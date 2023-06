8 efeitos colaterais extremamente sérios do vício em celulares

O uso do celular ocupa uma parcela cada vez maios do dia, e isto pode ocasionar efeitos colaterais bem preocupantes. Os brasileiros, por exemplo, passam em média 5,4 horas por dia no smartphone, segundo relatório do App Annie em 2021. O tempo é maior do que o registrado em qualquer outro país no mundo. Apesar de ser uma ferramenta quase indispensável nos dias de hoje, o uso excessivo tem sido associado a uma série de danos à saúde mental e física dos usuários. Prejuízos nas relações sociais e estresse, além de lesões físicas, são alguns dos exemplos dos problemas causados pela dependência em smartphones.

A condição mencionada acima tem preocupado cientistas e ganhou até nome: nomofobia. De acordo com pesquisa do King's College de Londres, no Reino Unido, um em cada quatro jovens é viciado em celular. O TechTudo listou, nas linhas a seguir, alguns efeitos colaterais sérios relacionados a esta exposição excessiva à telinha. Vale lembrar, no entanto, que o recomendado é consultar profissionais da saúde para obter diagnósticos e tratamento adequado.

2 de 7 Celular oferece distração e prejudica foco e produtividade das pessoas — Foto: Pexels Celular oferece distração e prejudica foco e produtividade das pessoas — Foto: Pexels

1. Menor produtividade no trabalho e estudos

Não é mera impressão. A associação do vício em smartphone com a perda de foco e baixa produtividade no trabalho ou nos estudos é algo comprovado cientificamente. Uma das pesquisas que mostra o efeito é intitulada "The Attentional Cost of Receiving a Cell Phone Notification" (O Prejuízo na Atenção ao Receber Notificação no Celular, em tradução livre), realizado pela Universidade do Estado da Flórida (EUA).

Os pesquisadores descobriram que apenas o ato de olhar as notificações do celular já é suficiente para reduzir o desempenho em tarefas cotidianas, mesmo quando o dispositivo não é manuseado diretamente. O prejuízo de foco pode ser potencializado com a utilização do smartphone.

2. Dificuldade em estabelecer relações no mundo real

3 de 7 "Phubbing" vira cada vez mais comum e prejudica relações entre amigos e casais — Foto: Freepik/Wayhomestudio "Phubbing" vira cada vez mais comum e prejudica relações entre amigos e casais — Foto: Freepik/Wayhomestudio

Muito provavelmente você já presenciou (seja como autor ou vítima) a seguinte ação: enquanto uma pessoa está falando, a outra está “nem aí”, mexendo no celular, desatenta ao diálogo. Este tipo de comportamento tornou-se tão comum que, em 2013, foi nomeado pelo dicionário australiano Macquarie como "phubbing". O termo é a junção das palavras "phone" (celular) e "snubbing" (esnobar). A palavra passou a ser utilizada para descrever quando um indivíduo ignora as pessoas e o ambiente ao seu redor devido ao uso do smartphone.

A desconexão do mundo real em favor da atenção à tela do celular representa uma barreira para a comunicação de qualidade e afeta negativamente os relacionamentos. A conclusão foi obtida a partir de um estudo publicado em 2015 na revista científica Computers in Human Behavior, intitulado "My life has become a major distraction from my cell phone" (Minha vida se tornou uma grande distração por causa do meu celular).

3. Deformação da coluna e lesão nas mãos

4 de 7 Má na postura durante uso de celular gera dores na coluna e pescoço — Foto: Freepik Má na postura durante uso de celular gera dores na coluna e pescoço — Foto: Freepik

Ficar com a cabeça baixa durante longos períodos para usar o celular afeta negativamente a postura corporal do usuário. Consequentemente, com o tempo, este hábito pode gerar dores no pescoço, já que flexionar a cabeça aumenta a carga de peso na região. Tal condição tem nome: Síndrome do Pescoço Tecnológico. Um dos efeitos resultantes pode ser a formação de corcundas, já que a coluna tende a se adaptar para aguentar o excesso de carga.

Outro efeito colateral é a lesão por esforço repetitivo (LER), que pode causar dores e cãibras nos dedos e pulsos, devido aos movimentos constantes que fazemos com os dedos para digitar, por exemplo. As conclusões foram obtidas a partir de um extenso estudo publicado em 2015 na 25ª edição da revista Current Biology.

4. Ansiedade e estresse

5 de 7 Pesquisas mostram associação entre vício no celular e aumento da ansiedade e estresse — Foto: Freepik Pesquisas mostram associação entre vício no celular e aumento da ansiedade e estresse — Foto: Freepik

A dependência ao telefone pode provocar alterações no equilíbrio químico do cérebro. De acordo com pesquisa de 2017 da Universidade da Coreia, na Coreia do Sul, a exposição prolongada aos aparelhos celulares aumenta significativamente as chances do desenvolvimento de ansiedade, depressão e impulsividade. O estudo revelou que os adolescentes são os mais afetados.

5. Insônia

6 de 7 Vício em celular pode gerar insônia — Foto: Freepik Vício em celular pode gerar insônia — Foto: Freepik

O mesmo estudo sul-coreano mencionado acima também verificou que os voluntários participantes diagnosticados com vício em smartphones tinham maior dificuldade com sono. Além da ansiedade gerada pelo uso prolongado de redes sociais, a luz emitida pela tela do dispositivo tem poder de inibir a produção de um hormônio fundamental para avisar o corpo que está na hora de dormir: a melatonina.

Em outras palavras, isto significa que o excesso de informação visual deixa o cérebro sobrecarregado, o que dificulta o relaxamento adequado para um sono de qualidade. Outra pesquisa da Universidade de Haifa (Israel) afirma, também, que a desordem no relógio biológico gerada pelo vício no smartphone prejudica o crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes.

6. Narcisismo

A personalidade de pessoas que gastam muito tempo em redes sociais também pode ser alterada de forma negativa. Um estudo publicado no periódico The Open Psychology Journal, em 2018, decidiu acompanhar a vida de 74 pessoas com idades entre 18 e 34 anos. A conclusão foi de que a presença excessiva nas redes gerou um aumento médio de 25% nos traços de narcisismo do grupo analisado.

Os pesquisadores avaliaram que o problema é ainda maior quando se fala em redes sociais cujo foco é a publicação de imagens — como o Instagram, por exemplo. Segundo os estudiosos, o ambiente virtual oferece a oportunidade perfeita para a realização das “fantasias de onipotência”, já que enfatizam a percepção de que indivíduos narcisistas são foco principal de atenção.

7. Aumento da solidão e depressão

O smartphone é comumente usado para “passar o tempo” e reduzir a sensação de solidão, mas o hábito pode ter o efeito contrário. No Instagram, por exemplo, com tantas fotos de festas, corpos "sarados" e viagens incríveis, o usuário tende a sentir que a vida alheia é muito mais interessante do que a sua. Este fenômeno de constante comparação potencializa sentimentos de medo, solidão e depressão, segundo estudo científico publicado no Journal of Social and Clinical Psychology em 2018.

8. Diminuição da libido

7 de 7 Casal na cama mexendo no celular — Foto: Getty Images/Tero Vesalainen Casal na cama mexendo no celular — Foto: Getty Images/Tero Vesalainen