ChatGPT no iPhone: 4 motivos para começar a usar o aplicativo agora

O ChatGPT no iPhone ( iOS ) é um aplicativo para celulares que oferece vantagens em relação à versão do chatbot para navegadores. O app de inteligência artificial da OpenAI obteve melhorias em diversas funções, como o acesso rápido ao histórico, mesmo sem conexão de internet, além do comando de voz baseado em recurso de reconhecimento de fala e melhorias na acessibilidade para os usuários.

A versão Plus do ChatGPT no iPhone é paga mensalmente e também oferece diferenciais que podem melhorar a experiência final dos seus assinantes. Confira a seguir a lista feita pelo TechTudo com quatro motivos para você experimentar o aplicativo.

1. Comando de voz

O chatbot da OpenAI oferece aos usuários do iPhone a possibilidade de manter um diálogo com ele através de comandos por voz. A funcionalidade é bastante interessante e garante uma experiência mais interativa e divertida do que ocorre no navegador, que atualmente opera apenas com comandos textuais.

A integração é feita com a ferramenta de reconhecimento por voz Whisper, também desenvolvida pela OpenAI. O uso do recurso é simples. Na tela de início do app para iPhone, clique no ícone de som localizado no canto inferior do app. Em seguida, dê o comando por voz sobre o assunto a ser pesquisado e a ferramenta converterá a mensagem para texto. Depois disso, basta clicar na setinha em azul ao lado do texto. Na sequência, o ChatGPT fornece a informação desejada pelo usuário.

2. Acesso ao histórico até off-line

Outra possibilidade do ChatGPT no Iphone é acessar o histórico de interações com a inteligência artificial, ainda que o usuário esteja por algum motivo sem conexão com a internet. O histórico permanece salvo na versão do chatbot para o navegador, mas nesses casos somente no aplicativo para iPhone o usuário conseguirá resgatar os comandos anteriores.

Para acessar esses dados, basta clicar no menu representado por três pontinhos localizado no canto superior direito do aplicativo e, depois, pressionar o campo “History”. Em seguida, o histórico será apresentado com todas as pesquisas feitas anteriormente. O usuário pode realizar uma busca por conteúdos através do ícone de lupa no campo “Search”, ou deslizar a tela para baixo e acompanhar o registro completo. Também é possível apagar o histórico de uso pressionando o item e clicando em “Delete”.

3. Respostas mais rápidas

Outra vantagem do ChatGPT presente apenas no aplicativo para iPhone é a maior velocidade nas respostas da IA. Porém, para que as respostas no app sejam mais rápidas do que na versão web, é preciso que o usuário tenha à sua disposição uma boa conexão com a internet e que o seu dispositivo esteja em pleno funcionamento. Qualquer alteração em um desses requisitos pode modificar a experiência do usuário em relação ao recebimento das respostas. Além disso, a OpenAI garante automaticamente respostas mais velozes para os assinantes da versão Plus do chatbot, disponível no valor mensal de US$ 20.

4. Interface melhor e mais acessibilidade

Layout e mais acessibilidade também são diferenciais do aplicativo do ChatGPT em comparação com a versão para navegador. O app para iPhone foi desenvolvido para ter um formato mais simplificado e intuitivo com apenas uma tela inicial com todas as opções de interação facilmente identificáveis. A ferramenta também exige apenas um toque para o envio de comandos textuais para a inteligência artificial. Além disso, a acessibilidade foi melhorada com a implementação do comando por voz, que facilita o manuseio para pessoas com deficiências físicas.

Com informações de MakeUseOf e Search Engine Journal

