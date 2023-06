Caixa de som automotivo: 5 modelos a partir de R$ 399 para comprar

O som automotivo é ideal para curtir músicas, podcasts e audiolivros no carro durante o dia a dia e também em viagens. A lista a seguir reúne modelos por valores que partem de R$ 399 , como a caixa subwoofer Falcon CX 8" PI N com 200 W RMS de potência. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de junho de 2023.

Já a Corzus CXS200-8 apresenta construção em MDF com subwoofer de 8 polegadas por cerca de R$ 499. Outra opção é a Pioneer + Taramps Tl1500, que conta com dois drivers de 150 W RMS por preços a partir de R$ 876. Confira a seguir sete caixas de som para curtir músicas no carro.

1. Falcon CX 8" PI N - a partir de R$ 399

A Falcon CX 8" PI N é uma opção para quem busca uma caixa de som compacta e com preço acessível. A caixa de 8 polegadas é feita em MDF revestida com material sintético e possui um subwoofer com potência de 200W RMS e resposta de frequência entre 20 Hz e 80 Hz. Sua conexão é feita através da entrada RCA, mas a caixa pode ser acionada manualmente quando utilizada com aparelhos originais de fábrica via seu detector de rádio. O produto é vendido por valores a partir de R$ 399.

A caixa de som conta com cinco avaliações de compradores no site da Amazon e possui classificação de 4,3 estrelas. Os comentários dos usuários destacam a CX 8” PI N pelo seu custo-benefício e pelo som potente para o seu porte. No entanto, talvez seja necessário comprar um módulo para explorar o máximo da qualidade sonora da caixa, segundo relatos dos clientes.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pode ser necessário adquirir um módulo para extrair o máximo do som

2. Detoner DT 800 - a partir de R$ 469

A caixa trio com módulo embutido conta com driver de 150 W e resposta de frequência de 400 Hz a 9100Hz, super tweeter de 150 W e resposta de frequência de 1300 Hz a 25 kHz e subwoofer de 200 W e resposta de frequência de 23 Hz a 120 Hz. A caixa conta com uma corneta média e o módulo Detoner DT 800 com potência de 400 W RMS e reproduz sons nas faixas de 18 Hz a 40 KHz. O conjunto é uma opção para quem deseja melhorar a reprodução dos sons graves, médios e agudos por um preço acessível.

O trio de som automotivo da Detoner com módulo embutido possui duas classificações de compradores no site da Amazon e classificação de 4 estrelas. De acordo com os comentários, a caixa se destaca pela qualidade do som, mas pode não ser a melhor opção para quem busca por um sistema com grande potência. Ela é encontrado por cerca de R$ 469.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: potência pode deixar a desejar

A Corzus CXS200-8 é outra opção compacta para melhorar a qualidade dos graves no seu som automotivo. A caixa de som em MDF com subwoofer de 8 polegadas pesa 4,9 kg e pode ser utilizada até mesmo embaixo do banco dianteiro em alguns veículos. O alto-falante possui potência de 200 W e reproduz frequências na faixa de 20 Hz a 110 Hz.

A caixa de som da Corzus conta com uma avaliação no site da Amazon e classificação de 5 estrelas. Sua conexão pode ser realizada via entrada RCA ou por fio.

Prós: tamanho compacto

tamanho compacto Contras: não há

4. Falcon XS 400.3 - a partir de R$ 859

A caixa de som Falcon XS 400.3 é uma opção para quem busca um subwoofer potente. O alto-falante de 8 polegadas que entrega 400 W RMS de potência por meio de seus três canais — dois estéreos de 100 W e o subwoofer de 200 W. A resposta de frequência dos canais estéreos é de 20 Hz a 20 KHz, enquanto o subwoofer opera entre 20 Hz e 80 Hz. A caixa em MDF com revestimento em material sintético pesa 5,8 kg. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 859.

A XS 400.3 possui oito avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,5 estrelas. Os comentários dos usuários destacam este modelo da Falcon pela sua qualidade e potência sonora. Um ponto que pode ser considerado negativo é o valor elevado para apenas um tipo de alto-falante. Ela pode ser conectada ao sistema de som por meio da entrada RCA, ou via fio, o que permite o acionamento automático.

Prós: qualidade e potência sonora

qualidade e potência sonora Contras: valor elevado

5. Pioneer + Taramps Tl1500 - a partir de R$ 876

A caixa de som trio da Pioneer conta com dois drivers de 150 W RMS, dois tweeters de 150 W Rms e um subwoofer de 300 W RMS de potência. Este conjunto alcança frequências de 25 Hz a 40 KHz. A caixa acompanha um módulo Taramps Tl1500 com três canais de áudio - dois estéreos de 95 W e um sub de 200 W e potência total de 395 W. A caixa em MDF revestida com carpete resinado conta com duas cornetas médias. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 876 para comprar o produto.

O trio automotivo Pioneer com módulo Taramps é vendido Oeste Som e conta com sete avaliações de compradores e classificação de 3,2 estrelas no site da Amazon. Os usuários destacam a potência da caixa e do seu subwoofer, já as cornetas e tweeters deixam a desejar e até apresentam problemas de funcionamento, de acordo com os comentários

Prós: potência

potência Contras: alguns clientes relataram mau funcionamento das cornetas e tweeters

