Altair, Ezio e mais: relembre todos os protagonistas de Assassin's Creed

Assassin’s Creed é um série de jogos da Ubisoft criada em 2007, com lançamento inicial para PlayStation 3 ( PS3 ), Xbox 360 e PC. Após mais de 15 anos, a saga já contou com diversos protagonistas de diferentes personalidades, regiões e períodos. Ezio, Altair e Bayek são alguns dos mais conhecidos entre os fãs da franquia. Estes personagens fazem parte de um grupo de Assassinos, que combatem furtivamente as forças opressoras dos Templários.

O jogador os controla como se fossem antepassados de um personagem central, por meio de uma espécie de máquina do tempo: o Animus. Esse dispositivo é capaz de reviver lembranças de outras gerações, sendo a base para toda a história de Assassin's Creed. A seguir, relembre ou conheça todos os protagonistas da saga.

2 de 12 Conheça os protagonistas de Assassin's Creed — Foto: Divulgação/Ubisoft

1. Altair Ibn-La'Ahad

Altair foi o protagonista do primeiro Assassin’s Creed, participando também de Assassin’s Creed Revelations e do spin-off Altair Chronicles. Ele foi criado sem muitas características próprias, sendo apenas um assassino de pouco conhecimento, mas que ganha a empatia do jogador por meio de suas atitudes e vitórias. Com o passar do tempo, ganhou importância na franquia por ser o original.

A história de Altair se desenrola em quatro cidades: Massiafe, Jerusalém, Acre e Damasco, em 1191. Acessamos as memórias do assassino sírio por meio de Desmond Miles, o verdadeiro protagonista da primeira parte da saga. O personagem vive nos tempos atuais, mas, por ter ligações de sangue com Altair, consegue reviver suas memórias.

2 de 12 Altair, do jogo original, não tem tantas particularidades, mas é o mais clássico dos assassinos — Foto: Divulgação/Ubisoft

2. Ezio Auditore

Ezio Auditore da Firenze foi um assassino italiano e protagonista de Assassin’s Creed 2, Brotherhood e Revelations. Não por acaso, Ezio é lembrado pelos fãs como o melhor personagem de toda a série, uma vez que participou de de jogos considerados muito bons, além de ter um enorme carisma.

Com Ezio, vivemos aventuras na Itália renascentista, entre os anos de 1459 e 1524, período de vida do seu protagonista. Ezio luta contra a igreja católica daquela época, lidando até mesmo com o Papa para adquirir um poderoso artefato. O personagem não tem apenas habilidades de combate e furtividade, mas também de lábia e carisma para dar de sobra.

3 de 12 Ezio em Assassin's Creed Brotherhood; assassino é um dos 'queridinhos' da franquia — Foto: Divulgação/Ubisoft

3. Connor Kenway

Connor Kenway protagonizou Assassin’s Creed 3, sendo um dos personagens principais menos lembrados de toda a saga. Ele foi o primeiro protagonista indígena da série, o que traz ainda mais importância para sua trama. Por ser um nativo americano, o assassino tem um grande contato com a natureza e a cultura de seu povo, trazendo novos elementos como a utilização de arco e flechas e o parkour sobre árvores.

O enredo se desenvolve nos Estados Unidos, saindo da Europa e Ásia pela primeira vez, e mostra os fatos que ocorrem durante a época da Guerra Civil norte-americana. Assassin’s Creed 3 conta a história de Connor e de seus familiares em detalhes, sendo possível jogar com seu pai logo no início do game, além de desenvolver a criação do grupo de assassinos nos EUA.

4 de 12 Connor, de Assassin's Creed 3, é um nativo da América e tem conexões com a natureza — Foto: Divulgação/Ubisoft

4. Edward Kenway

Edward James Kenway é o protagonista de Assassin’s Creed 4: Black Flag, muito lembrado por ser situado no Mar do Caribe. Foi neste jogo que a Ubisoft introduziu e aprimorou as batalhas marítimas, trazendo o tema de piratas pela primeira vez na série. Se você achou o nome de Edward familiar, é por conta do seu parentesco com Connor, seu neto.

Edward é um assassino pirata e pai de Haytham Kenway, um templário e inimigo jurado dos assassinos. Connor é filho de Haytham, mas decidiu seguir os passos inversos e lutar contra seu próprio pai. Assim, o quarto game da série se passa antes do terceiro, trazendo novas revelações sobre a família Kenway. Por isso, Edward ganhou fama e ficou querido entre os fãs mais antigos da franquia.

5 de 12 Edward em Assassin's Creed 4 Black Flag; jogo tem diversas ilhas do Caribe para explorar — Foto: Divulgação/Ubisoft

5. Shay Cormac

Shay Cormac protagonizou o game Assassin’s Creed Rogue e trouxe uma inovação na série: ele não era um assassino, mas sim um templário disfarçado. Sim, jogamos com o vilão e por isso Shay é lembrado com certo cuidado pelos fãs até hoje. A história de Shay começa em Nova York, mas se desenrola por vários lugares do mundo, até em regiões frias ao norte do globo.

Shay também cruza caminhos com a família Kenway, por isso seus games se passam na mesma época. O personagem tem alguns assassinatos importantes ao longo de sua história, como Lawrence Washington, irmão de George Washington, e lida com as consequências de ter se tornado um templário enquanto ainda tinha aliados assassinos.

