Os videogames são conhecidos, há muito tempo, por levarem muitas histórias espetaculares para os jogadores. Com o objetivo de melhorar ainda mais a experiência, as desenvolvedoras chamam atores da vida real para assegurar a qualidade na atuação dos personagens, além de atrair a atenção dos fãs destas celebridades. Terry Crews ( Crackdown 3), Keanu Reeves ( Cyberpunk 2077 ), e Elliot Page ( Beyond: Two Souls ), são alguns exemplos de atores que entregaram ótimos trabalhos em seus respectivos jogos. A seguir, o TechTudo separou 8 jogos com atores da vida real que mereciam um Oscar; confira.

1. Death Stranding (Norman Reedus e outros)

Death Stranding é um jogo com a marca de Hideo Kojima e que foi lançado em novembro de 2019. Com uma proposta muito confusa desde os seus primeiros trailers, o game logo se mostrou não ser para qualquer tipo de jogador, devido ao seu ritmo lento e enorme profundidade de gameplay, detalhes e narrativa. Contudo, esses também foram pontos que fizeram de Death Stranding um título incrível, com dez indicações no The Game Awards 2019 e três vitórias.

As atuações dos dubladores também foram um espetáculo à parte na experiência. Em especial, Norman Reedus, o rosto e a voz do protagonista Sam Bridges. O ator, que já era conhecido por seu trabalho em The Walking Dead, entregou uma ótima atuação para dar vida ao carteiro pós-apocalíptico. Ao lado dele, ainda se destacaram nomes como Mads Mikkelsen Léa Seydoux, Margaret Qualley e Tommie Earl Jenkins.

2. Cyberpunk 2077 (Keanu Reeves e Idris Elba)

Cyberpunk 2077 ficou conhecido inicialmente por ser um dos jogos mais aguardados em 2020. Porém, por conta de seus bugs, ofereceu uma experiência catastrófica para os jogadores em seu lançamento. Após muitas atualizações, o título da CD Projekt se aproximou muito mais daquilo que prometia em seus trailers e tornou o jogo excelente para os fãs. Além de detalhes como gameplay e imensidão de conteúdos disponíveis, Cyberpunk 2077 também se destacou por sua história e, consequentemente, personagens.

Keanue Reeves é o principal destaque do game, sendo um ator que dispensa comentários por seus trabalhos em filmes como John Wick e Matrix. Em Cyberpunk 2077, ele deu vida a Johnny Silverhand, um soldado revolucionário do punk rock. Já na expansão Phantom Liberty, prevista para ser lançada ainda em 2023, foi confirmado o ator Idris Elba como o agente Solomon Reed. Com um extenso currículo na carreira, como The Wire e Luther, Elba já mostrou a que veio com apenas alguns segundos no trailer da expansão e tem tudo para ser uma espetacular adição no game.

3. Beyond: Two Souls (Elliot Page e Willem Dafoe)

Beyond: Two Souls foi lançado inicialmente para PlayStation 3 (PS3) em 2013 e, eventualmente, relançado para PlayStation 4 (PS4) e PC. O game é um drama interativo com elementos de ação e aventura desenvolvido pela Quantic Dream. Esse estilo de jogo leva uma experiência mais focada na história, onde as ações do jogador são focadas em interagir com os objetos e as pessoas ao seu redor, além de realizar os comandos indicados pelo game (os quick time events).

Elliot Page protagonizou o game no papel de Jodie Holmes, uma jovem com poderes sobrenaturais que sofreu sua vida inteira por carregar esse fardo. Sua atuação foi recheada de drama, principalmente durante suas interações com Willem Dafoe, que viveu o cientista Nathan Dawkins na trama. Ambos utilizaram do sistema de captura de movimentos para se colocarem dentro de Beyond: Two Souls e garantir ótimos momentos na jogatina.

Until Dawn é outro ótimo drama interativo, sendo um exclusivo de PlayStation 4 (PS4) lançado em 2015 pela Supermassive Games. O jogo foi muito elogiado pela sua construção de mundo, história cativante e seus ótimos personagens. Toda a trama envolvendo adolescentes em uma cabana isolada que precisam sobreviver até o amanhecer foi bem explorada pela desenvolvedora, o que assegurou uma marcante experiência aos jogadores.

