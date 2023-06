Caso Discord: veja 5 alternativas de apps para chat no Android e iOS

O aplicativo Discord , bastante utilizado por gamers, tem sido alvo de críticas após uma reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, denunciar que a plataforma foi usada para práticas criminosas . O caso acendeu um alerta sobre o uso da ferramenta, mas existem outras alternativas de aplicativos no Android e iPhone ( iOS )para quem deseja fazer transmissão ao vivo, chats de grupos e chamadas de vídeo com criptografia. O Element, por exemplo, é um mensageiro de grupo com interface intuitiva, e o Muble apresenta um sistema de chat por voz capaz de converter mensagens de texto para áudio. A seguir, confira a seguir a lista completa preparada pelo TechTudo!

1 de 7 Casos de violência no app Discord vieram à tona em reportagem do programa Fantásticos, da TV Globo — Foto: Reprodução/Discord Support Casos de violência no app Discord vieram à tona em reportagem do programa Fantásticos, da TV Globo — Foto: Reprodução/Discord Support

📝Não consigo executar o Discord; como resolver? Confira no Fórum do TechTudo

1. Element

Com ferramentas semelhantes ao Discord, o Element está disponível para Android e iPhone (iOS) e usa criptografia de ponta-a-ponta. A ferramenta oferece a possibilidade de fazer conferências por vídeo, chamadas de voz e compartilhar arquivos. Além disso, o usuário ainda pode compartilhar a tela, realizando colaborações online com qualquer pessoa da rede e dispor do histórico de mensagem sincronizado em todos os dispositivos.

2 de 7 App Element tem ferramentas semelhantes ao Discord — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves App Element tem ferramentas semelhantes ao Discord — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O Element tem muitas semelhanças com o Discord em termos de funcionalidades e interface de usuário, o que pode facilitar a transição. No entanto, vale ressaltar que o app possui características exclusivas, como a base no framework Matrix e foco em segurança e privacidade, que o diferenciam do Discord.

2. Mumble

O aplicativo disponível apenas para celulares Android permite aos usuários realizar chamadas de voz em grupo e possui código aberto. A ferramenta também oferece recursos como transmissão ativada por voz (VOX) ou opção de usar botões push-to-talk para comunicação. O Mumble também gera importação e exportação de certificados e tem suporte para fones de ouvido Bluetooth.

3 de 7 É possível realizar chamadas de voz e compartilhar arquivos no Mumble — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves É possível realizar chamadas de voz e compartilhar arquivos no Mumble — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Sendo uma ótima alternativa ao Discord, o Muble tem chat e transmissão ativada por voz automaticamente quando o usuário fala, compartilhamento de arquivos e personalização, como temas claros e escuros, para adaptar a aparência da interface do usuário.

3. Chanty

Outro aplicativo que permite chamadas de áudio e vídeo ao vivo é o Chanty, disponível nas lojas de aplicativos de celulares Android e iPhone (iOS). A plataforma permite conversas públicas e privadas e compartilhamento de arquivos e telas nas videoconferências.

4 de 7 App Chanty permite chamadas de áudio e vídeo — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves App Chanty permite chamadas de áudio e vídeo — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O app também apresenta histórico de mensagens ilimitado e possui gerenciamento de tarefas. O app também permite fixar mensagens importantes e usar tópicos de discussão, além da opção de escolher entre tema claro ou escuro.

Muito usado por empresas, o Google Meet também pode ser uma alternativa para chats de jogos. O app permite a realização de videochamadas com grupos de até 32 pessoas e oferece compartilhamento de tela e criação de canais de comunicação. Nesses espaços, os usuários trocar mensagens e aproveitar a integração com outras ferramentas e serviços do Google.

5 de 7 Google Meet tem funções para chamadas de vídeo e compartilhamento de tela — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Google Meet tem funções para chamadas de vídeo e compartilhamento de tela — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

5. Steam Chat

O Steam, assim como o Discord, é um app de comunicação amplamente utilizado no contexto de jogos online. Ele permite que os usuários se comuniquem por meio de mensagens de texto, voz e vídeo. Além disso, tanto o Steam quanto o Discord dispõem de listas de amigos, compartilhamento de mídia, voice chat, grupos e comunidades.

6 de 7 Comunique-se por texto, voz e vídeo com o Steam Chat — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Comunique-se por texto, voz e vídeo com o Steam Chat — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

6. Bônus: Party no PlayStation e no Xbox

Os consoles PlayStation e Xbox também disponibilizam chats de voz nativos que podem ser usados por gamers. No PlayStation, as "Parties" são grupos privados de até 16 jogadores, nos quais eles podem se reunir e conversar durante os jogos e até fazer o compartilhamento de tela.

7 de 7 Até oito pessoas podem participar de um party chat no Xbox One (Foto: Divulgação) — Foto: TechTudo Até oito pessoas podem participar de um party chat no Xbox One (Foto: Divulgação) — Foto: TechTudo