6 de 12 Shay, de Assassin's Creed Rogue, era, na verdade, um templário disfarçado — Foto: Divulgação/Ubisoft

6. Arno Dorian

Arno Dorian foi o protagonista de Assassin’s Creed Unity, jogo da série que se passa na França (país natal da própria Ubisoft). Ele esteve ativo durante a Revolução Francesa, período histórico de grande importância para o país, e trabalhou nas sombras para colaborar com o povo. Infelizmente, Arno sofreu com os problemas técnicos que Unity apresentou, sendo conhecido como um dos Assassin’s Creed mais “bugados” já lançados. Ainda assim, ele teve sua importância.

O personagem tem uma breve ligação com Shay, já que é antepassado de uma pessoa assassinada pelo protagonista do jogo anterior. Inclusive, Arno é filho adotivo de um templário, mas logo muda de lado para combater as forças opressoras.

7 de 12 Arno, de Assassin's Creed Unity, deu 'azar' de ser parte de um dos games mais bugados da série — Foto: Divulgação/Ubisoft

7. Jacob e Evie Frye

Jacob e Evie Frye foram, pela primeira vez, uma dupla de protagonistas de um game de Assassin's Creed. Os irmãos gêmeos participaram de Assassin’s Creed Syndicate, que se passa durante a Era Vitoriana, em plena Revolução Industrial de Londres. Durante o game, o jogador alternava entre os dois, em momentos bem distintos da história.

Apesar de serem duas pessoas diferentes, Jacob e Evie possuíam jogabilidade praticamente idêntica. Ainda assim, Syndicate é lembrado como um importante game da série por conta da dupla de protagonistas e por fatos históricos que abordou durante sua narrativa.

8 de 12 Os irmãos Jacob e Evie de Assassin's Creed Syndicate — Foto: Divulgação/Ubisoft

8. Bayek of Siwa

Em Assassin’s Creed Origins, Bayek é o responsável por contar a origem da ordem dos Assassinos. O egípcio tem um papel fundamental na criação do grupo e de tudo que conhecemos da saga até hoje. Inicialmente, ele renega seu papel na história, mas se envolve na trama após ver as ameaças que pairam sobre seu amigos e entes queridos. Bayek é um homem bem mais forte que os protagonistas anteriores, usando todo tipo de arma no game, como arco e flechas, espadas ou lanças.

O game apresenta também Layla Hassam, a protagonista dos tempos modernos (assim como Desmond Miles nos primeiros jogos). Ela vive as memórias de Bayek através de um Animus portátil dentro de uma caverna no Egito, onde encontra alguns segredos escondidos até a atualidade.

9 de 12 Bayek mostra a origem dos Assassinos no game de 2017 — Foto: Divulgação/Ubisoft

9. Alexios ou Kassandra

Em Assassin’s Creed Odyssey a Ubisoft resolveu apresentar, novamente, uma dupla de protagonistas: os irmãos Alexios ou Kassandra. Porém, desta vez o jogador precisava escolher entre um dos dois para ser o personagem controlado. Apesar disso, o irmão que não fosse o selecionado ainda estaria presente na história, como parte fundamental dos acontecimentos do game. Ambos foram separados de seus pais ainda na infância, sendo virtualmente idênticos em termos de controle e jogabilidade.

Odyssey se passa na Grécia antiga, com o protagonista sendo um espartano de criação. Por isso, ambos são guerreiros exímios, cheios de talento e fúria. Além disso, Kassandra e Alexios são netos do próprio Leonidas, antigo general de Esparta. A história não muda de acordo com a escolha de personagem do jogador, então essa seleção pode ser feita puramente por uma preferência pessoal.

10 de 12 Alexios e Kassandra, de Assassin's Creed Odyssey, permitiram ao usuário escolher quem utilizar sem prejudicar a histíria central — Foto: Divulgação/Ubisoft

10. Eivor Varinsdottir

Eivor Varinsdottir é a heroína de Assasin’s Creed Valhalla. Neste caso, a Ubisoft considera a Eivor feminina como “oficial” para a história, mas o jogador também pode optar por jogar com sua versão masculina, sem nem mesmo mudar o nome, apenas o gênero (e também sem afetar história e jogabilidade).

Eivor é uma guerreira viking. Sua história se desenvolve na antiga Vinlândia, atual costa norte do Canadá, onde ela descobre mais sobre sua família e coloniza vários territórios da Europa nos tempos de explorações, por volta do fim dos anos 800. Ela é uma guerreira habilidosa com o machado mas se adapta a qualquer tipo de arma.

11 de 12 Eivor, de Assassin's Creed Valhalla — Foto: Divulgação/Ubisoft

BÔNUS: Basim Ibn Ishaq

Basim Ibn Ishaq é o futuro protagonista do game Assassin’s Creed Mirage. Ele também apareceu em Valhalla e é conhecido lá como reencarnação do deus nórdico Loki. Ainda assim, Basim tem suas origens no território que hoje é Bagdá, onde deve desenvolver seu passado ainda no início da formação como assassino.

Pouco sabemos sobre como a jogabilidade de Basim vai mudar em relação aos anteriores, mas já vimos, em trailer, que Mirage vai retornar às origens do primeiro título. O game irá priorizar elementos clássicos da série como o parkour e a furtividade, que foram deixados de lado com o passar dos jogos. Além disso, no futuro devemos conhecer mais das motivações de Basim e o que o levou a optar pela traição de seus companheiros.

12 de 12 Basim, no futuro Assassin's Creed Mirage; game promete volta às origens — Foto: Divulgação/Ubisoft