Astronautas podem usar celular no espaço? Veja 8 fatos surpreendentes

É difícil imaginar uma vida sem o telefone celular, mas como seria no espaço? É com o smartphone que a sociedade atual se comunica com amigos e parentes. O dispositivo também é uma ferramenta poderosa de entretenimento e acesso a informações — como as que você lê por aqui, no TechTudo . Pelo menos é assim aqui, na Terra. Mas será que os astronautas da Estação Espacial Internacional também podem usar o celular para assistir a vídeos de dancinhas no TikTok ou ler nossos artigos sobre tecnologia?

O questionamento acima é um pouco mais complexo do que parece, e envolve uma série de conceitos interessantes de se saber. Para responder a esta e outras dúvidas, preparamos uma lista com as principais dúvidas e fatos curiosos sobre o celular e o espaço. Confira, nas linhas a seguir.

Estação Espacial Internacional usa outras tecnologias para substituir celulares — Foto: Reprodução/NASA

1. A NASA permite que astronautas levem celular ao espaço?

A Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica (NASA) tem uma política bem direta quanto aos astronautas levarem os próprios smartphone ao espaço: não pode. Mas a agência espacial tem boas justificativas para impor a regra. Uma das principais é que os dispositivos podem representar grande perigo, já que têm o potencial de interferir nas comunicações de rádio da estação. Além disso, existem outras ferramentas mais adequadas para substituir as funções e recursos do aparelho lá no alto.

2. Os celulares funcionam no espaço?

Levar um celular comum para o espaço não é uma boa ideia porque ele se autodestruiria. No espaço, a pressão atmosférica é bem menor se comparada com a da Terra. Na prática, isto significa que os smartphones teriam dificuldades de dispersar o calor pelo ar — impedindo o adequado resfriamento. É este nível excessivo de calor que danificaria um iPhone (Apple) ou um Galaxy (Samsung), por exemplo.

Condições no espaço podem colocar o celular em temperaturas inadequadas para funcionamento — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Sob luz solar direta na estação espacial, por exemplo, a temperatura alcança facilmente os 120° C. Você pode pensar: “então é só usar o celular na sombra, correto?”. Neste caso, a temperatura despencaria para a casa dos -270° C. Nenhum dos dois cenários mencionados são os adequados para o funcionamento do aparelho.

3. Por que o celular para de funcionar quando fica muito frio?

Quando o smartphone é submetido a baixas temperaturas, ele para de responder — Foto: FreePik

Temperaturas muito baixas são péssimas para o celular. A capacidade da bateria diminui consideravelmente em condições de frio intenso, levando a uma vida útil reduzida da bateria. E não é necessário ir ao espaço para comprovar isso. Ao usar o smartphone em lugares muito frios (como estações de esqui, por exemplo) desligamentos inesperados do dispositivo podem ocorrer. Além disso, a baixa temperatura afeta negativamente os materiais semicondutores dos circuitos, prejudicando a transmissão de sinais elétricos e reduzindo o desempenho geral do celular.

O frio extremo também afeta os displays. Os painéis LCD usam um cristal líquido. No espaço, ele pode congelar, resultando em imagens borradas ou falha na exibição. Além disso, a baixíssima temperatura pode causar condensação de umidade no interior do aparelho, danificando ainda mais os componentes.



4. Pega sinal 4G ou 5G no espaço?

Torre de celular concentram o sinal na superfície da Terra — Foto: Getty Images

Vamos ignorar a questão física, supondo que o smartphone utilizado tenha um avançado mecanismo para controle de calor e frio extremos. Neste exemplo hipotético, o celular não vai derreter ou congelar e os astronautas poderão usá-lo para jogar e fazer selfies. Mas ligações não seriam possíveis, porque as torres de celular concentram o sinal de rádio na superfície terrestre. É isso que explica o porquê de não conseguirmos acessar internet 4G ou 5G no avião — além de não ser permitido usar o celular fora do modo avião durante o voo. No espaço, a dificuldade seria bem maior, já que os astronautas estão ainda mais longe das torres de antena presentes na Terra.

5. Astronautas podem fazer chamadas de voz e vídeo do espaço?

Sim. Os astronautas podem fazer chamadas de voz do espaço, mas não com um celular convencional. Em vez disso, são utilizados telefones com um tipo de rede especial: a IP (ou “Protocolo de Internet”, na sigla em português). Este aparelho é ligado a um computador na estação espacial, que recebe sinal de internet por meio de uma pequena constelação de satélites da NASA — que são peças-chave na comunicação entre a Terra e as pessoas no espaço. A conexão de internet também permite que os astronautas façam chamadas de vídeo e até mandem e-mails para cá.

6. E como funcionam os telefonemas no espaço?

Há um sofisticado sistema de comunicação que permite esta faceta. Na superfície terrestre, existem estações equipadas com poderosos transmissores e receptores espalhados em locais estratégicos do planeta. São elas que enviam e recebem sinais de rádio dos astronautas do espaço.

Em seguida, chega a hora da pequena constelação de satélites de comunicação em órbita trabalharem como intermediários. Os sinais de rádio são transmitidos para estes satélites, que retransmitem os sinais para a Terra, permitindo que as chamadas de voz e vídeo sejam realizadas quase que em tempo real.

7. Cientistas já levaram celular ao espaço?

Em 2013, a NASA conduziu a missão PhoneSat, na qual smartphones Android foram enviados como componentes principais de pequenos satélites. Os experimentos tinham o objetivo de testar a viabilidade dos dispositivos móveis no espaço, avaliando sua resistência à radiação e às enormes variações de temperatura.

PhoneSat é o smartphone nanosatélite da NASA — Foto: Reprodução/NASA

Os resultados dos experimentos foram satisfatórios, já que os aparelhos demonstraram ser equipamentos viáveis e economicamente mais acessíveis para missões espaciais de pequena escala — um exemplo é o envio de satélites miniaturizados para pesquisas e comunicação. Os smartphones lançados ao espaço pela NASA em 2013 capturaram imagens, coletaram dados ambientais e realizaram comunicações via rádio. Apesar disso, desafios foram identificados, como a necessidade de proteção contra a radiação e a adaptação dos sistemas de energia.

8. Câmera do celular tem origem espacial

É certo dizer que a primeira câmera digital foi efetivamente construída em 1975, pela famosa empresa Kodak — que produz, até hoje, equipamentos para fotografia. Mas o conceito das capturas digitais foi desenvolvido na década de 1960 pelo engenheiro da NASA Eugene Lally. Ele e sua equipe buscavam formas de usar fotossensores para transformar sinais de luz em imagens estáticas.

Tecnologia das câmeras digitais presentes nos celulares atuais é fruto de pesquisa para aplicações espaciais — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O avanço só foi possível porque a NASA, durante a corrida espacial, decidiu investir em pesquisas e desenvolvimento de câmeras compactas e leves para serem utilizadas em missões espaciais. Estas câmeras espaciais eram projetadas para suportar as condições rigorosas do espaço, incluindo temperaturas extremas e radiação que mencionamos nos tópicos acima. O resultado de todo este esforço pode ser observado na palma da mão, já que smartphones usam câmeras digitais e compactas para fazer as fotos.

