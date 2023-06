App para assistir a filmes grátis no Android: veja 10 opções para baixar

Alguns apps permitem assistir a filmes grátis no Android . É o caso do PlutoTV, que além de oferecer um catálogo variado de filmes, também disponibiliza um recurso de TV ao vivo. Outra opção interessante e que agrada bastante o público devido ao seu catálogo voltado para a cultura pop é o Plex, um app de streaming com interface simples e dinâmica.

Na lista preparada pelo TechTudo, você opções de aplicativos para assistir a filmes grátis no Android em alta qualidade. Vale informar, contudo, que alguns deles têm funções que só podem ser liberadas mediante assinatura.

2 de 11 O PlutoTv permite assistir filmes grátis no Android; veja outras opções — Foto: Raquel Freire/TechTudo O PlutoTv permite assistir filmes grátis no Android; veja outras opções — Foto: Raquel Freire/TechTudo

1. ViX

O aplicativo ViX é uma plataforma de streaming que oferece milhares de horas de conteúdo gratuito. Além de longas de diferentes gêneros, como romance, animação e ação, também é possível encontrar séries, novelas e shows musicais na plataforma.

Para assistir ao filme desejado, não é necessário fazer uma inscrição ou realizar login, basta abrir o app e ir até a lupa de pesquisa, no lado direito inferior da tela. Caso o ViX não tenha no catálogo o filme de interesse, você pode olhar as opções disponíveis nas categorias exibidas em sua página principal.

3 de 11 O ViX é uma plataforma de streaming que oferece milhares de horas de conteúdo gratuito — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves O ViX é uma plataforma de streaming que oferece milhares de horas de conteúdo gratuito — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

2. PlutoTV

Com um catálogo de filmes apresentando conteúdo do gênero aventura, animes, clássicos cults, heróis, investigação policial e romances, o PlutoTV é mais um aplicativo que oferece séries, filmes e documentários, além de centenas de canais de TV ao vivo.

Para ficar por dentro dos filmes exibidos, que funciona sem nenhum custo, o usuário só precisa instalar o aplicativo e abri-lo, já que o app não exige fazer login em contas ou nada nesse sentido. Uma vez dentro da plataforma, já é possível visualizar o catálogo de longas, que fica localizado na aba "Filmes". Para encontrar um título específico, o usuário só precisa acionar a aba de pesquisa, na parte direita inferior da tela principal, e digitar o nome na barra de busca.

4 de 11 O Pluto TV reúne uma série de programas diferentes, além de filmes e desenhos — Foto: Rerodução/Pluto TV O Pluto TV reúne uma série de programas diferentes, além de filmes e desenhos — Foto: Rerodução/Pluto TV

O Youtube disponibiliza filmes gratuitos e filmes que podem ser comprados ou alugados na plataforma. No app, o usuário encontra produções autônomas, curtas, filmes cults, sucessos da cultura pop, animações, longas de terror e suspense, entre outras opções. Há, também, novelas e algumas séries disponibilizadas.

A página principal do YouTube apresenta sugestões de vídeos que possam interessar o usuário. Para encontrar o filme desejado, é necessário pesquisar o nome da produção na barra de pesquisa do aplicativo, que se encontra na parte superior direita da página principal, e depois clicar no título em questão.

5 de 11 YouTube conta com diversas opções de conteúdo grátis — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves YouTube conta com diversas opções de conteúdo grátis — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Disponibilizando desde os animes clássicos até os mais recentes lançados, o Crunchyroll é uma plataforma voltado para o público otaku. O app oferece muitos conteúdos gratuitos, mas com a exibição de propagandas. Para ter acesso ilimitado ao catálogo e assistir tudo sem anúncios, é preciso fazer uma assinatura a partir de R$ 14,99/mês.

Os animes ficam organizados na página principal em categorias que separam o conteúdo. Algumas das abas disponíveis são "mais populares", "recém atualizados", "assista de graça" e "recomendações para você". Para procurar por um título em específico, basta clicar na imagem de lupa, na parte superior direita da página principal, e digitar o nome do filme. Depois, clique sobre o título escolhido e, em seguida, em “começar a assistir”.

