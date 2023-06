Capcom 40 anos: veja 6 franquias da desenvolvedora que merecem voltar

A Capcom completou 40 anos no último domingo (11). A desenvolvedora é uma das mais emblemáticas da história dos videogames, responsável por lançar inúmeros jogos de renome. Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6 são os títulos mais recentes da marca e já são sucesso entre os fãs. Entretanto, enquanto essas franquias retornam, outros nomes como Dino Crisis e Final Fight permanecem esquecidos pela empresa, mas não pelos jogadores. A seguir, veja 6 franquias com a marca da Capcom que merecem voltar com sequências ou remakes.

Muitos fãs esperam algum anúncio da Capcom relacionado a Dino Crisis; veja 6 franquias da marca que merecem voltar

1. Dino Crisis

Dino Crisis se iniciou em julho de 1999 e contou com uma fórmula idêntica à de Resident Evil, substituindo os zumbis por dinossauros. A ideia agradou bastante na época, o que gerou outras sequências para a franquia. Em Dino Crisis 2, de setembro de 2000, a Capcom optou por uma receita mais voltada à ação e encontrou o caminho certeiro para fugir das comparações com Resident Evil e consolidar de vez sua franquia de dinossauros.

Dino Crisis ainda contou com um spin-off, Dino Stalker, de 2002, antes do lançamento de Dino Crisis 3 (2003), um game muito criticado por detalhes como sua péssima câmera e a pouca variedade de inimigos e armas. Mesmo com um último jogo decepcionante, os fãs ainda desejam o retorno personagens como Regina e Dylan na atual geração de consoles. Em especial, remakes de Dino Crisis e Dino Crisis 2 aos moldes dos remakes de Resident Evil com a RE Engine.

2. Final Fight

Final Fight surgiu em dezembro de 1989, uma época onde os fliperamas começavam a ficar inflacionados de tantos jogos do gênero beat'em up, os famosos brigas de rua. A Capcom realizou um trabalho excelente com Final Fight, trazendo um bom desafio e ótimos personagens, como os protagonistas Guy, Cody e Haggar, e vilões como Hugo Andore, Sodom e Rolento. As duas sequências diretas do primeiro jogo foram lançadas exclusivamente para o Super Nintendo e fizeram a alegria dos fãs de beat'em ups.

Final Fight já foi relançado algumas vezes, como na coleção Capcom Beat 'Em Up Bundle, mas ainda se espera algo realmente novo da franquia

A franquia recebeu alguns spin-offs e ainda teve personagens aparecendo em jogos do Street Fighter, confirmando que ambas as séries acontecem no mesmo universo. Infelizmente, assim como Dino Crisis, seu último jogo foi uma decepção. Final Fight: Streetwise (2006) é um beat'em up em 3D que foi massacrado pela crítica e por jogadores, em especial por conta de uma história terrível e sua gameplay travada. Um possível remake de Final Fight apareceu nos vazamentos de dados da Capcom em 2020, com previsão de lançamento para 2024. Porém, nada mais foi dito sobre o projeto.

3. Breath of Fire

Breath of Fire é um RPG que concorreu com gigantes do gênero, como Final Fantasy e Chrono Trigger, da Square Enix. Apesar disso, o game encontrou seu espaço tanto no Super Nintendo como no PlayStation. As aventuras de Ryu, que não é aquele do Street Fighter, e de Nina em um cenário de fantasia medieval fizeram surgir um bom número de fãs pelo mundo. A série foi duradoura e conseguiu agradar até o seu quinto lançamento, Breath of Fire: Dragon Quarter (2002).

O último lançamento da franquia foi Breath of Fire 6 (2016) para aparelhos mobile, mas esse é um título que os fãs preferem esquecer. Após mais de duas décadas sem um bom jogo de Breath of Fire, talvez já tenha passado da hora para a Capcom dar um tratamento para a saga, semelhante ao de jogos outros RPGs como Xenoblade Chronicles 3 e Tales of Arise.

Breath of Fire é uma franquia espetacular da Capcom e que certamente encontraria seu espaço na biblioteca de jogos dos fãs de RPG hoje em dia

4. Onimusha

Onimusha é uma série de jogos hack'n slash, ação e aventura desenvolvida pela Capcom. Com exceção de seus spin-offs, a série foi planejada para ser apenas uma trilogia formada por Onimusha: Warlords (2001), Onimusha 2: Samurai's Destiny (2002) e Onimusha 3: Demon Siege (2004), mas a desenvolvedora ainda lançou Dawn of Dreams (2006) com uma nova história. A trilogia original tem como principal protagonista Samanosuke Akechi em um enredo que utiliza de figuras históricas do Japão feudal, mas com a adição de elementos mágicos.

O estilo de ação entre samurais fez da franquia uma das mais importantes da Capcom. Tanto que a desenvolvedora lançou um remaster em 2019 de Onimusha: Warlords. Entretanto, é apenas um remaster, com pequenas melhorias gráficas e de gameplay. Uma esperança surgiu em 2020, quando os vazamentos de dados da Capcom revelaram que um novo Onimusha estava em desenvolvimento. Porém, assim como Final Fight Remake, não houve mais informações sobre o projeto.

Onimusha misturou com excelência elementos de ação, hack'n slash e puzzle para entregar uma ótima experiência

5. Darkstalkers

Darkstalkers era um jogo de luta com uma proposta diferente de Street Fighter. Seu elenco era composto por vários monstros bizarros, com uma gameplay mais frenética focada em combos rápidos. Morrigan, uma das personagens mais emblemáticas da Capcom, surgiu em Darkstalkers, mas o título não ganha uma sequência desde 1997.

Vale ressaltar que a desenvolvedora ainda lembra bem da franquia, visto que relançou seus jogos na coleção Capcom Fighting Collection, em 2022. Entretanto, o único momento que fez os fãs se encherem de esperanças por uma sequência ocorreu em 2012, durante a New York Comic Con, quando a famosa frase "Darkstalkers is not dead" (Darkstalkers não está morto) surgiu no evento. Infelizmente, a espera dura até hoje e, com o sucesso estrondoso de Street Fighter 6, ainda deve levar mais tempo para um novo Darkstalkers ser lançado.

Darkstalkers é mais um excelente jogo de luta da Capcom, mas espera-se que a empresa foque seus esforços em Street Fighter 6 para representar o gênero por um bom tempo

6. Power Stone

Power Stone foi uma interessante aposta da Capcom em levar o gênero de jogos de luta para arenas tridimensionais. Protagonizado por Edward Falcon, o game, lançado em 1999, teve como foco principal a diversão mais do que a competição. Muitos combos, objetos e itens para utilizar nas arenas fizeram o game ser um sucesso nos fliperamas e no Dreamcast. Tanto que ganhou uma série de animação ainda em 1999 e uma sequência, Power Stone 2, 2000. Por sinal, a sequência se destacou por levar batalhas com até quatro jogadores simultâneos na arena.

A última vez que a Capcom lembrou de Power Stone foi com o lançamento da Power Stone Collection em 2006, uma coleção para PlayStation Portable (PSP) com remakes dos dois jogos da franquia. Desde então, pouco se fala a respeito de do game, com exceção de uma DLC para Dead Rising 3 (2013) que incluía um traje de Edward Falcon. Depois, tivemos apenas o vazamento da Capcom que contou com um Power Stone Remake sendo supostamente desenvolvido e com lançamento previsto para 2024. Novamente, sem confirmações da desenvolvedora.

Power Stone leva um estilo mais voltado para a diversão e que poderia agradar muitos jogadores que nem sequer conhecem a franquia