Rami Malek se destacou por seu papel como Josh Washington em Until Dawn. Por sinal, seu trabalho no game se deu antes de ele adquirir um gigantesco sucesso com sua atuação em Mr. Robot, assim como o seu Oscar em Bohemian Rhapsody.

Far Cry 6 chegou ao mercado em outubro de 2021. A sequência da franquia da Ubisoft até foi criticada pela falta de inovação, mantendo praticamente a mesma estrutura de jogos anteriores, mas conseguiu aplicar algumas ideias novas e garantir um jogo bastante divertido e, em certos pontos, único. Embora o protagonista não seja tão emblemático, parte do sucesso do game se deu pela boa história e na tarefa dos jogadores em encarar vilões cruéis e muito bem escritos.

Giancarlo Esposito foi um destes antagonistas, atuando como Anton Castillo, o ditador da nação Yara que oprime violentamente todo o seu povo. O personagem recebeu a voz e as capturas de movimento do ator, muito famoso, em especial, por atuar como Gus Fring de Breaking Bad. O ator, por sinal, está na capa de Far Cry 6 e foi crucial para transformar o personagem em um grande vilão para a trama.

Call Of Duty: Infinite Warfare foi lançado em 2016 com desenvolvimento da Infinity Ward. O jogo apresentava uma campanha com uma história ousada, envolvendo uma batalha pelo sistema solar. Esse modo single player, por sinal, foi o ponto alto de Infinite Warfare, principalmente devido ao multiplayer não ter agradado tanto os jogadores por conta da falta de inovação, sendo muito semelhante ao que todos viam em Call of Duty: Black Ops 3.

Kit Harrington viveu um vilão no game, o Contra-Almirante Salen Kotch, líder da Settlement Defense Front (SDF). O ator, que é lembrado por viver Jon Snow em Game of Thrones, se divertiu com a experiência, já que este foi seu primeiro papel como antagonista e o fato da história se passar no espaço. Apesar do ótimo trabalho de Harington, acredita-se que Infinite Warfare não aproveitou todo o seu potencial, visto que Salen Kotch aparece apenas em cerca de 8 minutos de cutscenes.

7. Crackdown 3 (Terry Crews)

Crackdown 3 é o terceiro jogo da franquia da Sumo Digital, e que foi lançado após quase 10 anos após seu antecessor. O jogo contou com alguns atrasos, sendo previsto para ser lançado em 2016 e chegando apenas em 2019. Embora criticado por sua falta de inovação, Crackdown 3 utilizou bem da fórmula que consagrou a franquia, colocando o jogador na pele de um super agente da justiça cheio de habilidades e pronto para acabar com as organizações criminosas.

Terry Crews conseguiu chamar mais atenção do que os pontos negativos e positivos de Crackdown 3. O ator, conhecido por seus papeis em Todo Mundo Odeia o Cris, Brooklyn Nine-Nine, entre outros, até brincou ao chamar o jogo de "Terry Crews Simulator", o que mostra que ele se divertiu muito em seu trabalho e que, sem surpresas, entregou aquilo que os fãs esperavam.

Hitman 2 foi lançado em 2018 pela IO Interactive, sendo o segundo jogo da nova leva da série, mas o sétimo da franquia como um todo. O game segue com os eventos de seu antecessor e o mesmo gênero stealth de sempre. Ao mesmo tempo, essa sequência se destacou por apresentar uma maior variedade de modos de jogo, adicionar mais mecânicas de gameplay e criar um mundo aberto bastante vivo e rico para explorar.

Sean Bean está presente no game, sendo um ator com diversas premiações em seu currículo e conhecido, principalmente, em seus papeis em O Senhor dos Anéis (Boromir) e em Game of Thrones (Eddard Stark). No jogo, ele é Mark Faba, um de seus alvos durante a jogatina. É curioso esse papel de Sean Bean, visto que ele também ficou popular por interpretar personagens que viriam a morrer em suas respectivas tramas.

