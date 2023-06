Caixa de som grande: 8 modelos a partir de R$ 495 para dar um festão

Uma caixa de som grande pode ser ideal para animar festas com mais convidados ou para ser levada em eventos ao ar livre. As opções selecionadas abaixo são de diversas marcas, como JBL , Mondial, Multilaser e outras, disponíveis por valores a partir dos R$ 459 . Os dispositivos prometem vantagens como volume alto, qualidade de som, diferenciais de controle e portabilidade, além de iluminação e até presença de rodinhas e alça. Os preços mencionados no texto foram pesquisados durante a apuração da matéria, em junho de 2023.

O modelo da Mondial é o mais barato da lista, tem 400 Watts de potência, bateria interna recarregável e conectividade Bluetooth por investimentos próximos dos R$ 459. Já a JBL PartyBox 710 tem 800 Watts, luzes sincronizadas com a música e selo IPX4 à prova de respingos. O preço fica perto dos R$ 4.599. Veja todas as informações na lista a seguir.

1 de 1 JBL PartyBox 710 é uma torre de som com 800 W RMS de potência sonora — Foto: Divulgação/JBL JBL PartyBox 710 é uma torre de som com 800 W RMS de potência sonora — Foto: Divulgação/JBL

1. Mondial Connect Lights – a partir de R$ 459

A caixa de som da Mondial é uma opção com um tamanho médio que tem 400 W RMS, o que já é o suficiente para oferecer bastante volume para animar uma festa. A Connect Lights conta ainda com um design moderno, com destaque para os detalhes em LED na parte frontal que deixam o equipamento com um visual mais atrativo. Ela oferece botões de controle na parte superior frontal, com opções para ligar/desligar, alterar o volume, controlar os graves, mudar o modo de reprodução e mais. Além disso, traz rodinhas e alça para facilitar o transporte.

O equipamento aparece com uma boa avaliação na Amazon, tendo recebido cinco estrelas por 80% dos consumidores que avaliaram o produto. Os comentários destacam a boa relação custo-benefício da caixa, que oferece ainda recursos como Bluetooth, som estéreo, entrada USB, suporte para cartões de memória e entrada auxiliar. O investimento fica em cerca de R$ 459.

Prós: custo baixo, bons recursos

custo baixo, bons recursos Contras: não é a opção mais potente da lista

2. Multilaser Sunny II SP396 – a partir de R$ 1.010

A caixa de som da Multilaser é uma solução que oferece mais potência que o modelo anterior, com 800 Watts RMS , o pode proporcionar volumes bem elevados para os eventos. A caixa tem um visual moderno com um grande woofer e painel com diversos seletores na parte superior. O modelo conta ainda com alça e rodinhas, o que facilita o transporte.

Quanto aos recursos, o equipamento oferece compatibilidade com Bluetooth, entrada auxiliar, entrada para microfone, suporte para cartões SD, além de entrada USB e suporte à rádio FM. Nas avaliações, a caixa de som da Multilaser teve cinco estrelas de 65% dos usuários e soma nota média 4,1. O modelo é visto por aproximadamente R$ 1.010.

Prós: alta potência, bons recursos, visual chamativo, portabilidade

alta potência, bons recursos, visual chamativo, portabilidade Contras: não há

3. Pulse Pulsebox SP359 – a partir de R$ 1.150

Com design mais arrojado e promessa de oferecer mais recursos e potência, a caixa da Pulse é uma opção para quem precisa de ainda mais volume. A Pulsebox tem potência máxima de 1.000 Watts e os controles ficam no topo do equipamento. Traz um visual moderno, linhas arredondadas e iluminação em LED personalizável com dez cores e mais de dez efeitos diferentes. São dois alto-falantes de oito polegadas e dois tweeters para uma alta fidelidade ao som.

A caixa promete reforço nas frequências graves para inibir distorções mesmo em volumes mais altos. Traz entrada para cartões de memória, rádio FM, duas entradas auxiliares P10, além de oferecer a função de gravação, podendo registrar as performances cantando as músicas favoritas. O modelo aparece com avaliação positiva máxima de 63% dos compradores da Amazon. Os comentários elogiam a qualidade do som, mas indicam que o modelo não tem bateria interna e só funciona conectado na tomada. Ela é vista por cerca de R$ 1.150.

Prós: mais potência, visual diferenciado

mais potência, visual diferenciado Contras: portabilidade comprometida pela ausência de bateria

A caixa Titan, da Amvox, é mais um modelo que promete potência máxima de 1.000 Watts, o que deve entregar muito volume para as festas mesmo em ambientes maiores. A Titan possui dois woofers de dez polegadas, além de um tweeter de três e outro de seis polegadas, para oferecer uma qualidade de som aprimorada com graves, médios e agudos mais precisos. O modelo custa aproximadamente R$ 1.289 e não traz bateria interna.

