Banido do Airbnb: 6 coisas que você não pode fazer na plataforma

Ser banido do Airbnb pode ser uma realidade para quem não segue as regras da empresa que oferece acomodações de curto e longo prazo em todo o mundo. Algumas atitudes como a realização de eventos, danos à acomodação, falta de respostas aos clientes e cobranças externas podem barrar o acesso do proprietário e do locatário ao serviço disponível para celulares Android , iPhone ( iOS ) e na versão Web. Para não ser surpreendido com esse problema, confira dicas de atitudes proibidas na plataforma.

1 de 6 Airbnb celular mapa chaves — Foto: Getty Images Airbnb celular mapa chaves — Foto: Getty Images

📝Mensagem "sua conta foi comprometida" apareceu no Instagram? Confira a dúvida no Fórum Techtudo

1. Fazer eventos na propriedade alugada

O Airbnb tem uma política rígida de não incomodar os vizinhos. Isso significa que festas, eventos, barulhos e demais comportamentos de perturbação da paz são estritamente proibidos. Desse modo, independentemente da proporção, festas, barulho excessivo, visitantes além do permitido e vandalismo são ações capazes de gerar o banimento do locatário da plataforma, o que impedirá que ele alugue qualquer outro imóvel pelo Airbnb.

2 de 6 O Airbnb não permite a realização de festas, eventos e barulho demais em propriedades alugadas — Foto: Divulgação/Airbnb O Airbnb não permite a realização de festas, eventos e barulho demais em propriedades alugadas — Foto: Divulgação/Airbnb

Para aplicar essa sanção, a plataforma possui ferramentas de identificação de reservas com maior risco de festas não autorizadas e realiza o bloqueio imediatamente. O anfitrião também viola as políticas para evitar distúrbios na comunidade quando classifica a acomodação como ideal para festas e eventos ou define um número de ocupantes além do limite da acomodação. Ele pode ter o anúncio suspenso e, nos casos mais alarmantes, ser banido permanentemente.

2. Fazer cobranças e pagamentos fora da plataforma

De forma geral, o proprietário não pode realizar cobranças ou pagamentos de taxas fora da plataforma Airbnb. Caso seja identificada essa violação, a conta poderá ser desabilitada. Existem alguns casos específicos em que é permitido cobrar taxas de forma separada. Essas cobranças devem estar indicadas no anúncio de locação do imóvel e incluídas no detalhamento de preços antes da reserva. Os casos específicos de cobranças adicionais são:

●Taxa do resort: pode englobar o custo de facilidades como piscina, academia ou acesso ao Wi-Fi;

●Caução: é um depósito reembolsável que pode ser utilizado para cobrir quaisquer danos ocorridos durante a estadia;

●Taxa de limpeza: uma taxa única cobrada para custear os gastos com a limpeza do local;

●Taxas adicionais: podem incluir serviços como manobrista, estacionamento ou traslado para o aeroporto.

3. Ter um baixo desempenho nas suas médias e avaliações

O Airbnb tem um método de avaliação escrito e marcação de estrelas que possibilita que anfitriões e hóspedes identifiquem os pontos fortes e fracos da estadia. A plataforma tem o direito de suspender o anúncio, notificar e até banir usuários com notas baixas e desempenho insatisfatório.

3 de 6 Baixo desempenho em avalições pode banir um usuário do Airbnb — Foto: Getty Images Baixo desempenho em avalições pode banir um usuário do Airbnb — Foto: Getty Images

Os comentários são feitos publicamente e não sofrem moderação da plataforma. Eles são excluído apenas quando violam a política de avaliações, expondo informações privadas e confidenciais, conteúdo discriminatório, violento ou ameaçador e apresentando conteúdo tendencioso.

4. Danificar as acomodações

Aconteceu um pequeno acidente e algum móvel foi danificado? Nesse caso o locatário precisa entrar em contato com o proprietário do imóvel o mais rápido possível e explicar a situação. A Central de Ajuda do Airbnb também esclarece que, em caso de desacordo, o anfitrião pode solicitar a intermediação da plataforma para solucionar o ocorrido. Isso significa que cobranças pelos danos causados podem ocorrer e que tanto o anfitrião quanto o Airbnb (caso não haja resolução com o locador) podem solicitar que os valores sejam ressarcidos.

4 de 6 É fundamental cuidar bem do imóvel durante a estadia no Aibnb — Foto: Divulgação/AirBnb É fundamental cuidar bem do imóvel durante a estadia no Aibnb — Foto: Divulgação/AirBnb

Por outro lado, caso o locatário se sinta lesado de alguma maneira, existe a opção de contestação no prazo de até 60 dias. Além disso, a depender do tipo e gravidade do dano exercido sobre o imóvel, a conta poderá ser excluída e o hóspede banido de forma permanente da plataforma.

5. Não ser responsivo durante a reserva ou estadia

É exigido do anfitrião tempo hábil de resposta aos questionamentos e solicitações do hóspede. Dessa forma, algumas sanções podem ser implicadas para que a melhor experiência seja oferecida ao locatário.

5 de 6 Airbnb celular cama — Foto: Getty Images Airbnb celular cama — Foto: Getty Images

No caso de cancelamentos, o anfitrião poderá, sob determinadas circunstâncias definidas pelos Termos de Serviço, realizar até três cancelamentos anuais sem demais justificativas. Porém, o Airbnb poderá cobrar taxas para evitar que o hóspede sofra com cancelamentos injustificáveis, e, até mesmo, desvincular a conta do anfitrião mediante denúncias de má conduta recebidas em seus canais oficiais de comunicação.

6. Criar situações de perigo por comportamentos indevidos ou oferecimento de locações impróprias para uso

A segurança e o bem-estar são muito valorizados pelo Airbnb e esses pontos estão descritos nos padrões de comunidade como tópicos essenciais para a permanência de uma conta na plataforma. Nesse sentido, a política de segurança do anfitrião e do hóspede condena situações de ameaças e abuso, agressão sexual e má conduta, animais perigosos e ilegais, dispositivos explosivos e incendiários, armas e condições impróprias para uso.

6 de 6 Criar situações de perigo pode banir usuário do Airbnb — Foto: Marvin Costa/TechTudo Criar situações de perigo pode banir usuário do Airbnb — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Em caso de emergência, o Airbnb orienta o contato com as autoridades policiais e de assistência em primeiro lugar, logo após a segurança ser restabelecida. É indicado entrar em contato com a Central de Ajuda e relatar com detalhes o ocorrido, o que permitirá as ações cabíveis, inclusive a exclusão da conta do usuário inadequado.