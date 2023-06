8 jogos de basquete tão divertidos que vão te colocar dentro das quadras

Basquete é um esporte com uma longa trajetória no mundo dos games, e qual atualmente encontra-se no seu ponto mais alto com títulos que reproduzem perfeitamente as partidas. É o caso do NBA 2K23 da Visual Concepts e 2K Games , que te coloca dentro de uma partida da liga americana. Há, no entanto, muitos outros títulos que ainda oferecem bons jogos, mesmo sendo menos realistas ou apelando para o lado da diversão descompromissada de uma disputa, como NBA 2K Playgrounds 2 e Mario Sports Mix . Confira, a seguir, alguns dos melhores jogos de basquete para se sentir dentro das quadras.

A trajetória de games de basquete é tão longa quanto a dos próprios videogames, desde os confrontos de Basketball do Atari 2600 com uma bola quadrada. O esporte passou pelos 8 Bit com títulos como Ultimate Basketball, do NES, e Great Basketball, do Master System, tornando-se um fenômeno entre gamers com NBA Jam, para fliperamas, Super Nintendo e Mega Drive em 1993.

A popularização trouxe também a Electronic Arts com a franquia NBA Live focada em realismo na geração do PlayStation One e Nintendo 64, além do nascimento da série NBA 2K da 2K Games no Dreamcast, em 1999. Durante anos NBA Live e NBA 2K disputaram espaço até que os jogos anuais da franquia da EA Sports foram cancelados após NBA Live 19 e NBA 2K se tornou o mais popular.

1. NBA 2K23 - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, And, iOS, PC

A experiência mais realista em jogos de basquete atualmente, NBA 2K23 seria o equivalente ao FIFA 23 da Electronic Arts em seu respectivo esporte. O game traz os principais times e atletas da NBA como Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors, Boston Celtics e mais, além de jogadoras femininas da WNBA e atletas clássicos. No modo MyNBA usuários podem revisitar diferentes eras do esporte, além de jogar os principais momentos da carreira da lenda Michael Jordan no modo Jordan Challenges.

É possível criar seu time dos sonhos no modo MyTeam, semelhante ao FIFA Ultimate Team, e na nova geração de consoles há também o hub MyCity onde é possível interagir com outros jogadores e participar de missões. A jogabilidade nas quadras por sua vez recebeu a expansão do Pro Stick, que permite maior controle da bola para passes, dribles e arremessos por meio de gestos controlados pelo analógico.

2. NBA 2K Playgrounds 2 - PS4, XB, SW, PC

Neste spin-off da série principal NBA 2K, jogadores se enfrentam em partidas 2v2 com atletas famosos, porém com uma jogabilidade mais arcade e menos focada no realismo. O destaque neste jogo fica por conta dos exageros em arremessos, enterradas, roubadas de bola e até empurrões para impedir seu adversário, tentando captar o espírito do clássico NBA Jam.

Há também power-ups que permitem atrapalhar a vida de seus adversários, realizar movimentos especiais ou ganhar mais pontos por bolas na cesta. É possível jogar sozinho ou em multiplayer para até 4 pessoas com amigos localmente ou online. O jogo conta com centenas de atletas famosos do basquete, históricos e contemporâneos.

3. NBA Street V3 - PS2, GC, XBox

A ideia de jogos de esporte menos focados em regras e com destaque para exageros já é bem antiga e, na geração do PlayStation 2 (PS2), a Electronic Arts aplicou a fórmula em todas as suas franquias, com NBA Street, FIFA Street e NFL Street. Os times se enfrentavam em partidas de 3v3, com direito a vários truques e movimentos enfeitados com a bola para ganhar pontos extras.

As defesas também eram muito mais violentas de uma forma que não seria permitido na NBA. O game incluía vários atletas famosos da época, como LeBron James e Shaquille O'Neal, mas, especificamente na versão do GameCube, havia a participação especial de Mario, Luigi e Peach, dos games de Super Mario Bros.

4. Mario Sports Mix - Wii, Wii U

Apesar de ser um game de esporte focado na turma de Mario, jogadores talvez se surpreendam ao saber que a desenvolvedora deste título é a Square Enix, da série de RPG Final Fantasy. Após produzir o game de basquete Mario Hoops 3-on-3 do Nintendo DS, a empresa expandiu a quantidade de esportes em Mario Sports Mix para o Nintendo Wii, oferecendo Basquete, Hóquei, Vôlei e Queimada.

Algo que já é de costume em games de Mario é a presença de power-ups e golpes especiais para agitar as disputas normais, como bombas, cascos de tartaruga e cascos de banana. O game foi relançado no Nintendo Wii U com ainda mais esportes, como Beisebol, Tênis, Rugby e Futebol.

5. Basketball Stars: Multiplayer - And, iOS

Neste jogo da famosa produtora Miniclip para smartphones Android e iPhone (iOS) o foco está em confrontos 1v1 em multiplayer competitivo contra adversários online. Jogadores precisam controlar seus dribles e se aproveitar para atravessar o bloqueio dos oponentes, marcando pontos em uma jogabilidade acessível, mas complexa e em gráficos 3D. Além dos jogos em si, sua performance nas quadras garante mais oportunidades para personalizar seu atleta com mais de 400 itens diferentes para complementar seu visual.

6. 3on3 FreeStyle - XB, PC

Uma opção gratuita para fãs de basquete é o game 3on3 FreeStyle, da Joycity, que permite travar disputas 1v1 ou 3v3 com adversários de todo o mundo em multiplayer online. A jogabilidade é simples e arcade, sem muito realismo, mas oferece competitividade o bastante para disputar contra jogadores de diferentes níveis de habilidade.

Por ser um jogo gratuito, há um maior foco na compra de conteúdos com um sistema de passe de batalha semelhante ao de Fortnite. Infelizmente, o jogo não está disponível na PlayStation Store brasileira, apesar de ficar disponível para PS4 nas lojas gringas. No PC o game é chamado atualmente de 3on3 FreeStyle: Rebound na loja digital Steam.

7. Basketball.io - PC

Um divertido minigame de basquete que pode ser jogado diretamente em seu navegador, Basketball.io traz uma versão simplificada e exagerada no esporte controlada apenas com o mouse. No game, ao obter a bola, o usuário deve correr em direção ao garrafão para automaticamente realizar uma enterrada e marcar um ponto.

Quando não está com a bola, no entanto, seu objetivo é colidir com adversários, seja para tomar a bola ou para tirá-los do caminho de um companheiro de time. Basketball.io está disponível para jogar em sites como Crazy Games (https://www.crazygames.com/game/basketball-io).

8. BasketBros - PC

Mais um jogo bastante divertido de basquete que pode ser jogado no navegador, BasketBros apresenta uma disputa 2D simples, mas viciante para dois jogadores online ou no mesmo PC. Usuários controlam seu atleta com as teclas WASD ou as setas do teclado e utilizam a tecla W ou seta para cima para pular, bastando pressioná-la novamente para arremessar.

Há também uma violenta defesa com a Barra de Espaços que precisa do timing correto para desarmar seu oponente. Os atletas podem ter suas roupas personalizadas e há conteúdo para desbloquear com mais vitórias. O game pode ser jogado diretamente no site oficial de BasketBros (https://basketbros.io/).