7 hábitos que estão destruindo seu celular e que você deve parar agora

O celular, assim como todos os eletrônicos , possui uma vida útil limitada, mas alguns hábitos que desenvolvemos podem encurtar ainda mais este tempo. Em média, espera-se que um smartphone dure entre dois e cinco anos, dependendo da forma como é utilizado. O usuário que está sempre atento às atualizações de softwares e que cuida bem da bateria do dispositivo, por exemplo, pode passar alguns anos a mais usando o mesmo aparelho com tranquilidade.

O uso de carregadores falsificados, a exposição prolongada a temperaturas extremas e não utilizar capas e películas protetoras são algumas das práticas que podem reduzir o tempo de vida de um aparelho celular. Abaixo, o TechTudo listou alguns hábitos que estão "destruindo" seu telefone.

1. Cabos genéricos e o mau uso deles

Ultimamente os carregadores tomaram conta de diversos comércios não oficiais pelo país. Disponíveis em vários modelos diferentes e normalmente em custo muito abaixo dos valores convencionais, os carregadores falsificados se tornaram uma opção para muitos usuários. Os perigos de utilizar dispositivos assim no celular sã razoáveis e muitas vezes podem causar danos irreparáveis no celular — ou até mesmo explosões ou curtos-circuitos.

Outro costume que muitos usuários têm, mas às vezes não se dão conta, é o mau uso do cabo do carregador. Puxar o cabo pelo fio na hora de desconectar do celular, dobrar demasiadamente o cabo e expor o componente a fontes de calor excessivo são alguns fatores que podem danificá-lo, o que vai influenciar diretamente na qualidade de uso do telefone.

2. Não usar uma boa capinha e película protetora

Tela rachada e riscos na parte traseira do celular são experiências que nenhum usuário quer ter, mesmo tendo se tornado uma coisa corriqueira nos dias de hoje. Os smartphones atuais costumam ter design moderno e sofisticado, o que chama atenção de quem o tem e das pessoas ao redor, então muitos consumidores gostam de exibi-los e acabam optando por uma aparência mais “limpa”. O perigo está justamente nesta atitude.

Películas protetoras e capas fornecem proteção extra contra arranhões, quedas e na maioria das vezes previne o desgaste natural causado pelo uso do celular. Por esse motivo, a preferência de não usar esses equipamentos é considerada um equívoco e se torna um dos hábitos mais graves que podem literalmente destruir o celular.

3. Descarregar a bateria com frequência

Deixar a bateria do smartphone zerar por completo eventualmente não representa riscos para a saúde do componente, mas quando isso passa a acontecer constantemente, pode se tornar um problema. O ciclo de carga ocorre quando a bateria descarrega completamente e é carregada de novo, e sabe-se que este fenômeno tem tempo de vida útil limitado.

Logo, é recomendado que o usuário faça recargas regulares durante o dia, deixando a bateria entre 20% e 80%. Deixar o celular “morrer” não é uma opção saudável já que pode forçar a bateria, diminuindo o tempo de vida útil do aparelho

4. Uso exagerado perto da água

Com o avanço da tecnologia, muitos modelos de celular passaram a receber certificações de resistência à água. Contudo, muitos usuários ignoram as especificações das fabricantes e podem passar do ponto em relação ao uso excessivo dos aparelhos perto da água. Ter a certificação é importante, mas também é importante saber que ela é limitada a uma determinada profundidade e ao tempo de imersão.

Estar atento a estas especificações e respeitá-las pode evitar danos à tela, à bateria e a componentes internos do celular, e até mesmo se livrar da oxidação — problema recorrente que não recebe conserto gratuito das assistências técnicas. Uma opção de proteção extra é o uso de boas capas à prova d’água, se atentando sempre às instruções das fabricantes.

5. Exposição prolongada a temperaturas extremas

Tanto o calor quanto o frio extremo podem causar danos ao celular e aos componentes internos do aparelho. No caso da bateria, temperaturas muito altas podem acelerar a degradação, ocasionando a diminuição de tempo de vida útil. Já temperaturas muito baixas afetam a eficiência da bateria pois acabam reduzindo momentaneamente a capacidade dela.

Outro problema que os usuários de celular enfrentam frequentemente é o superaquecimento do aparelho e a exposição prolongada à luz solar. Estas estão entre as maiores causas do aumento significativo da temperatura do celular. Para fugir do problema, o usuário precisa tomar alguns cuidados simples, como não deixar o celular exposto demais à luz do sol ou evitar o uso em ambientes de extremo frio.

6. Ignorar atualizações de sistema e segurança

Muitas vezes as atualizações do celular não recebem a devida atenção. Um simples movimento de deslizar os dedos pode excluir as notificações — que diversas pessoas podem ver como indesejadas, adiando um evento de extrema importância para o celular. Além de melhorar a experiência do usuário, estes upgrades podem conter patches de segurança que precisam estar atualizados para manter a proteção do próprio consumidor.

As atualizações também podem corrigir bugs indesejados que estão diretamente ligados ao mau funcionamento e a uma eventual lentidão do aparelho. Logo, ignorá-las ou simplesmente adiá-las pode não ser uma escolha muito inteligente.

7. Baixar aplicativos maliciosos

Baixar aplicativos em lojas como Google Play Store e App Store é a opção mais fácil para quem possui celulares com sistema Android ou IOS. O que alguns não sabem é que estas opções também são as mais seguras. Fazer download de apps ou programas em lojas não oficiais pode colocar seu celular em perigo.

