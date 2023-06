Banjo-Kazooie faz 25 anos: 7 fatos sobre o jogo que você talvez não lembre

Embora seja um título muito famoso e de uma consagrada desenvolvedora, alguns detalhes passaram despercebidos pelos jogadores ou foram revelados posteriormente. Você sabia que essa não foi a estreia do urso Banjo nos jogos, por exemplo? Ou que há uma referência às torcidas inglesas de futebol no título? Essas e outras curiosidades você confere a seguir.

1 de 8 Veja alguns fatos sobre Banjo-Kazooie — Foto: Divulgação/Rare Veja alguns fatos sobre Banjo-Kazooie — Foto: Divulgação/Rare

1. Jogo foi sucesso de vendas e em premiações

Banjo-Kazooie foi lançado no final da década de 90, uma época em que a Internet não se aproximava nem um pouco do alcance que tem hoje. Por isso, muitos jogadores sem acesso a revistas especializadas ou outros meios de comunicação não tinham ideia das conquistas do título da Rare. Mesmo concorrendo com gigantes do Nintendo 64, como Super Mario 64, Banjo-Kazooie se superou. Apenas nos Estados Unidos o jogo vendeu mais de 2 milhões de cópias, um número impressionante na época.

No mundo, foram mais de 3 milhões de cópias vendidas, tornando-o o 10° jogo mais vendido do Nintendo 64. Além das conquistas relacionadas às vendas, Banjo-Kazooie também fez bonito nas premiações no período. No ano de 1999, a Academy of Interactive Arts & Sciences premiou o game da Rare em duas categorias: Jogo de Ação para Consoles do Ano e Excepcional Conquista Artística/Gráfica.

2 de 8 Banjo-Kazooie foi um estrondoso sucesso na época, vendendo milhões de cópias e recebendo premiações por seu trabalho — Foto: Divulgação/Rare Banjo-Kazooie foi um estrondoso sucesso na época, vendendo milhões de cópias e recebendo premiações por seu trabalho — Foto: Divulgação/Rare

2. Banjo estreou antes no mundo dos games

Banjo-Kazooie de 1998 foi o primeiro jogo protagonizado pelo urso ingênuo, Banjo. Entretanto, ele já havia aparecido como personagem jogável em outro jogo desenvolvido pela Rare. Diddy Kong Racing, um jogo de corrida lançado em 1997 e exclusivo para Nintendo 64, marcou a estreia do herói no mundo dos games.

Diddy Kong era a figura principal deste game, sendo um dos mais populares personagens da franquia Donkey Kong. A história do jogo envolve uma série de corridas com carros, hovercrafts e aviões com o objetivo de derrotar o porco intergaláctico Wizpig. Entre os corredores, estava Banjo, que tinha um visual um pouco diferente na época.

3 de 8 Diddy Kong Racing foi o jogo de estreia de Banjo e de Conker — Foto: Divulgação/Rare Diddy Kong Racing foi o jogo de estreia de Banjo e de Conker — Foto: Divulgação/Rare

3. Era para ser um RPG

Banjo-Kazooie, na realidade, não era prioridade da Rare na época. A empresa havia iniciado trabalhos de um jogo de RPG para o Super Nintendo, que eventualmente foi movido para ser lançado ao Nintendo 64. O nome do projeto era Dream: Land of Giants (de codinome Project Dream). Sua história contava com um protagonista chamado Edson que encarava uma aventura envolvendo piratas e elementos de contos de fada, além de ser inspirada nos RPGs japoneses e nos jogos desenvolvidos pela LucasArts.

Conforme o trabalho acontecia, a Rare optou por mudar o foco do Project Dream, deixando a perspectiva isométrica em 3D e trocando o gênero RPG para o gênero de plataforma. Edson também foi descartado para dar lugar a Banjo the Bear. Apesar da mudança drástica de rumo, a Rare aproveitou boa parte dos recursos utilizados no Project Dream, principalmente para a criação de alguns inimigos de Banjo-Kazooie.

4 de 8 Dream: Land of Giants é um RPG que foi cancelado pela Rare e que deu vida ao Banjo-Kazooie — Foto: Divulgação/Rare Dream: Land of Giants é um RPG que foi cancelado pela Rare e que deu vida ao Banjo-Kazooie — Foto: Divulgação/Rare

4. O final descartado era um pouco diferente

Banjo-Kazooie termina sua história após a batalha contra vilã principal do game, a bruxa Gruntilda (atenção: spoilers na sequência). A dupla consegue derrotá-la ao jogá-la para fora de uma torre. Porém, antes de cair, Gruntilda tenta sua cartada final ao lançar um feitiço na direção do urso e do pássaro. A impressão que se passa é que o raio irá atingir os dois, mas a bruxa erra o alvo por pouco. Assim o poder atinge apenas o chão, em uma área próxima à dupla de heróis.

