7 personagens dos jogos que são não-bináries e você provavelmente não sabia

A presença de personagens não-bináries nos jogos estimula o conhecimento e o respeito na comunidade como um todo. Além de contar histórias sob uma ótica diferente da tradicional, muitos jogadores se sentem representados durante sua gameplay. Undertale , Apex Legends e Borderlands 3 são alguns dos títulos que trazem uma inclusão do seu elenco, algo que muitas vezes falta no universo gamer. A seguir, confira uma lista completa com mais nomes não-bináries que estão presentes no mundo dos games.

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Comente no Fórum TechTudo

1. Frisk (Undertale)

Frisk protagoniza Undertale, após cair em um buraco que dá acesso a um mundo subterrâneo. Neste lugar misterioso, os jogadores precisam enfrentar muitos monstros e lidar com a consequência de suas decisões. O game conta com um visual 2D e uma história envolvente, apesar de Frisk ser uma pessoa de poucas palavras. Durante toda a jornada, e personagem é tratade com os pronomes elu/delu (they/them), mas não há nenhuma confirmação sobre o gênero de Frisk por parte de Toby Fox, criador do jogo.

2 de 8 Undertale leva Frisk em uma viagem pelo subterrâneo — Foto: Divulgação/Steam Undertale leva Frisk em uma viagem pelo subterrâneo — Foto: Divulgação/Steam

2. Kirby

Kirby tem uma série própria de títulos da Nintendo, com mais de 30 games, animes, mangás e muito mais. Sua primeira aparição foi em Kirby’s Dream Land, jogo de plataforma lançado em 1992. No enredo, Kirby passa por diversas aventuras e salva o mundo diversas vezes. Apesar ser tratado com pronomes masculinos, Masahiro Sakurai, criador da franquia, afirma que sua invenção tem gênero desconhecido. Além disso, Makiko Ohmoto, atriz que dubla Kirby, também já disse que o personagem não tem seu gênero definido.

3 de 8 O mais novo título da série é Kirby and the Forgotten Land — Foto: Divulgação/Nintendo O mais novo título da série é Kirby and the Forgotten Land — Foto: Divulgação/Nintendo

3. Bloodhound (Apex Legends)

Apex Legends é um battle-royale FPS que permite escolher entre diversos personagens com habilidades próprias. Bloodhound faz parte da classe Batedor e usa os pronomes elu/delu (they/them). A escolha do gênero foi confirmada, via Twitter, pela Respawn, desenvolvedora do título.

Bloodhound nasceu em Talos e viu um colapso assassinar seus pais. Criade pelo seu Tio Artur, elu se estabeleceu entre a elite dos caçadores das Terras Extremas, especializando-se em rastrear a movimentação inimiga. Uma de suas habilidades mais marcantes é o Olho do Pai de Todos, que revela brevemente inimigos escondidos, armadilhas e dicas da estrutura.

4 de 8 BloodHound é e caçadore que os deuses enviaram — Foto: Divulgação/EA BloodHound é e caçadore que os deuses enviaram — Foto: Divulgação/EA

4. Primordial Chaos (Hades)

Hades é um game roguelike que impõe vários desafios ao jogador na tentativa de escapar do inferno. Primordial Chaos está entre as entidades que constituem essa jornada. Elu é uma representação do vazio primordial, sendo uma figura amigável para os jogadores. Primordial Chaos pode ser encontrade no Chaos Gate, onde aplica uma maldição que dura de dois a quatro rooms. Porém, essa praga se torna uma benção, já que na sequência o efeito se torna positivo até o fim da jornada.

5 de 8 Primordial Chaos (fundo) é personagem não-binárie presente em Hades — Foto: Reprodução/Epic Games Store Primordial Chaos (fundo) é personagem não-binárie presente em Hades — Foto: Reprodução/Epic Games Store

5. FL4K (Borderlands 3)

FL4K faz parte de Borderlands 3, uma franquia de FPS com elementos de RPG. Sua identificação como não-binárie foi confirmada antes do lançamento do título, tanto pelo dublador SungWon Cho quanto pela desenvolvedora Gearbox. Elu é uma Inteligência Artificial que se tornou consciente e está vivendo uma jornada de autodescoberta, vagando entre mundos. Além disso, sua jaqueta conta com um pin trazendo as cores da bandeira não-binária (amarela, roxa e preta). Vale ressaltar, também, que outros robôs no game são identificados com o gênero feminino ou masculino.

6 de 8 FL4k carrega um pin com as cores da bandeira não-binária — Foto: Divulgação/Gearbox FL4k carrega um pin com as cores da bandeira não-binária — Foto: Divulgação/Gearbox

6. Sundance (Battlefield 2042)

Emma "Sundance” Rosier está presente em Battlefield 2042 como um dos 14 especialistas no game, sendo pertencente à classe Assalto. Nascide na França, Sundance se especializou em explosivos inteligentes e conta com um wingsuit em seu arsenal. Elu gosta de viver à flor da pele, já fez parte do exército Armée de Terre e atuou em um grande consórcio criminoso em Paris. A escolha do gênero foi confirmada, via Twitter, por Adam Freeman, então Líder de Comunidade da EA.7

7 de 8 Sundance tem grandes habilidades de combate e sabe manejar explosivos — Foto: Divulgação/EA Sundance tem grandes habilidades de combate e sabe manejar explosivos — Foto: Divulgação/EA

Hollow Knight é um título de aventura que permite grande exploração do mapa e libera cada vez mais lugares conforme o jogador obtém habilidades novas. Neste caso, a classe de cavaleires é toda não-binarie, criadas pelo Rei Pálido com o objetivo de pôr fim à infecção no mundo do game. Ari Gibson, um dos desenvolvedores da Team Cherry, produtora do jogo, já afirmou no Reddit que todes us Hollow Knight são não-bináries.