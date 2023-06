8 truques do iPhone que você precisa conhecer

O iPhone ( iOS ) tem algumas funções bastante interessantes, mas que poucas pessoas conhecem. O sistema operacional tem recursos para evitar distrações, ajudar no descanso e maneiras de personalizar a Central de Comando que podem facilitar, e muito, o dia a dia dos usuários. Para quem não sabe, a Iphone permite até ocultar apps da tela inicial do celular, o que aumenta a privacidade. A seguir, confira a lista com oito truques de iPhone que vale conhecer!

1. Modo “Não Perturbe”

O modo “não perturbe” presente em celulares iPhone (iOS) faz parte do recurso Foco e pode ajudar o usuário em momentos nos quais ele não quer ser incomodado, como na hora de dormir. A funcionalidade opera por meio do bloqueio de todas as notificações do dispositivo e pode ser acessada facilmente através do campo “Ajustes”. Basta clicar na opção “Foco”, representada por um ícone de Lua.

Outra tela será apresentada em seguida, na qual será preciso tocar em “Não Perturbe” e nela se silenciará todas as notificações, incluindo de pessoas e aplicativos. Outros ajustes podem ser realizados, como alterações na tela inicial e de bloqueio do iPhone para diminuir a quantidade de informações. Também é possível programar o recurso para que ele seja ativado ou encerrado em intervalos de tempo predefinidos pelo usuário, além de adicionar filtros de foco em aplicativos. Para acessar o recurso, basta abrir a central de comando do iPhone e clicar em "Foco" e depois " Não Perturbe".

2. Bloquear números desconhecidos

Outro recurso bastante útil de dispositivos iOS é fazer o bloqueio de chamadas realizadas por contatos desconhecidos. A ação também garante ao usuário a possibilidade de impedir contatos reincidentes, que podem ocorrer através de ligações de spam. Após realizar o procedimento, todas as ligações de números desconhecidos serão silenciadas e enviadas ao correio de voz do iPhone. O registro delas, porém, permanecerá na lista de ligações recentes.

Para ter acesso à função, é preciso ir até o campo de “Ajustes” e clicar na opção “Telefone”. Uma tela será apresentada com a função “Silenciar Desconhecidos” na parte inferior, na qual bastará tocar no controle deslizante para ativá-la.

3. Customizar a Central de Controle

O iPhone também possibilita que os usuários façam a customização da Central de Controle. Essa é a área no celular onde é possível acessar funções importantes do dispositivo, como o uso da lanterna, ajuste no som, AirDrop, Bluetooth e Wi-Fi. Como é personalizável, permite a retirada de atalhos ou a inserção de novos, a depender do gosto do usuário, como cronômetro, alarme, calculadora, câmera e muito mais.

A customização pode ser feita clicando mais uma vez em “Ajuste” e, em seguida, “Central de Controle”. Com o campo aberto é possível tocar no controle deslizante e ativar o acesso à Central diretamente através de aplicativos e incluir ou retirar atalhos de interesse.

4. Usar o AirDrop

O iPhone possui também a função AirDrop, que apesar de ser pouco conhecida, pode ser bastante interessante para os usuários do iOS. O serviço possibilita o compartilhamento rápido de arquivos como fotos e vídeos entre dispositivos iPhone que estejam perto um dos outros.

Para usar a ferramenta, basta acessar algum aplicativo e selecionar o arquivo desejado para ser compartilhado, pressionando-o e selecionando a opção “Compartilhar”. Depois disso, é preciso selecionar o ícone com círculos em azul com o nome “AirDrop”. O dispositivo fará uma busca por iPhone próximos a você através de Bluetooth.

5. Fazer pagamentos com Apple Pay

O iPhone também oferece o recurso Apple Pay, que funciona como uma carteira digital na qual o usuário consegue cadastrar cartões de crédito e débito. A ferramenta pode ser usada quando se esquece a carteira em casa ou mesmo para tornar o procedimento de compra ainda mais rápido.

Para utilizar a carteira e realizar pagamentos, é preciso inicialmente fazer o cadastro dos cartões de interesse no aplicativo Carteira. Os usuários podem adicionar um cartão de débito ou crédito clicando no sinal de mais na parte superior do app e, depois, escaneá-lo, ou passar as informações deles manualmente. Depois de finalizar o procedimento, as compras poderão ser feitas em qualquer terminal de pagamento por meio de uma confirmação do Touch ID ou Face ID.

6. Desligar notificações com um toque

Outro truque do iPhone é desligar as notificações de aplicativos diretamente na Central de Notificações. O recurso é útil pois permite o controle do recebimento de alertas apenas de aplicativos desejados, ou até impede completamente o recebimento delas.

Para acessar a função, inicialmente arraste o dedo de cima para baixo na parte direita da tela do iPhone. Em seguida, selecione a notificação que deseja desligar, arrastando-a para a esquerda. Selecione o campo “Opções” e clique em “Desativar todas as notificações de …”. A ação impedirá o recebimento de mais notificações daquele aplicativo.

Ainda é possível silenciá-las por uma hora, por um dia e ajustar a visualização das mensagens. A configuração também pode ser feita no campo “Ajustes”, após clicar na opção “Notificações”. Nela, o usuário pode permitir ou bloquear o recebimento das notificações de outros aplicativos instalados no celular.

7. Ocultar aplicativos

O iPhone permite ocultar aplicativos da tela inicial do dispositivo, que pode ser concluída sem a necessidade de desinstalá-los. O recurso é interessante porque aumenta a privacidade dos usuários. Para ativar a função, vá até a tela inicial do iPhone, clique e segure o app que deseja ser ocultado. Depois, clique em “Remover App” e, na sequência, “Remover da tela inicial”. Depois de concluir o procedimento, o aplicativo não poderá mais ser visualizado na tela inicial, mas ainda pode ser encontrado na Biblioteca de Apps.

8. Usar o iPhone para tirar medidas

Com o aplicativo Medida, presente de forma nativa no sistema operacional iOS, usuários conseguem medir o tamanho de diferentes objetos rapidamente. A ação é simples. Primeiro, abra o app, aponte a câmera do celular para o objeto a ser medido e posicione o ponto branco no centro dele. Em seguida, com um clique, o aplicativo fornecerá as medidas de comprimento e largura do objeto em centímetros. Também é possível fazer a medição apontando novamente o dispositivo para o objeto e clicando no ponto inicial e final dele na opção “Adicionar”, representado pelo sinal de mais.

