7 hábitos com celular que pessoas de sucesso adotam e você precisa saber

Estudos apontam que o tempo diário do uso do celular tem aumentado cada vez mais e isto pode estar gerando impacto negativo no que diz respeito à produtividade e à efetividade dos usuários. Para driblar o problema, pessoas bem-sucedidas costumam adotar abordagens saudáveis e disciplinadas em relação ao uso do dispositivo.

Especialistas destacam que, embora os celulares sejam muito eficientes em termos de tecnologia, eles podem nos distrair e atrapalhar nossa imersão em uma atividade, prejudicando nosso nível de concentração e produtividade máxima. No mundo em que o uso do celular se tornou bastante comum, profissionais de diversas áreas estão tomando medidas para garantir que o dispositivo não se torne um obstáculo para seus objetivos. Confira abaixo os sete hábitos com celular que pessoas de sucesso adotam.

1. Rotina controlada

Quando o assunto é a rotina de uso do seu celular, tudo é importante. Alguns exemplos são o lugar onde o seu telefone é carregado, que horas você verifica as redes sociais pela primeira vez no dia, onde você guarda o dispositivo enquanto trabalha, ou quais aplicativos instalados realmente facilitam a sua vida. A partir desta análise, você poderá identificar todas as maneiras pelas quais o telefone impede que você mantenha o foco. Criando, em seguida, regras e estratégias para um uso mais saudável.

2. Limitar tempo de uso

Em vez de acessar o celular de forma indiscriminada, determine quantas horas por dia você considera razoável ou qual é o limite máximo de tempo que você está disposto a dedicar ao uso do dispositivo. Para alcançar este objetivo é fundamental que as metas sejam mensuradas de forma realista. Aplicativos de controle de tempo de uso do celular podem ser úteis para monitorar quanto tempo você realmente passa no dispositivo.

3. Preencher tempo com exercícios para mente e corpo

Os espaços criados no seu dia a dia para não usar o celular podem ser substituídos pela prática regular de exercícios físicos que influenciam no bom funcionamento da mente e do corpo. Esta pode ser uma maneira de reduzir a sensação de dependência do celular e ajudar a equilibrar o uso excessivo do dispositivo.

Exercícios para a mente, como meditação, mindfulness e técnicas de atenção plena, ajudam a cultivar o foco e a concentração. Já os exercícios físicos, como caminhadas, corridas, treinos ou outras atividades, ajudam na produção de serotonina, que é o neurotransmissor ligado aos sentimentos de satisfação e bem-estar.

4. Gerenciar notificações de forma eficaz

Para evitar distrações constantes, pessoas bem-sucedidas desativam notificações de aplicativos que não são essenciais para suas tarefas diárias. Isso inclui jogos, redes sociais ou outros apps que não contribuem diretamente para suas metas e objetivos. Ao desativar estas notificações, eles reduzem o impulso de verificar o celular a todo momento. Em momentos que demandam atenção redobrada, recomenda-se usar o modo "Não perturbe", que permite silenciar todas as notificações por período predeterminado.

5. Não levar o celular para o quarto

Algumas decisões aparentemente simples como não levar o celular para o quarto diminuem o seu tempo de tela consideravelmente e podem dar o descanso que o seu cérebro necessita para não ficar sobrecarregado. Pesquisadores apontam que a luz azul emitida por dispositivos pode afetar nossos padrões de sono. Esta luminosidade impacta a glândula pineal, que ajuda a regular os ciclos de sono e vigília. Além disso, a exposição a conteúdos estressantes ou perturbadores antes de dormir pode afetar o estado emocional e também interferir no relaxamento necessário para uma boa noite de sono.

6. Praticar períodos de desintoxicação digital

Reserve períodos regulares de desintoxicação digital, nos quais você se afasta completamente do celular. Pode ser um dia inteiro, um fim de semana ou até mesmo algumas horas por dia. Use este tempo para se desconectar, relaxar e se envolver em atividades offline. Isto pode ser uma boa oportunidade para se conectar mais plenamente com as pessoas ao seu redor, cultivar relacionamentos significativos e fortalecer os laços sociais.

7. Utilizar o celular para promover o desenvolvimento profissional

Além de diminuir o tempo do uso do celular no seu dia a dia, é fundamental gerenciar melhor o período em que ele é de fato usado. Uma boa forma de fazer isso é buscar alternativas para que você desenvolva o seu crescimento profissional e pessoal. Estas atividades podem envolver a leitura de livros, participar de cursos online, buscar oportunidades de networking e a dedicação a projetos significativos. Desta forma, será possível reverter um tempo de ociosidade em algo que maximize seu potencial na busca por resultados mais satisfatórios.