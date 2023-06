Lista reúne 7 perguntas para a Siri que vão te fazer morrer de rir com as respostas — Foto: Laura Storino/TechTudo

1 de 8 Lista reúne 7 perguntas para a Siri que vão te fazer morrer de rir com as respostas — Foto: Laura Storino/TechTudo

📝 Os concorrentes da Apple estão superando o iPhone? Opine no Fórum do TechTudo

Apesar de pouco práticas, as respostas da Siri sobre amor e relacionamentos podem ser bastante engraçadas. Então, se você quiser se divertir e dar boas gargalhadas, faça as perguntas certas para a assistente e veja o que ela tem a dizer sobre o assunto. Mas, se precisar de conselhos amorosos realmente úteis, é melhor buscar ajuda em outro lugar.

Se você estiver se sentindo corajoso e quiser arriscar perguntar à Siri sobre seus concorrentes, esteja preparado para uma resposta irônica e divertida. A assistente é capaz de cutucar os principais rivais da Apple, como a Microsoft e o Google , com respostas como "Eu prefiro não falar sobre a concorrência. Eles já têm problemas suficientes tentando me copiar" ou "Não tenho nada a dizer sobre a concorrência. Afinal, a maçã é a fruta mais doce e deliciosa".

Mas cuidado: se você perguntar sobre a Samsung , a Siri pode ficar um pouco mais agressiva e responder com poucas palavras, como "Eu não posso dizer o que penso sobre a Samsung". Pelo visto, a IA é melhor em piadas do que em análises de mercado.

Ao solicitar informações cotidianas para a Siri, é provável que você se depare com respostas irônicas e diretas. A assistente virtual pode optar por explicar um cálculo complexo em vez de fornecer a resposta imediata, como ocorre ao questionar quanto é zero dividido por zero. Além disso, se perguntarmos sobre o fim do mundo, a Siri virá com uma tirada sarcástica.