Amazon Prime Day 2023: 5 dicas para aproveitar as melhores ofertas e cupons

O Amazon Prime Day 2023 já tem data marcada. Entre os dias 11 e 12 de julho , o site da varejista oferece promoções exclusivas para assinantes do Amazon Prime em itens de diversas categorias, como eletrônicos, informática, jogos e livros. O evento com 48 horas de duração também deve oferecer descontos em artigos da própria Amazon, em dispositivos das famílias Kindle, Echo e Fire TV.

Para quem ainda não é assinante do serviço Prime, é possível testá-lo gratuitamente por 30 dias. Depois deste período, ele passa a custar R$ 14,90 por mês ou R$ 110 por ano. A assinatura oferece frete grátis sem valor mínimo em produtos selecionados, além de acesso aos streamings Prime Video, Prime Music e Prime Gaming. Veja a seguir algumas dicas para se preparar para o evento e encontrar os melhores preços.

2 de 7 Além das ofertas, é preciso prestar atenção nos cupons e estoques de produtos durante as 48 horas de promoção relâmpago — Foto: Bernardo Salcedo/TechTudo Além das ofertas, é preciso prestar atenção nos cupons e estoques de produtos durante as 48 horas de promoção relâmpago — Foto: Bernardo Salcedo/TechTudo

1. Siga as ofertas favoritas

Para quem já está "namorando" alguns produtos antes do Prime Day começar é possível saber se o item estará entre os artigos em promoção. Na página inicial da Amazon, existe um botão no menu superior chamado "Ofertas do Dia". Ao abrir esta página, o box de filtragem do lado esquerdo traz o campo "Próximas" e, abaixo de cada oferta futura, está o botão "Seguir Oferta". Clicando neste botão, o usuário é notificado quando a promoção estiver ativa. Esta mesma função estará presente nos dias de Prime Day.

Além desta funcionalidade, o menu com filtros também oferece a página "Minhas Ofertas". Nesta área do site o comprador consegue enxergar todas as promoções que está seguindo e até remover alguma da lista. Ainda, é possível filtrar os produtos entre as variadas categorias, por faixa de preço e por outras variáveis.

2. Use a página inicial do evento

Na página oficial do evento já é possível ver alguns descontos exclusivos para assinantes do Amazon Prime, além dos benefícios do serviço. Nos dias 11 e 12 de julho, a página inicial da campanha vai mostrar os destaques das ofertas disponíveis. Além dos descontos, a página detalha os benefícios que os assinantes Prime têm, como frete grátis e acesso às plataformas Prime Video, Prime Gaming e Prime Music.

Os serviços também terão ofertas exclusivas, como jogos exclusivos, filmes com 50% de desconto e teste de quatro meses do Amazon Music Unlimited. No final da página, o comprador encontra algumas informações e dicas dadas pela própria Amazon. Vale a pena ficar atento a esta área do site.

3. Entenda os tipos de ofertas disponíveis

Da mesma forma que a varejista fez no evento de 2022, a expectativa é de que a Amazon ofereça três tipos diferentes de ofertas durante o Prime Day. As categorias dividem-se em: “Oferta Prime Day”, grandes descontos que duram entre 24 e 48 horas, ou enquanto durarem os estoques. “Oferta Uau!”, produtos em quantidade limitada com desconto válido por até 6 horas. E “Oferta Relâmpago”, com produtos também em quantidade limitada e descontos que duram até 12 horas.

Nos casos das "Ofertas Uau!" e "Ofertas Relâmpago", o consumidor pode acompanhar, por meio de um termômetro visual, a disponibilidade de estoque do item. Além das categorias mencionadas, é possível que a Amazon traga outras durante o Prime Day 2023 na página dedicada ao evento.

4. Ficar atento à quantidade disponível

Para não ficar sem o produto que deseja e ter que esperar até o próximo Prime Day, é importante estar atento à disponibilidade de estoque. Como mencionado anteriormente, produtos com quantidade limitada contam com uma barra logo abaixo do anúncio, que indica a porcentagem do estoque que já foi vendida, como mostra a imagem a seguir. Assim, é possível ver a velocidade com que o produto está sendo vendido e ter uma noção de se é necessário fazer a compra rápido ou não.

5. Usar cupons de desconto

Para quem deseja economizar ainda mais durante o Prime Day, é possível utilizar cupons de desconto nos produtos que estarão em promoção. Os códigos são disponibilizados no próprio site da Amazon, na seção "Loja de Cupons". A expectativa é que durante as 48 horas de evento a Amazon libere cupons exclusivos.

O funcionamento da página é simples. Abaixo do produto mostrado existe um botão chamado "Destacar Cupom". É preciso clicar no botão, entrar na página do produto escolhido e adicioná-lo ao carrinho. O desconto é aplicado automaticamente na hora do pagamento.

