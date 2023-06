ChatGPT no Bing: 7 truques que vão 'tunar' suas pesquisas hoje

O Bing ChatGPT é a nova versão do mecanismo de busca da Microsoft que utiliza o chatbot com inteligência artificial. A ferramenta aprimora os resultados de pesquisa e ainda responde a comando dos usuários. O buscador é capaz de transcrever perguntas em áudio, criar imagens e até apresentar as principais notícias do dia. Com apenas um clique, o buscador também encontra informações necessárias e oferece uma busca personalizada de acordo com o estilo de conversa com o robô: mais criativa, mais equilibrada e mais precisa.

O Bing ChatGPT pode ser acessado no navegador Microsoft Edge, assim como nos aplicativos para smartphone Bing e Edge, disponíveis para iOS e Android. A seguir, confira truques que vão fazer toda a diferença na hora de usar a a ferramenta.

1 de 8 Bing ChatGPT permite fazer buscas com uso de inteligência artificial — Foto: Divulgação/Getty Images Bing ChatGPT permite fazer buscas com uso de inteligência artificial — Foto: Divulgação/Getty Images

1. Usar o microfone para perguntar

O Microsoft Bing ChatGPT permite permite que o usuário faça uma pergunta ou dê o comando para a IA por áudio, uma maneira de otimizar e agilizar as pesquisas. Esse recurso está disponível apenas para o uso através de smartphones, fazendo o download do aplicativo para Android ou iOS.

Ao abrir o app da Bing ou acessar o site pelo navegador Microsoft Edge no celular, você terá a opção de transcrição de áudio no canto inferior direito, no símbolo de microfone.

2 de 8 Microsoft Bing Chatgpt permite fazer pesquisa usando comandos de vox — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares Microsoft Bing Chatgpt permite fazer pesquisa usando comandos de vox — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares

2. Criar imagens ou desenhos

A inteligência artificial do Bing ChatGPT oferece a função Image Creator, que permite gerar imagens a partir de descrições textuais. A junção dos recursos torna a pesquisa mais visual e, conforme a Microsoft, atende a uma característica importante do cérebro humano que é processar informações visuais cerca de 60 mil vezes mais rápido do que os textos.

O mecanismo do busca com IA tem 100 idiomas cadastrados. Para criar uma imagem utilizando o português, basta digitar “Crie uma imagem” e descrevê-la em seguida. Por exemplo, tente digitar "Crie uma imagem de um pôr do sol na praia com palmeiras ao redor". As imagens aparecerão no próprio bate-papo, podendo ser salvas como arquivos. Importante destacar que o Image Creator é baseado em texto e não gera imagens reais. Ele cria descrições visuais com base nas informações fornecidas.

3 de 8 Bing com ChatGPT permite criar imagens com uso de inteligência artificial — Foto: Reprodução/Gisele Barros Bing com ChatGPT permite criar imagens com uso de inteligência artificial — Foto: Reprodução/Gisele Barros

3. Conferir as principais notícias do dia

O Bing com ChatGPT também permite conferir as principais notícias da sua região. Essa é uma boa opção para quem quer ter acesso aos principais portais de informações com clique. O buscador direciona o usuário para sites mais buscados na ferramenta para determinado assunto. Importante ressaltar que a a origem e veracidade das informações é checada previamente.

No chat, ao digitar “Conferir as principais notícias”, a AI elenca as três principais notícias do dia, baseada em seu idioma e localização. Abaixo das manchetes, a ferramenta sugere os próximos comandos e você pode garantir uma notícia ainda mais detalhada complementando a busca com um assunto de seu interesse.

4 de 8 O chatbot do Bing é capaz de elencar as notícias e indicar os sites mais confiáveis. — Foto: Reprodução/Clara Tavares O chatbot do Bing é capaz de elencar as notícias e indicar os sites mais confiáveis. — Foto: Reprodução/Clara Tavares

4. Apagar o histórico e começar a conversa do zero

É possível iniciar um novo tópico de conversa com o ChatGPT no Bing a qualquer momento com apenas um cliquem, mas o histórico ficará salvo como uma conversa. Limpar o histórico garante mais segurança das informações. Para isso, basta selecionar o ícone de uma vassoura, no canto esquerdo da tela. A plataforma irá deletar irá apagar todo o histórico da conversa até aquele momento e serão sugeridos novos tópicos para pesquisa.

Você também pode escolher apagar todo o histórico de busca, mesmo o da barra de pesquisa tradicional. Para isso, clique nas três barras no canto superior direito, e procure por “Gerenciar ou limpar seu histórico de pesquisa”.

5 de 8 É possível criar novos tópicos dentro do chat e apagar o histórico completo. — Foto: Reprodução/Clara Tavares É possível criar novos tópicos dentro do chat e apagar o histórico completo. — Foto: Reprodução/Clara Tavares

5. Conferir as fontes indicadas pelo chatbot

O Bing ChatGPT , indica uma fonte para a mensagem compartilhada pela plataforma. Dessa forma, é possível obter resultados mais confiáveis e uma resposta mais rápida e completa sem ter que rolar por muitos links. Essas fontes aparecem abaixo da resposta, em formato de link clicável.

Essa é mais uma alternativa para assegurar a veracidade das informações compartilhadas. É um incentivo para que o usuário saiba mais sobre a origem da informação. Além disso, permite que ele acesse mais rápido em um conteúdo mais completo.

6 de 8 Bing ChatGPT informa fonte das informações compartilhadas na ferramenta — Foto: Foto: Feprodução/Clara Tavares Bing ChatGPT informa fonte das informações compartilhadas na ferramenta — Foto: Foto: Feprodução/Clara Tavares

6. Compartilhar as pesquisas

A inteligência artificial do Bingo também facilita o envio de insights para outras pessoas. Ele permite o compartilhamento de respostas através de links que redirecionam para a pergunta feita. Para isso, você deve pousar o mouse em cima da resposta e clicar na opção de compartilhamento. A pessoa que receber o link irá receber a resposta completa, como se tivesse pesquisado pelo tópico dentro do chatbot.

Outra forma de compartilhar a resposta é usar a ferramenta de cópia fácil, clicando nos três pontos e em “Copiar”. Dessa forma, você poderá colar as informações no formato de texto em qualquer lugar.

7 de 8 É possível compartilhar as respostas do Bing ChatGPT — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares É possível compartilhar as respostas do Bing ChatGPT — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares

7. Perguntar usando imagens ou vídeos

Esta última função ainda não tem data de lançamento, mas é uma promessa da Microsoft. O intuito é permitir que seja possível incorporar uma pesquisa visual no bate-papo com a inteligência artificial. Isso tornará possível fazer upload de imagens ou vídeos, para que a AI pesquise por conteúdos relacionados.

8 de 8 A função não tem data prévia de lançamento. — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares A função não tem data prévia de lançamento. — Foto: Foto: reprodução/Clara Tavares

