Celular desligando sozinho? O que fazer para resolver

É importante destacar que a falha pode acontecer em qualquer smartphone, seja Apple, Samsung, Motorola e Xiaomi, e em diferentes sistemas operacionais: Android ou iPhone (iOS). O TechTudo lista os 12 principais motivos para o seu celular desligar sozinho e ensina como resolver cada problema.

1 de 10 Alguns smartphones possuem uma troca de bateria mais simples, sem a necessidade de assistência técnica. — Foto: Reprodução/Samsung Alguns smartphones possuem uma troca de bateria mais simples, sem a necessidade de assistência técnica. — Foto: Reprodução/Samsung

Gmail: como trocar o endereço de e-mail? Comente no Fórum do TechTudo.

1. Bateria com problema

Quando a bateria está danificada, desgastada ou descalibrada, pode não fornecer energia de maneira consistente para o funcionamento adequado do dispositivo. Isso pode levar a quedas repentinas de energia e no desligamento do celular. Uma bateria com capacidade reduzida pode não conseguir sustentar o funcionamento do dispositivo por períodos prolongados, fazendo com que o celular se desligue quando a carga está baixa.

Soluções: Calibrar a bateria pode ser um primeiro passo. Para isso, deixe-a descarregar completamente e depois carregue-a até 100%. Se o problema persistir, pode ser necessário substituir a bateria por uma nova.

2 de 10 Celular Samsung com bateria estufada — Foto: Reprodução/Canal Mrwhosetheboss Celular Samsung com bateria estufada — Foto: Reprodução/Canal Mrwhosetheboss

2. Superaquecimento

O calor excessivo pode danificar o hardware do dispositivo. Portanto, quando o smartphone detectar que está ficando quente, pode desligar automaticamente para evitar danos permanentes. As causas do superaquecimento podem variar desde o uso prolongado de aplicativos intensivos em recursos, como jogos e streaming de vídeo, até a exposição do dispositivo a ambientes de alta temperatura.

Também pode ser causado por falhas de hardware, como bateria defeituosa ou problemas com o sistema de refrigeração do dispositivo. É recomendável evitar usar o celular de maneiras que possam causá-lo a superaquecer e, se o problema persistir, procurar assistência técnica.

Soluções: Certifique-se de que o aparelho tenha uma ventilação adequada, especialmente durante o uso intenso ou carregamento. Considere usar uma capinha que não retenha calor e evite deixar o celular exposto a fontes de calor.

3 de 10 iPhone quente com superaquecimento e aviso de temperatura — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo iPhone quente com superaquecimento e aviso de temperatura — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

3. Problemas de software

Os erros de software podem surgir por várias razões, incluindo falhas de programação, conflitos entre aplicativos, vírus ou malware, ou software de sistema corrompido. Em alguns casos, um aplicativo ou atualização de sistema específica pode ser o culpado.

Soluções: Manter o sistema operacional e os aplicativos atualizados pode ajudar a resolver problemas de software. Caso o problema persista, será necessário redefinir as configurações de fábrica, mas lembre-se de fazer backup dos seus dados primeiro.

4. Problemas de hardware

Quando os componentes internos de um celular, como a placa-mãe, o processador ou a memória, estão danificados, isso pode resultar em um mau funcionamento do sistema, incluindo desligamentos inesperados. Esses problemas de hardware podem ser causados por diversos fatores: desgaste natural, danos causados por impacto físico, exposição a temperaturas extremas, ou mesmo defeitos de fabricação.

Nesses casos, o celular precisará ser levado a um técnico para diagnóstico e reparo, pois esses problemas são raramente algo que o usuário possa resolver. A substituição de partes do hardware ou até mesmo do aparelho inteiro pode ser necessária para resolver o erro.

Soluções: Problemas de hardware geralmente requerem intervenção profissional. Leve seu aparelho a uma assistência técnica autorizada para um diagnóstico e reparo.

4 de 10 Celular desligando sozinho é um problema que incomoda usuários de várias marcas e modelos — Foto: Reprodução/Unsplash - Jamie Street Celular desligando sozinho é um problema que incomoda usuários de várias marcas e modelos — Foto: Reprodução/Unsplash - Jamie Street

5. Falha no Botão de Energia

Se o botão de energia estiver defeituoso, preso ou sujeito a danos físicos, pode enviar comandos errados ao sistema, como se o usuário estivesse pressionando o botão para desligar o aparelho. O mesmo pode acontecer se houver acúmulo de sujeira ao redor do botão, fazendo com que ele fique preso na posição de pressionado. Essa falha pode ser intermitente, tornando o problema difícil de diagnosticar.

