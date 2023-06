Usar uma capa à prova d'água para celular é fundamental para proteger o aparelho. Afinal, smartphone e água não é uma combinação que dá muito certo. Dentre vários danos que essa interação pode causar, está a oxidação: quando ocorre nos componentes internos do celular, pode causar danos irreversíveis. Além disso, pode causar problemas na bateria, na tela, nos microfones e alto-falantes do aparelho. A gravidade da falha pode variar de acordo com a quantidade de água e duração do contato.

Com a tecnologia avançando a cada dia, muitos smartphones com resistência à água estão disponíveis no mercado, mas com certas limitações. Uma opção mais barata para evitar problemas é usar capas impermeáveis no celular, que podem ser encontradas em diversos modelos no varejo nacional e internacional. Apesar de eficazes, as capinhas podem apresentar vazamentos, dificultar a sensibilidade ao toque na tela e proteção limitada, já que muitas só protegem realmente da água. Confira a lista do TechTudo com oito opções de capas à prova d’água para celular.

1 de 9 Capa à prova d'água para celular: veja oito opções impermeáveis — Foto: TechTudo Capa à prova d'água para celular: veja oito opções impermeáveis — Foto: TechTudo

"Celular caiu na água, o que fazer?" Veja no Fórum TechTudo

1. Capa à prova d’água universal - a partir de R$ 17,00

2 de 9 Capa Universal à prova d'água para smartphone — Foto: Reprodução/Amazon Capa Universal à prova d'água para smartphone — Foto: Reprodução/Amazon

Disponível para diversos modelos com tela de até 6 polegadas, a capa de PVC Poliuretano Termoplástico, promete proteção até 10 metros de profundidade. A fabricante indica o uso em águas de temperatura de até 35 graus. Além de vir com cordão para pendurar, que garante mais segurança na hora de usar o celular embaixo d’água.

No site da Amazon, o consumidor encontra o produto a partir de R$ 17 nas cores azul, preto, branco rosa. Apesar de ser um dos modelos mais em conta, a fabricante garante fluidez ao utilizar a tela, podendo utilizá-la normalmente.

3 de 9 Suporte para celular à prova d'água — Foto: Reprodução/Amazon Suporte para celular à prova d'água — Foto: Reprodução/Amazon

Para quem curte fazer exercícios físicos — seja em academias ou ao ar livre — e não abre mão de levar o celular junto, a capa da PuPeiLife pode ser uma ótima aliada. Com tamanho universal e materiais de alta qualidade, a capinha é a prova d’água e suor. Além da entrada para fone de ouvido, ainda há dois compartimentos espaçosos para guardar documentos, dinheiro ou chaves.

No site da Amazon, o usuário encontra o produto por R$ 39,90, além de poder escolher entre as cores azul, rosa, verde e vermelho.

4 de 9 Capa Faruxue à prova d'água para celular — Foto: Reprodução/Amazon Capa Faruxue à prova d'água para celular — Foto: Reprodução/Amazon

Prometendo compatibilidade com diversos modelos iPhone e Galaxy, a Faruxue boa e com design moderno. A capa é compatível com aparelhos de até 7 polegadas – diagonalmente – e possui tela altamente sensível ao toque. Disponível na cor cinza e com cordão ajustável e requintado, a capinha ainda conta com apito de sobrevivência em sua parte superior, aumentando a proteção para aventuras ao ar livre.

A fabricante garante que a capa passou no teste de classificação IPX8 de 35 m. No site da Amazon, o consumidor encontra o produto por R$ 71,49, um valor bastante razoável para o grau de proteção que a capinha oferece.

5 de 9 Capinha à prova d'água Dartbag — Foto: Reprodução/Amazon Capinha à prova d'água Dartbag — Foto: Reprodução/Amazon

Feita com material super resistente e impermeável, a capa da Dartbag ainda vem com garantia de fábrica de 12 meses. A capinha suporta mergulhos de até 10 metros de profundidade. Com visor óptico na parte da frente de trás, a capa garante ótimas fotos e vídeos. Compatível com celulares de até 6,3 polegadas, ela também reduz o impacto.

O consumidor encontra a capa no site da Amazon por R$ 79,90. Além de opção de parcelamento disponível, a fabricante ainda oferece garantia de um ano.

6 de 9 Capa Lereca à prova d'água para celulares — Foto: Reprodução/Amazon Capa Lereca à prova d'água para celulares — Foto: Reprodução/Amazon

Disponível nas cores rosa, azul real, branco, céu azul e preta, a capinha da Lereca é perfeita para atividades aquáticas. Com design fashionista, ela é compatível com celulares de até 7 polegadas. Com botão anticolisão, para evitar toques acidentais durantes as atividades, a capa conta ainda com dupla vedação para maior segurança do usuário.

No site da Amazon, as capinhas são encontradas a partir de R$ 97,07. Os usuários que buscam um produto bom e bonito, podem apostar as fichas nesta capinha, já que a fabricante garante excelente desempenho à prova d’água, além de proteção máxima contra quedas.

7 de 9 Capa à prova d'água para iPhone — Foto: Reprodução/Amazon Capa à prova d'água para iPhone — Foto: Reprodução/Amazon

Esta opção é limitada para quem possui os celulares da Apple. A capinha tem certificação IP68 à prova d'água, testada submersa a 1,5 m por 20 minutos. O modelo possui design sofisticado com traseira transparente, além de ser super fino, garantindo um bom carregamento em aparelhos sem fio. Além de ser à prova d’água, a capinha também é à prova de choque, de gelo e de quedas de até dois metros de altura.

No site da Amazon, o usuário encontra as capinhas em duas cores: a preta, por R$ 109,00 e a azul, por R$ 115,00. Além de parcelamento disponível, o usuário também conta com a opção de frete grátis.

7. Capa de metal Moniss - a partir de R$ 129,29

8 de 9 Capa Moniss à prova d'água — Foto: Reprodução/Amazon Capa Moniss à prova d'água — Foto: Reprodução/Amazon

Essa opção da fabricante Moniss tem um valor elevado, mas não é por menos. Além de ser antiqueda e à de prova de choque, a capinha possui proteção IP54 à prova d'água. O produto promete proteger o celular de água, respingos ou água da chuva, atendendo à demanda diária. Além disso, a tampa é totalmente selada, o que garante certa proteção contra poeira também.

No site da Amazon, além da opção amarela por R$ 129,29, o consumidor ainda encontra outra variação da capa na cor prata, por R$ 131,69. Além de suporte oferecido e matérias de qualidade, a capinha ainda vem com uma alça de mão, o que facilita o transporte e até mesmo o uso com o aparelho imerso na água.

9 de 9 Capa Enjovdery à prova d'água — Foto: Reprodução/Amazon Capa Enjovdery à prova d'água — Foto: Reprodução/Amazon

Chegando a um dos modelos mais caros, a capa da Enjovdery tem classificação IP68 à prova d’água, garantindo mergulhos de até 15 metros. Tratando-se da segunda geração do produto, a fabricante fez algumas alterações que garantiram uma maior compatibilidade com diversos aparelhos, já que possui suporte para celulares com botões à esquerda ou à direita. Além de ser famosa também pelo design que promete ótimo desempenho com mergulhos de snorkel.

No site da Amazon, há duas variações de cores da capinha, que é a cor preta, encontrada por R$ 171,99 e a cor laranja, que sai por R$ 180,99. Focada para o público que busca por aventuras em águas mais profundas, essa pode ser uma ótima opção de capa impermeável.

Veja também: 7 funções que seu celular tem e você não conhece!