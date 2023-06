7 consequências extremamente ruins de usar o celular enquanto come

Usar o celular enquanto você come pode ocasionar diversos problemas, desde diminuir a sensação de prazer durante refeições a riscos médicos como indigestão e obesidade. No Brasil, a situação é especialmente preocupante, tendo em vista que o país é o recordista mundial no tempo médio de uso do aparelho (5,4 horas diárias), de acordo com estudo divulgado pela States of Mobile no em 2022.

Embora não existam muitos estudos que abordam diretamente a prática, o problema não é necessariamente novo. Ao longo dos anos, médicos vêm alertando para o uso de telas em geral enquanto são realizadas refeições. A portabilidade do celular e o nível de atenção demandado no seu uso, além de potencializar riscos já conhecidos, incorporam novos inconvenientes à lista. O TechTudo separou as piores consequências de checar redes sociais ou assistir a vídeos e séries no celular ao mesmo tempo em que é realizada uma refeição.

2 de 6 Veja sete consequências extremamente ruins de usar o celular enquanto come — Foto: Pexels/Tima Miroshnichenko Veja sete consequências extremamente ruins de usar o celular enquanto come — Foto: Pexels/Tima Miroshnichenko

1. Indigestão

Como sabemos, a mastigação adequada é essencial para iniciar o processo digestivo, pois ajuda a quebrar os alimentos em partículas menores e facilita a ação das enzimas digestivas. Especialistas em nutrição recomendam mastigar em média 32 vezes entre uma garfada e outra. Diante desse cenário, o uso do celular durante a alimentação pode nos levar a comer rapidamente e engolir pedaços de comida muito grandes, comprometendo toda a digestão, além do risco de engasgo aumentar.

3 de 6 Indigestão é uma das consequências do uso do celular durante as refeições — Foto: Divulgação/Serap Indigestão é uma das consequências do uso do celular durante as refeições — Foto: Divulgação/Serap

Além disso, a produção de saliva tende a ser menor quando estamos focados no celular, o que pode ajudar a comprometer ainda mais o processo digestivo, uma vez que a salivação adequada contém enzimas que ajudam a decompor os alimentos.

2. Menor consciência alimentar

O uso do celular durante as refeições aumenta as chances de ignorarmos os sinais de saciedade e fome, o que pode causar a falta de controle da quantidade e da qualidade da comida que ingerimos. Uma série de problemas derivam desta menor consciência alimentar, como o excesso de ingestão calórica, escolhas alimentares menos saudáveis ​​e falta de satisfação com a refeição.

3. Obesidade

Um estudo realizado pela Universidade Federal de Lavras em colaboração com a University Medical Center Utrecht, na Holanda, revelou que homens e mulheres consomem 15% mais calorias quando olham para seus telefones enquanto comem. A pesquisa, que foi feita com 62 pessoas, descobriu que em média os voluntários ingeriram 535 calorias quando comeram sem a distração do celular, e até 616 calorias enquanto faziam o uso do aparelho durante as refeições.

Consumir mais calorias do que o necessário para o funcionamento do corpo leva à produção de glicogênio, que é armazenado como gordura pelo nosso corpo. O aumento constante do percentual de gordura corporal pode levar à obesidade, que por sua vez, é vinculada a uma série de outros problemas como doenças cardíacas, derrame, diabetes e câncer.

4. Diminui o paladar

4 de 6 Comer olhando o celular pode diminuir o paladar — Foto: Pexels/Maria Orlova Comer olhando o celular pode diminuir o paladar — Foto: Pexels/Maria Orlova

Quando estamos distraídos com o celular durante as refeições, não podemos prestar atenção total aos alimentos que estamos consumindo. A falta de atenção pode diminuir a percepção dos sabores, aromas e texturas dos alimentos, afetando assim a experiência sensorial e o prazer de comer.

Isso acontece porque ao utilizar o celular enquanto nos alimentamos, o córtex pré-frontal divide a atenção entre as duas tarefas sem executar nenhuma das duas de forma plena. Entre outras atribuições, esta região do nosso cérebro é responsável pela concentração e autorregulação do comportamento.

5. Baixa interação social

5 de 6 Nomofobia é o nome atribuído ao "vício" em celular — Foto: Pixabay Nomofobia é o nome atribuído ao "vício" em celular — Foto: Pixabay

A interação social envolve tanto a comunicação verbal quanto a não verbal. Ao usar o celular durante as refeições, podemos reduzir a comunicação verbal, como conversas e trocas de ideias, além de diminuir a comunicação não verbal, como expressões paternalistas, gestos e contato visual, que cumprem um papel importante na conexão humana.

6. Má postura

6 de 6 Má na postura durante uso de celular gera dores na coluna e pescoço — Foto: Freepik Má na postura durante uso de celular gera dores na coluna e pescoço — Foto: Freepik

A falta de ergonomia relacionada ao uso do celular tem se tornado uma preocupação crescente. Resultados de estudos recentes mostram que o uso excessivo do dispositivo pode contribuir para o desenvolvimento de distúrbios musculoesqueléticos. Neste cenário, ficar curvado diante da tela do aparelho durante uma refeição pode causar tensão muscular e desconforto no pescoço, ombros e costas.

7. Higiene

A presença de uma alta carga de bactérias em celulares já vem sendo alvo de pesquisas há algum tempo. Sabe-se que, ao longo do dia, os dispositivos acumulam sujeiras e germes devido à sua exposição a diferentes ambientes. Ao manusear o telefone durante as refeições, você pode transferir estes germes para as mãos e, potencialmente, para a comida que está consumindo. Isto pode gerar uma série de problemas, como uma intoxicação alimentar.