Soluções: Se você perceber que o botão de energia está fisicamente preso ou não está respondendo adequadamente, tente limpar ao redor com um pincel de cerdas macias. Em casos de danos físicos ou desgaste, é recomendável levar o aparelho a uma assistência técnica autorizada para reparo ou substituição do botão.

5 de 10 Quanto mais aplicativos estiverem instalados no smartphone, maiores as chances de conflitos. — Foto: Reprodução/Unsplash - Przemyslaw Marczynski Quanto mais aplicativos estiverem instalados no smartphone, maiores as chances de conflitos. — Foto: Reprodução/Unsplash - Przemyslaw Marczynski

6. Conflito entre aplicativos

Quando dois ou mais aplicativos tentam acessar o mesmo recurso do sistema ao mesmo tempo ou são programados de maneira inadequada, podem surgir incompatibilidades que levam a uma instabilidade do sistema. Essa instabilidade pode causar uma série de problemas, incluindo lentidão, congelamentos e, em casos mais graves, o desligamento súbito do aparelho.

Esses conflitos são especialmente comuns em aplicativos mal projetados ou em aparelhos que possuem muitos aplicativos em execução simultânea, sobrecarregando o sistema operacional.

Soluções: Tente desinstalar aplicativos que foram recentemente instalados para verificar se algum deles é a causa. Além disso, considere manter apenas os aplicativos necessários e sempre atualizá-los.

7. Vírus ou Malware

Vírus e malwares são tipos de programas maliciosos que podem causar uma série de problemas em um celular, como os desligamentos inesperados. Esses softwares são projetados para se infiltrar e danificar o sistema operacional de um dispositivo, muitas vezes sem o conhecimento do usuário. Uma vez instalados, podem alterar ou excluir arquivos vitais, interferir no funcionamento de outros aplicativos e sobrecarregar o sistema com processos indesejados.

Essa atividade anormal pode causar instabilidades, levando o celular a desligar sozinho para evitar danos maiores. A infecção por vírus ou malware pode ocorrer ao visitar sites inseguros, baixar aplicativos de fontes não confiáveis ou abrir links e anexos maliciosos em mensagens e e-mails.

Soluções: É essencial instalar um aplicativo antivírus confiável e mantê-lo atualizado. Faça varreduras regulares para detectar e remover qualquer vírus ou malware. Se o aparelho já estiver comprometido a ponto de desligar sozinho com frequência, considere uma redefinição de fábrica após o backup dos seus dados importantes.

6 de 10 Problemas com cartão SIM são mais comuns do que se pode imaginar. — Foto: Reprodução/Unsplash - Brett Jordan Problemas com cartão SIM são mais comuns do que se pode imaginar. — Foto: Reprodução/Unsplash - Brett Jordan

8. Problemas com Cartão SIM

Problemas com o cartão SIM podem causar o desligamento involuntário de um celular. Um cartão SIM mal inserido ou danificado pode levar a um mau funcionamento do dispositivo, pois o celular pode continuar tentando estabelecer uma conexão estável com a rede, mas falha devido ao problema com o cartão.

Um cartão SIM danificado pode causar interrupções na comunicação entre o smartphone e a rede móvel, levando a instabilidades que podem resultar no desligamento do aparelho. Isso é particularmente comum em áreas com sinal de celular fraco.

Soluções: Primeiramente, verifique se o cartão SIM está bem inserido. Se estiver, tente testar com um cartão SIM diferente para verificar se o problema persiste.

7 de 10 Insira a bandeja com o cartão SIM no iPhone — Foto: Helito Bijora/TechTudo Insira a bandeja com o cartão SIM no iPhone — Foto: Helito Bijora/TechTudo

9. Falha na atualização de software

Uma falha na atualização de software pode ter impactos significativos na estabilidade do sistema operacional de um celular, levando a desligamentos inesperados. Se uma atualização do sistema for interrompida ou instalada incorretamente, pode deixar arquivos de sistema corrompidos ou incompletos, o que resulta em um sistema operacional instável.

Esse ambiente instável pode fazer com que o celular reinicie ou desligue espontaneamente na tentativa de resolver erros. Atualizações incompatíveis com o hardware do dispositivo também podem resultar em desligamentos, especialmente se o celular for mais antigo e não conseguir lidar com novos recursos ou alterações na interface do usuário introduzidos pela atualização.

Soluções: Tente realizar outra atualização do sistema, garantindo que o dispositivo esteja conectado a uma rede confiável e que não haja interrupções durante o processo. Se isso não resolver, uma redefinição para as configurações de fábrica pode ser necessária. Lembre-se de fazer um backup dos seus dados antes de prosseguir com a redefinição.