Essa é a versão oficial da batalha decisiva de Banjo-Kazooie, mas a Rare planejava algo diferente. Sua intenção inicial era fazer com que o raio atingisse o Banjo e o transformasse em um sapo. Com isso, apesar da bruxa derrotada, o jogo continuaria em uma espécie de final estendido. Depois do ocorrido, o jogador passaria a controlar a ursa Tooty, a irmã mais nova de Banjo que encararia uma aventura para reverter o feitiço.

5 de 8 Banjo-Kazooie teria um final estendido e colocaria Tooty, irmã mais nova de Banjo, como personagem jogável — Foto: Divulgação/Rare Banjo-Kazooie teria um final estendido e colocaria Tooty, irmã mais nova de Banjo, como personagem jogável — Foto: Divulgação/Rare

5. A trilha sonora não era nada acessível

Banjo-Kazooie teve suas músicas escritas por Grant Kirkhope, lendário compositor que também trabalhou em jogos como Donkey Kong Land 2, Goldeneye 007, Perfect Dark e, mais recentemente, em Mario + Rabbids Kingdom Battle. Como não havia plataformas como Spotify na época, a única forma de ouvir legalmente a trilha sonora era com o CD oficial do game. Entretanto, não era nada simples conseguir esse CD.

A única forma de se obter uma cópia original era comprando o catálogo da Nintendo Power, lendária revista que contou com publicações impressas nos Estados Unidos entre 1988 e 2012. Outra forma era adquirir o CD sozinho, sem o jogo Banjo-Kazooie, em lojas da Best Buy. Devido ao limitado número de cópias, poucas pessoas tiveram acesso à trilha sonora na época, tornando-a uma raridade. O mesmo ocorreu com a sequência, Banjo-Tooie, cujo CD estava disponível apenas para assinantes da Nintendo Power.

6 de 8 CD da trilha sonora de Banjo-Kazooie é uma grande raridade — Foto: Divulgação/Rare CD da trilha sonora de Banjo-Kazooie é uma grande raridade — Foto: Divulgação/Rare

6. Há um cântico de futebol no game

Banjo-Kazooie tem uma referência aos amantes de futebol. O compositor Greg Kirkhope e o designer Gregg Mayles brincavam com o fato de jovens da cidade de Leicester, Inglaterra, falarem “Come and have a go if you think you’re hard enough", algo como "Venha e experimente se você é durão o suficiente" em inglês. Esse dito é muito popular, principalmente, nas torcidas do esporte no país, que utilizam como um cântico contra seus rivais.

Kirkhope e Mayles optaram por colocá-la no jogo como uma fala de Mumbo Jumbo, um amigo de Banjo no game. Se você jogou o jogo sem saber dessa história, beirava o impossível relacionar uma fala de Mumbo Jumbo com o ditado, devido ao remix realizado por Kirkhope. Contudo, sabendo de sua existência e prestando atenção nas aparições de Mumbo Jumbo, há uma chance de encontrar o cântico no game, embora ainda seja uma tarefa muito complicada.

7 de 8 Banjo-Kazooie conta com um cântico de futebol bastante escondido no jogo — Foto: Divulgação/Rare Banjo-Kazooie conta com um cântico de futebol bastante escondido no jogo — Foto: Divulgação/Rare

7. Tem um sucessor espiritual

Banjo-Kazooie conta com algumas sequências, mas desde 2008 o jogo não recebe uma continuação direta. Desde então, Banjo só fez algumas aparições especiais em outros jogos, com destaque para sua bastante aguardada chegada ao elenco de lutadores em Super Smash Bros. Ultimate. Porém, alguns fãs ainda clamam por um novo game da franquia.

Sabendo disso, a Playtonic Games, um estúdio formado por antigos funcionários da Rare, tomou a decisão de criar um sucessor espiritual de Banjo-Kazooie em 2015. Alguns fãs ajudaram a financiar o projeto pela plataforma Kickstarter, campanha que se mostrou um sucesso. Assim, Yooka-Laylee foi lançado em 2017, protagonizado por um camaleão e um morcego. Infelizmente, o game não agradou a todos, embora seja o mais próximo que tivemos de uma nova sequência da franquia Banjo-Kazooie.

8 de 8 Yooka-Laylee não honrou o legado de Banjo-Kazooie como os fãs tanto esperavam, mas ainda é um bom jogo — Foto: Divulgação/Rare Yooka-Laylee não honrou o legado de Banjo-Kazooie como os fãs tanto esperavam, mas ainda é um bom jogo — Foto: Divulgação/Rare

