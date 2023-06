Até que dia pode pagar o Enem? Veja respostas sobre inscrição online

O pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 pode ser feito até o dia 21 de junho. É possível quitar o valor via boleto bancário, Pix e cartão de crédito. Neste ano, as provas ocorrem nos dias 5 e 12 de novembro, e é possível se inscrever para participar do exame até esta sexta-feira (16). O processo, feito online pela Página do Participante, é necessário para todos que querem ingressar no Ensino Superior em instituições públicas e privadas. Na lista a seguir, o TechTudo reúne perguntas e repostas sobre o período de inscrições do Enem.