10. Memória insuficiente

Quando a memória RAM de um celular está cheia, seja por muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo ou por aplicativos que consomem muita memória, o dispositivo pode começar a funcionar de forma instável. A falta de memória RAM suficiente para executar as tarefas pode resultar em desligamentos automáticos, pois o sistema operacional tenta prevenir travamentos completos.

O problema é particularmente comum em celulares mais antigos, com menos RAM disponível, e em dispositivos que possuem muitos aplicativos pesados em execução simultânea.

Soluções: Tente liberar espaço excluindo arquivos e aplicativos desnecessários. Mover dados para um cartão SD ou serviço de armazenamento em nuvem também pode ajudar.

8 de 10 A oxidação de componentes geralmente leva à necessidade de substituição das peças oxidadas. — Foto: Reprodução/Apple A oxidação de componentes geralmente leva à necessidade de substituição das peças oxidadas. — Foto: Reprodução/Apple

11. Oxidação de componentes

A oxidação de componentes geralmente ocorre quando o celular é exposto à umidade ou água, que pode entrar no dispositivo e causar a oxidação de componentes elétricos internos. Isso resulta em curtos-circuitos e falha de componentes, o que pode levar a um funcionamento irregular e, em última análise, ao desligamento do aparelho.

Em alguns casos, o celular pode até mesmo se recusar a ligar devido ao dano causado. A oxidação é especialmente problemática, pois uma vez que os componentes estão oxidados, o dano geralmente é irreparável e pode exigir a substituição dos componentes afetados ou até mesmo do dispositivo inteiro.

Soluções: Se você suspeitar que o seu celular foi exposto à umidade, desligue-o imediatamente e leve-o a uma assistência técnica. Evite expor o aparelho a ambientes úmidos e considere o uso de capas impermeáveis.

12. Peças alternativas

A utilização de peças alternativas, não originais do fabricante, pode levar um celular a desligar sozinho devido à incompatibilidade ou baixa qualidade dessas peças. Componentes como baterias, telas ou conectores de energia podem não ser fabricados de acordo com os padrões e especificações adequadas, resultando em mau funcionamento do dispositivo. Cabos USB e carregadores são os que mais geram problemas, pois nem sempre atendem às especificações do fabricante.

Solução: Utilizar apenas peças genuínas fornecidas pelo fabricante ou adquirir peças de qualidade comprovada de fornecedores confiáveis.

9 de 10 Cabos mais populares são Lightning, USB-C e MicroUSB — Foto: Pixabay Cabos mais populares são Lightning, USB-C e MicroUSB — Foto: Pixabay

iPhone (iOS) desligando sozinho

Esse problema pode ocorrer em diferentes modelos de iPhone e pode ter várias causas, desde falhas de software a problemas de hardware. É importante identificar a raiz do problema específico do seu iPhone (iOS) para encontrar a solução adequada e restaurar a estabilidade do dispositivo da Apple.

Existem algumas soluções que você pode tentar para resolver o problema de desligamentos inesperados no seu iPhone. Primeiro, verifique se o iOS está atualizado para a versão mais recente, pois as atualizações muitas vezes contêm correções de bugs e melhorias de desempenho. Certifique-se de que o seu iPhone esteja livre de vírus ou malware, executando uma varredura completa usando um aplicativo antivírus confiável.

Se o problema persistir, você pode tentar redefinir as configurações de fábrica do smartphone, mas lembre-se de fazer um backup dos seus dados importantes antes de prosseguir. Se nenhuma dessas soluções resolver o problema, é aconselhável entrar em contato com o suporte técnico da Apple ou visitar uma loja autorizada para obter assistência especializada.

10 de 10 iPhone 14 pode ser uma boa opção para aproveitar descontos antes da Black Friday — Foto: Getty Images iPhone 14 pode ser uma boa opção para aproveitar descontos antes da Black Friday — Foto: Getty Images

Celular reiniciando sozinho

O smartphone reiniciando sozinho, de maneira aleatória, prejudica bastante a experiência do usuário. Para solucionar o problema, algumas soluções podem ser aplicadas.

Comece verificando se o sistema operacional do seu celular está atualizado para a versão mais recente, assim como os aplicativos utilizados. Atualizações de software muitas vezes incluem correções de bugs e melhorias de desempenho que podem resolver problemas de reinicialização. Verifique outros pontos como aplicativos de origem desconhecida instalados e temperatura do celular elevada.

O celular reiniciando sozinho é um sinal de que algo está errado, e se não for solucionado logo, pode levar para o próximo estágio: desligamentos inesperados. Você pode seguir as orientações desse artigo para identificar o que está levando o celular a reiniciar e evitar problemas maiores.

Veja também: Como limpar cache do iPhone e deixá-lo mais rápido?