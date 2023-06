7 dicas para economizar na hora de assinar um serviço de streaming

Netflix , HBO Max , Globoplay e Amazon Prime Video são apenas alguns dos serviços mais famosos no mercado de streaming brasileiro, cada um com seu próprio catálogo e produções originais. A variedade de plataformas só aumenta, mas a dúvida de muitas pessoas é como economizar sem deixar de assistir às produções de sucesso de cada uma delas. No entanto, existem formas de economizar que permitem aproveitar as séries e os filmes mais comentados do momento.

O TechTudo listou sete dicas para poupar com assinaturas de streaming, que vão além do compartilhamento de senhas. Afinal, a prática já está sendo barrada pela Netflix, que anunciou a cobrança para o usuário que divide a conta com pessoas fora de sua residência. A seguir, confira o que fazer para evitar custos maiores.

Planos baratos e descontos especiais: como economizar na assinatura dos streamings

Escolha um plano mais barato

Pode parecer óbvio, mas é preciso analisar os planos de streaming e seus respectivos benefícios. A Netflix, por exemplo, tem o pacote Básico com Anúncios, por apenas R$18,90, que dá direito a uma tela. Se o usuário não precisa de várias telas e não tem aparelhos adequados para assistir com a qualidade máxima da transmissão — normalmente disponível nos planos mais caros —, as opções mais baratas costumam ser suficientes.

A Netflix oferece planos a partir de R$18,90 mensais

Procure combos de streaming

Atualmente, muitas plataformas oferecem seus serviços em formato de combo, garantindo a assinatura de mais um streaming em um mesmo pacote. Por exemplo, os usuários podem adquirir planos do Globoplay em conjunto com o Star+ e Disney+, por R$ 74,90 mensais. O streaming da TV Globo também oferece opções com o Telecine (R$ 57,90), além de três meses de Apple TV+ para assinantes.

O Combo+ (Disney+ e Star+), é mais uma opção para quem busca economizar. Em vez de pagar pelos dois streamings separadamente, o que daria cerca de R$ 74,80 mensais, é possível assinar a dupla por R$55,90. Existe ainda o Combo+ com o Lionsgate+, por R$59,90. Vale lembrar que há outras alternativas, em diferentes empresas, que se adequam aos mais variados perfis de consumidores.

O Combo+ oferece assinatura da Disney+ e Star+ por apenas R$55,90

Verifique se há desconto para assinatura anual

A maioria dos serviços de streaming oferece desconto para quem dá preferência à assinatura anual. Por exemplo, no plano padrão do Globoplay, a mensalidade passa de R$ 49,90 para 12 vezes de R$ 42,90. O usuário do HBO Max também pode optar pelo plano anual, por R$ 239,90 (equivalente a R$ 19,99 por mês, com pagamento total antecipado). Outra empresa que garante desconto para assinaturas anuais é o Amazon Prime Video, que vai de R$ 14,90 mensais para R$ 119 ao ano — equivalente a R$9,90 ao mês, que também deve ser pago de uma só vez.

A maioria dos streamings garante desconto em assinaturas anuais

Aproveite o período de teste

Se o assinante não deseja ter o streaming por muito tempo e só quer ver títulos pontuais, aproveitar o período de teste grátis é uma opção estratégica para economizar. no Apple One, da Apple TV+, e no Amazon Prime Video, novos usuários têm direito a um mês grátis. Há também a opção de assinar apenas a Apple TV+, sem outros benefícios do combo, com sete dias de teste.

Após este intervalo, a cobrança é feita automaticamente no cartão de crédito informado no cadastro. Portanto, é importante ficar atento à data limite, para que o cancelamento seja feito a tempo e não haja acréscimos na fatura.

Apple TV+ e Amazon Prime Video oferecem período de teste de até 30 dias para novos usuários

Utilize serviços que oferecem desconto

Além dos combos e planos anuais, existem outros descontos para os assinantes de streaming. No programa de pontos do Mercado Livre, a partir do Nível 6, é possível adquirir assinaturas do Disney+ e Star+ de graça, além de 30% off no HBO Max, Lionsgate+ e Paramount+. Caso não seja usuário do site, é possível comprar o acesso ao nível por R$ 14,90 mensais.

Clientes Mastercard também conseguem reduzir pela metade a assinatura do HBO Max, no plano multitelas, e usuários com Banco Bradesco têm benefícios na compra de pacotes do Disney+. Por isso, é importante pesquisar vantagens disponíveis em bancos, e-commerces e mais empresas que podem oferecer descontos em plataformas de streaming.

Mercado Livre oferece descontos para streamings, como HBO Max e Paramount+

Assine e cancele de acordo com os lançamentos

Têm fãs de streaming que acompanham todos os lançamentos e adições nos catálogos. Mas também existem aqueles que estão atrás apenas de alguns títulos específicos. Nesse caso, o ideal é planejar períodos de assinatura, de acordo com o lançamento de suas produções preferidas, evitando meses de pagamentos que não serão aproveitados.

Por exemplo, para quem assiste Stranger Things, houve um intervalo de três anos entre a terceira e a quarta temporada. Então, em vez de assinar a Netflix por sete anos, desde a estreia da produção, os fãs podem se tornar clientes apenas por algumas semanas, em períodos estratégicos. O mesmo vale para Euphoria (HBO Max), The Boys (Prime Video) e muitos outros títulos com hiatos maiores.

Stranger Things lançou quatro temporadas ao longo de sete anos

Confira pacotes com operadoras de TV e celular

Por fim, os clientes de operadores telefônicas podem se beneficiar na hora de contratar serviços de streaming. A Tim conta com diversos planos, como o Tim Black, que inclui Netflix e Amazon Prime Video, a partir de R$139,99. Já para clientes Claro, é possível fazer o upgrade e incluir uma assinatura da Netflix por R$25,90.

Além disso, empresas de TV por assinatura como Sky e Claro TV oferecem pacotes com streaming incluso. Os clientes da Sky têm acesso o catálogo do HBO Max, além de conferir conteúdos da Netflix na própria TV, pela Sky Connect. Ao passo que a Claro TV disponibiliza o plano 4K com acesso à Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e HBO Max por R$109,90 nos primeiros três meses.

Operadoras de TV e celulares também garantem descontos ou planos com streamings inclusos

