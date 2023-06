Aplicativo para tirar água do celular: veja 6 opções para Android e iPhone

Tirar água do alto-falante do celular é um procedimento que pode ser facilitado com ajuda de alguns aplicativos. Disponíveis para baixar no Android e iPhone ( iOS ), as opções têm diferentes tipos de ondas sonoras para expelir os líquidos e podem servir até mesmo para limpar eventuais sujeiras - como poeira - do alto-falante. Nas próximas linhas, o TechTudo apresenta seis apps que você pode baixar para remover água do celular. Confira quais são e saiba como usá-los.

Vale lembrar que não é garantido que o líquido será removido por completo - por isso, é sempre importante consultar a assistência técnica para evitar eventuais problemas no celular. Também é importante frisar que existem tipos diferentes de resistência à água.

1. Clearwave

O Clearwave é um aplicativo gratuito para Android e iPhone (iOS) que utiliza ondas sonoras para expelir a água do alto-falante do celular. O aplicativo emite sons de frequências específicas que ajudam a expulsar a água do dispositivo. Além disso, o Clearwave também tem uma função de teste de som que pode ajudar a detectar problemas no seu aparelho.

Para usar o aplicativo, basta baixá-lo pela loja de aplicativo, abri-lo e clicar no botão “Iniciar”. Em seguida, coloque o alto-falante do celular próximo ao ouvido. Aguarde enquanto o aplicativo emite os sons de frequências específicas que ajudam a expelir a água do alto-falante. Repita o processo até que todo o excesso de água seja expelido. Caso necessário, use a função de teste de som do aplicativo para detectar problemas adicionais.

2. Expelir a água

Disponível para Android, o Expelir a água é outro aplicativo gratuito que usa frequências sonoras para remover líquidos do alto-falante do celular. Ele tem uma interface simples e fácil de usar, e não requer conexão com a Internet.

O processo de uso também é bem parecido ao do Clearwave. Basta iniciar o aplicativo e aguardar enquanto as ondas sonoras são emitidas pelos alto-falantes. Se precisar, repita o processo até que todo o líquido seja expelido do aparelho. O aplicativo também vem com uma função de teste de som, assim como o Clearwave, que pode ajudar a detectar problemas adicionais no alto-falante do seu celular.

3. Desentupidor de alto-falante

O Desentupidor de alto-falante é um aplicativo gratuito para Android que funciona de maneira semelhante ao Clearwave e ao Expelir a água. O aplicativo emite sons de frequências específicas para expulsar a água do alto-falante, e também tem uma função de teste de som fácil de usar.

Para utilizar o aplicativo, você deve aumentar ao máximo o volume do celular, desconectar fones de ouvido e headsets e manter sempre os alto-falantes direcionado para baixo, permitindo que a gravidade ajude a remover os líquidos. Depois de fazer isso, basta tocar no ícone de uma gota d’água cortada na tela do app para começar o processo.

4. Limpador de alto-falante

Disponível em versões para Android e iOS, o Limpador de alto-falante é um aplicativo gratuito que também usa sons de frequências específicas para expelir a água do alto-falante do celular. O aplicativo também tem uma função de teste de som, assim como as opções anteriores. Toda a configuração é feita automaticamente, e o usuário só precisa pressionar um botão para começar a limpeza do equipamento.

Esse aplicativo tem um diferencial: a função de medir o nível de ruído atual no ambiente. Para usar esse recurso, é necessário fornecer permissão para utilizar o microfone do dispositivo. Vale mencionar que essa função é paga e só pode ser acessada com a assinatura do plano Pro, que custa R$ 15,90 por mês.

5. Speaker Cleaner

Disponível para Android, o Speaker Cleaner promete remover poeira, líquidos e detritos dos alto-falantes do smartphone para restaurar o áudio perfeito. Assim como os outros aplicativos desta lista, ele funciona a partir da emissão de ondas sonoras em frequências específicas, que fazem o equipamento vibrar, removendo as impurezas alojadas nos orifícios por onde sai o som.

Além de remover água dos alto-falantes do celular, o aplicativo pode ser usado para tirar líquido de fones de ouvido. É possível utilizá-lo no modo automático, que é mais prático, ou fazer a configuração manualmente de acordo com as necessidades no momento. O app é gratuito, mas conta com algumas funções limitadas aos planos pagos.

6. Atalhos do iPhone

O aplicativo Atalhos do iPhone permite usar um shortcut para emitir as ondas sonoras de forma nativa, sem baixar outros apps. Apesar de dar um pouco mais de trabalho para configurar, essa opção é totalmente gratuita e não ocupa espaço no celular. O TechTudo tem um artigo completo que ensina em detalhes como expelir líquido pelo alto-falante do iPhone usando o Atalhos.

