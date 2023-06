8 dicas para flertar nas redes sociais sem parecer um esquisito

Flertar na Internet é uma prática cada vez mais comum entre os brasileiros. Aplicativos de paquera como o Tinder e redes sociais como Instagram e Twitter possibilitam conhecer pessoas que você não conheceria fora do mundo virtual. No entanto, apesar dessa facilidade, é importante tomar cuidado para não parecer um esquisito na hora de dar em cima de alguém na web. Mensagens "aceleradas" ou elogios inconvenientes podem fazer com que o crush se sinta ofendido e perca o interesse por você. Pensando nisso, o TechTudo separou oito dicas para flertar nas redes sociais. Confira.