enchem a caixa de entrada do WhatsApp, o que acaba se tornando um problema de privacidade pelo envio de spam. O esperado é que, antes de adicionar alguém a algum grupo, a pessoa seja consultada sobre ela querer ou não fazer parte.

5. Ficar cobrando respostas rápidas

O "tiozão" também é conhecido pelos jovens por cobrar respostas rápidas de seus interlocutores. Quando o usuário não responde na hora, é comum que os "tiozões" enviem diversas mensagens na tentativa de chamar a atenção e obter um retorno mais rápido. Porém, esta é uma prática que é mal vista pelos usuários, principalmente os mais jovens, que não gostam de ser apressados para interagir no mensageiro.

6. Mandar áudios o tempo inteiro

Os "tiozões do zap" também têm o costume de enviar áudios para os seus contatos frequentemente. Independente do tamanho da mensagem, é comum que essas pessoas sempre optem pela gravação - ou pela interação através de emojis. O comportamento é típico, porém, também é mal visto pelos demais usuários, já que áudios em grande quantidade podem ser cansativos ou mesmo inapropriada, a depender, por exemplo, do que a pessoa está fazendo no momento em que os recebem.

7. Compartilhar links suspeitos

O envio de links suspeitos pode levar usuários do WhatsApp a caírem em golpes, como os de phishing, que facilitam o compartilhamento de informações pessoais sem permissão. Os "tiozões" são bem conhecidos por enviar em grupos ou em conversas privadas esses tipos de links.

Em alguns casos, os links compartilhados induzem a pessoa a acreditar em um falso prêmio e que, para poder retirá-lo, é preciso compartilhar dados como CPF, senhas bancárias e afins. Por isso, é importante que, antes de compartilhar algum site, o usuário verifique a procedência das informações contidas nele. O mesmo cuidado deve ser tomado pelos usuários antes de clicar em qualquer link.