6 de 11 Crunchyroll é mais voltado para o público otaku — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Crunchyroll é mais voltado para o público otaku — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

5. Plex: Streaming de filmes e TV

Além dos filmes clássicos, cult, documentários, animes e filmes de heróis, o app Plex conta com mais de 80 canais de TV ao vivo. Na plataforma, o usuário também tem acesso às notícias e podcasts do momento, além de shows familiares, músicas e muito mais.

Depois de abrir o aplicativo, o usuário precisará criar uma conta e definir seus streamings favoritos para ajudar nas sugestões geradas pelo app. Depois disso, ele vai se deparar com um catálogo recheado com milhares de horas de conteúdo. Para procurar por um filme em específico, clique na lupa, localizada na parte superior direita da tela principal, e escreva o nome da produção na barra de busca. Uma vez encontrada a produção, basta tocar nela para assistir.

7 de 11 Plex oferece uma vasta gama de títulos gratuitos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Plex oferece uma vasta gama de títulos gratuitos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

6. Old Movies Hollywood Classics

Criado para agradar aos fãs dos clássicos, o aplicativo Old Movies Hollywood Classics exibe em seu catálogo grandes produções como Casablanca, O Mágico de Oz (1939) e Bonequinha de Luxo. O app permite ao usuário fazer uma lista personalizada de filmes preferidos e todas as produções são exibidas na sua língua original, sem legendas ou dublagens.

Para escolher um filme entre os disponibilizados na plataforma, é só rolar a tela para o lado. Assim, o usuário tem acesso a todas as categorias de filmes presentes. O app também disponibiliza uma barra de busca para encontrar títulos específicos, que pode ser acionada no ícone no canto superior direito.

8 de 11 O app Old Movies é focado em produções clássicas de Hollywood — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves O app Old Movies é focado em produções clássicas de Hollywood — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

8. The Archive

Reunindo uma impressionante coleção de filmes retrô, cults e longas raros restaurados, o aplicativo de streaming do The Archive é uma excelente opção para quem gosta de produções independentes da TV clássica. A página principal do app reúne os filmes do catálogo separados em categorias. Para visualizar todas as categorias disponíveis, basta rolar a tela até o final. Também é possível usar a barra de pesquisa, na parte superior direita da tela, para buscar pelo filme desejado. Depois, é só clicar sobre a produção desejada para iniciar a exibição.

9 de 11 The Archive reúne diversas produções clássicas restauradas — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves The Archive reúne diversas produções clássicas restauradas — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O Globoplay é um aplicativo de streaming que permite ao usuário acompanhar filmes, minisséries, novelas e séries nacionais, além de reality shows, esportes e documentários. Apesar de ser uma plataforma voltada para produções brasileiras, os usuários também têm acesso a filmes e séries internacionais de vários gêneros. O app também pode ser usado para assistir TV ao vivo, além de produções disponibilizadas no canal da Globo. Contudo, para acessar todo conteúdo do serviço, é preciso fazer uma assinatura que custa a partir de R$ 14,90/mês.

Na barra de busca, é possível combinar temas para encontrar conteúdos relacionados aos temas selecionados. O app também permite pesquisar pelo título da obra, ou visualizar todo o catálogo navegando pela sua página principal. Ao encontrar o título desejado, é só clicar sobre ele para ter acesso à opção de exibição.

10 de 11 Globoplay oferece diversas opções gratuitas — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Globoplay oferece diversas opções gratuitas — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

9. Tubi TV

No Tubi TV, o usuário encontra filmes e séries populares. O aplicativo possui um grande catálogo de produções de gêneros variados como terror, fantasia, ficção científica, romance, faroeste e afins. Tudo com qualidade Full HD e sem nenhum tipo de cobrança ou assinatura.

O Tubi TV tem uma interface muito simples. Para encontrar um filme de interesse, basta rolar a tela para baixo e conferindo o catálogo. A barra de pesquisa, localizada na parte superior central da tela, permite ao usuário pesquisar filmes específicos. Depois de encontrar o filme desejado, basta clicar no título selecionado para assistir.

11 de 11 Tubi TV oferece diversos filmes em alta definição — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Tubi TV oferece diversos filmes em alta definição — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