A caixa conta ainda com equalizador, suporte para cartões de memória, entrada P10, conexão Bluetooth, entrada USB, entrada para microfone e iluminação em LED. A Titan aparece com avaliação máxima de 81% dos compradores da Amazon, somando 4,7 de 5 estrelas. Os comentários elogiam o alto volume, mas indicam uma certa dificuldade para encaixar o plugue na tomada. O modelo tem o formato de torre e acaba não sendo a opção mais portátil da lista, mas promete oferecer qualidade de áudio e potência extrema.

Prós: muito potente, vários recursos

muito potente, vários recursos Contras: portabilidade comprometida

A GCA203, da Gradiente, é outro modelo no formato torre com 1.000 Watts de potência. Apesar de contar com poucas avaliações na Amazon, a caixa traz comentários que destacam a qualidade de som e o design moderno do equipamento. O modelo traz bateria interna recarregável, o que pode facilitar o uso.

Ela possui woofer de 10 polegadas, suporte a rádio FM, conectividade Bluetooth, som estéreo, luzes de LED, além de entrada auxiliar, portas USB e entrada para cartões SD; o que garante mais versatilidade ao equipamento. O visual da caixa é moderno, com iluminação em LED em volta do woofer, além de um acabamento arredondado para deixar o equipamento com um aspecto mais moderno. Interessados precisam desembolsar cerca de R$ 1.450.

Prós: visual moderno, promessa de qualidade de som, alta potência

visual moderno, promessa de qualidade de som, alta potência Contras: custo mais alto, ausência de rodas

A próxima caixa Pulse da lista é mais um modelo de grande porte, com formato de torre e dois woofers de 12 polegadas para fazer com que os usuários experimentem graves ainda mais intensos. O modelo oferece 2.200 W de potência, o que é um dos pontos destacados pelos compradores que avaliam a caixa com cinco estrelas no site da Amazon.

O equipamento traz ainda iluminação em LED, recurso que aprimora os graves, entrada P10, entrada auxiliar, suporte para cartões SD, conexão USB, Bluetooth e painel com controles na parte superior. As rodinhas e as alças devem facilitar o transporte do modelo, que custa aproximadamente R$ 2.298.

Prós: visual moderno, woofers maiores, muito potente

visual moderno, woofers maiores, muito potente Contras: custo alto

O modelo IRX108BT , da JBL, é uma solução de grande porte, com 1.000 Watts de potência RMS e alto falante de 8 polegadas, que promete oferecer qualidade de som extrema. A caixa de som ativa possui conectividade Bluetooth e pode ser encontrada por aproximadamente R$ 3.172.

Com um custo bem mais alto que as concorrentes, a caixa que aparece com avaliação 4,3 de 5 na Amazon, tem um design mais sóbrio e traz todos os controles e conexões na parte traseira. Ela tem um aspecto similar a de caixas ativas profissionais (PA). Além da conectividade Bluetooth, a IRX108BT oferece duas entradas P10 e uma conexão XLR. Os compradores elogiam a qualidade do modelo, mas alguns indicam que ela não tem 1.000 Watts reais de potência, podendo atingir picos próximos deste valor.

Prós: promete mais durabilidade

promete mais durabilidade Contras: custo alto, visual muito simples

8. JBL PartyBox 710 – a partir de R$ 4.599

Com um visual irreverente, a PartyBox 710 é mais uma solução da JBL que, neste caso, tem 800 Watts de potência RMS em um equipamento com visual mais parecido com algumas de suas concorrentes, tendo inclusive rodinhas e alça para facilitar o transporte. O preço fica a partir de R$ 4.599. A caixa possui twetters duplos de 2,75 polegadas, woofer de 8 polegadas, cerificação IPX4 para resistência a respingos de água e LEDs, que prometem luzes sincronizadas durante o uso do equipamento.

O equipamento conta ainda com conectividade Bluetooth e painel superior para um controle fácil das funções. Apesar do custo elevado para seu segmento, o modelo aparece com avaliação com cinco estrelas por parte de 89% dos usuários da Amazon. Os comentários elogiam o som potente, sem distorções e com volume alto. No entanto, um comprador indica que o artigo não possui bateria recarregável.

Prós: visual moderno, rodinhas, muito potente

visual moderno, rodinhas, muito potente Contras: custo alto

