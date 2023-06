Celular simples: seis modelos ideais para quem só precisa do básico

Um celular simples pode ser uma boa opção para consumidor que prefere um modelos mais básico. Apesar do avanço tecnológico, muitos procuram por aparelhos que atendam as suas necessidades do dia a dia, como realizar chamadas telefônicas, enviar mensagens de texto via SMS e escutar músicas via rádio FM.

Hoje em dia, há modelos básicos com telas maiores e câmeras melhores que continuam seguindo este conceito mais simples de aparelho, sem deixar de oferecer um pouco de tecnologia e modernidade. Por isso, o TechTudo separou seis opções de celulares simples que podem ser encontrados no varejo nacional atualmente.

1 de 7 Celular com menos memória RAM, processador e tela mais simples são algumas configurações de um telefone pra quem precisa do básico. — Foto: Reprodução/Ermingut/Getty Images Celular com menos memória RAM, processador e tela mais simples são algumas configurações de um telefone pra quem precisa do básico. — Foto: Reprodução/Ermingut/Getty Images

Encabeçando a lista como uma das opções mais baratas, o Nokia 105 foi lançado pela primeira vez em 2013. Com bateria removível de 800 mAh que promete durar vários dias de uso, o usuário pode realizar chamadas telefônicas de até 12 horas e 30 minutos. Além disso, ele possui conectividade 2G para chamadas e envio de mensagens de texto.

2 de 7 Nokia 105 de 2022 possui rede 4G, rádio FM e 800 mAh de bateria — Foto: Divulgação/Nokia Nokia 105 de 2022 possui rede 4G, rádio FM e 800 mAh de bateria — Foto: Divulgação/Nokia

O aparelho também tem capacidade para lista telefônica de até 500 contatos, além de rádio FM e alto-falante integrado. Falando sobre dimensão, o Nokia 105 tem 115,2 x 49,9 x 14,3 mm e peso de 70 g. Sobre outros recursos, o aparelho é equipado com calculadora, relógio digital, lanterna e pode ser encontrado nas cores azul e carvão. No site da Amazon, o celular é encontrado a partir de R$ 138.

2. Nokia C20 – a partir de R$ 540

Chegando a um modelo mais atual, encontramos o Nokia C20. Lançado em 2021, o aparelho da Nokia segue uma linha mais básica, porém com alguns recursos tecnológicos renovados. O celular tem tela de 6,52 polegadas com resolução HD+ (720 x 1.600 pixels). Além disso, ele roda o Android 11, na versão Go e possui processador Unisoc SC9863A.

3 de 7 Nokia C20 possui rádio FM e porta micro-USB para carregamento e transferência de dados — Foto: Divulgação/Nokia Nokia C20 possui rádio FM e porta micro-USB para carregamento e transferência de dados — Foto: Divulgação/Nokia

Sobre conectividade, o Nokia C20 suporta 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, rádio FM e porta microUSB para carregamento e transferência de dados. Além disso, ele ainda conta com câmera traseira de 5 MP, equipada com flash LED. Já na parte frontal, conta com uma câmera de 5 MP. No site da Amazon, o celular é encontrado a partir de R$ 540.

Uma outra opção interessante é o Galaxy A03 Core. Lançado em dezembro de 2021, o básico da Samsung tem tela de 6,5 polegadas do tipo PLS LCD. Equipado com o processador SC9863A, da Unisoc, o A03 Core executa o Android 11, com a interface One UI Core e possui 2 GB de memória RAM.

4 de 7 Galaxy A03s está disponível em três opções de cores — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A03s está disponível em três opções de cores — Foto: Divulgação/Samsung

Falando sobre câmera, o A03 Core vem com sensor principal traseiro de 8 MP e câmera frontal de 5 MP. O destaque fica com a bateria de 5.000 mAh, que pode garantir alguns dias longe das tomadas. O aparelho também tem suporte para impressão digital, além de dual chip, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.2. No site da Amazon, o celular é encontrado a partir de R$ 659.

Chegando a outro modelo básico que entrega bastante estilo e novos recursos, encontramos o Moto E20, da Motorola. O grande destaque deste aparelho fica com a câmera traseira dupla que possui sensor principal de 13 MP e sensor secundário de 2 MP. Já na parte da frente, conta com câmera de 5 MP.

5 de 7 Moto E20 possui bateria de 4000 mAh, sensor de impressão digital traseiro, conectividade 4G e Bluetooth 5.0 — Foto: Reprodução/Motorola Moto E20 possui bateria de 4000 mAh, sensor de impressão digital traseiro, conectividade 4G e Bluetooth 5.0 — Foto: Reprodução/Motorola

O aparelho da Motorola conta com bateria de 4000 mAh, sensor de impressão digital traseiro, conectividade 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 5.0. O design do aparelho chama atenção pela parte traseira, que vem texturizada com hexágonos, e ele pode ser encontrado na cor cinza azulado. No site da Amazon, o celular é encontrado a partir de R$ 640.

Disponível nas cores preto, cobre e azul claro, o Galaxy A04e foi lançado em novembro de 2022, tornando-se o celular mais recente da lista. Com chipset Helio P35, da MediaTek, o aparelho roda o Android 12, sob a interface One UI Core 4.1. Equipado com câmera traseira dupla de 13 MP no sensor principal e 2 MP de profundidade, o A04e possui câmera frontal de 5 MP.

6 de 7 Galaxy A04E possui câmera traseira dupla de 13 MP e 2 MP, além de câmera frontal de 5 MP — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A04E possui câmera traseira dupla de 13 MP e 2 MP, além de câmera frontal de 5 MP — Foto: Divulgação/Samsung

Com uma incrível bateria de 5.000 mAh, o aparelho da Samsung tem memória RAM de até 4 GB, além de capacidade de armazenamento interno em máximos 128 GB. O A04e conta com tela de bordas arredondadas e design simples, apesar de ser disponibilizado em três cores. No site da Amazon, o celular é encontrado a partir de R$ 725.

6. Xiaomi Redmi 10C – a partir de R$ 1.999

Fechando a lista com chave de ouro, temos o Redmi 10C, da Xiaomi. Lançado em março de 2022, o aparelho da chinesa é alimentado pelo Snapdragon 680, da Qualcomm, e executa o Android 11 com a interface MIUI 13. Com câmera traseira dupla, o 10C vem com sensor principal de incríveis 50 MP e 2 MP de profundidade, garantindo boas fotos.

7 de 7 Redmi 10C pertence a linha básica da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi 10C pertence a linha básica da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi

Falando sobre bateria, o Redmi 10C tem 5.000 mAh. Apesar de ter suporte para carregamento rápido de 18 W, a Xiaomi disponibiliza na caixa do aparelho um carregador de 10 W. Com 3 ou 4 GB de memória RAM, o aparelho possui até 128 GB de capacidade de armazenamento. Além de design mais moderno, o 10C vem com tela de ‎6,71 polegadas e é encontrado nas cores oceano azul, cinza grafite e verde menta. O celular é encontrado a partir de R$ 1.999 no site oficial da Xiaomi.

Com informações de GSM Arena