Chocolate com Pimenta: relembre o elenco da novela com Mariana Ximenes

Chocolate com Pimenta é uma novela da Rede Globo criada por Walcyr Carrasco e exibida pela primeira vez em 2003. O grande sucesso da faixa das seis está disponível no Globoplay , e atualmente vem sendo reprisada na emissora, de segunda a sexta, às 14h45. Dirigida por Jorge Fernando, a novela se passa na década de 1920 e é estrelada pelos atores Mariana Ximenes ( Amor Perfeito ) e Murilo Benício (Pantanal), que formam o casal de protagonistas.

Ambientada em Ventura, uma fictícia cidade do sul do Brasil, a produção conta a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes), uma jovem que chega ao município para morar no sítio de sua avó. Pura e ingênua, a protagonista se apaixona pelo riquinho Danilo (Murilo Benício), mas é feita de chacota por Olga (Priscila Fantin), que está interessada no rapaz.

Parte do elenco de Chocolate com Pimenta, novela de 2003 reprisada uma vez no VIVA e três vezes na TV Globo — Foto: Divulgação/Globo (João Miguel Junior)

Além da trama principal, a novela ainda mostra outras histórias que se desenrolam no município de Ventura. Locais como a fábrica de chocolate Bombom, o gabinete do prefeito, o sítio da família de Ana Francisca e a escola local são alguns dos cenários mais comuns. Veja abaixo quem são os principais personagens de Chocolate com Pimenta e como está seu elenco atualmente.

Mariana Ximenes é Ana Francisca

Jovem ingênua, Ana Francisca se muda para o sítio da família em Ventura, após o assassinato do pai. Disposta a ser professora, começa a estudar no colégio local, onde se apaixona por Danilo e vira alvo de piadas de Olga. Amorosa, se torna amiga de Ludovico (Ary Fontoura), sem saber que ele é o dono da fábrica de chocolate.

Após Chocolate com Pimenta, em que fez a sua primeira protagonista, Mariana Ximenes continuou na TV Globo, onde estrelou novelas como Haja Coração (2016) e Passione (2010). Atualmente, a atriz está no ar em Amor Perfeito, trama na qual interpreta a vilã Gilda.

Ana Franscisca e Danilo na primeira fase da novela Chocolate com Pimenta — Foto: Reprodução/Globo (Gianne Carvalho)

Murilo Benício é Danilo

Sobrinho do prefeito da cidade e melhor amigo de Guilherme (Rodrigo Faro), Danilo é um rapaz boêmio de bom coração. Embora ache Olga muito bonita e sempre a cubra de elogios, se apaixona verdadeiramente por Ana Francisca, que o encanta por sua doçura e pureza.

Galã das novelas da emissora, Murilo Benício teve papéis de destaque em folhetins da Globo como O Clone (2001), o remake de Ti Ti Ti (2010) e Avenida Brasil (2012). O ator esteve recentemente na novela Pantanal (2022) e se prepara para fazer a segunda temporada de Justiça, série antológica original do Globoplay.

Danilo é o jovem galã da cidade de Ventura — Foto: Divulgação/Globo

Priscila Fantin é Olga

Jovem mimada e maldosa, Olga é a melhor amiga de Graça (Nívea Stelmann). Apaixonada por Danilo, a vilã vive desprezando o Soldado Peixoto (Ângelo Paes Leme) e humilhando Ana Francisca, de quem sente ciúmes.

Devido ao seu sucesso na novela, Priscila Fantin ganhou mais projeção na Globo e estrelou duas tramas em sequência: Alma Gêmea (2005) e Sete Pecados (2007).

Em Chocolate com Pimenta, Olga sonha em se casar com Danilo — Foto: Reprodução/Globo (João Miguel Junior)

Fúlvio Stefanini é Vivaldo

Prefeito da cidade, Vivaldo é casado com Bárbara (Lilia Cabral), mas vive em pé de guerra com a esposa. Infiel, flerta descaradamente com Jezebel (Elizabeth Savala) - com quem teve um romance no passado - e a manicure Márcia (Drica Moraes) - sua atual amante.

Após interpretar o prefeito Vivaldo, Fúlvio Stefanini atuou em Alma Gêmea (2005), Pé na Jaca (2006) e Caras e Bocas (2009), mas está afastado da TV desde 2009.

Em Chocolate com Pimenta, Vivaldo é um prefeito bastante fanfarrão — Foto: Divulgação/Globo (João Miguel Júnior)

Lília Cabral é Bárbara

Esposa de Vivaldo, Bárbara vive desconfiada das traições do marido. A personagem é de origem humilde, mas renega suas raízes. Para impedir que o sobrinho se case com uma mulher pobre, apoia Olga em seus planos para conquistá-lo, armando contra Ana Francisca.

Dona de um vasto currículo, Lília Cabral esteve em novelas como Império (2014) e Fina Estampa (2011). Nessa última, interpretou sua primeira protagonista, a Pereirão.

Na novela Chocolate com Pimenta, Bárbara desconfia de que o marido é infiel e faz de tudo para pegá-lo no pulo — Foto: Divulgação/Globo (Renato Rocha Miranda)

Elizabeth Savalla é Jezebel

Vilã da novela, Jezebel é a diretora da fábrica de chocolate Bombom. Embora seja uma mulher poderosa, o verdadeiro dono da fábrica é Ludovico, seu irmão que mora na Argentina e de quem sonha herdar o dinheiro e os negócios. Bastante arrogante, possui uma filha adotiva chamada Bernadete (Kayky Brito).

Após Chocolate com Pimenta, Elizabeth Savalla esteve em novelas como Amor à Vida (2013), Êta Mundo Bom! (2016) e Quanto Mais Vida, Melhor! (2021).

Na novela Chocolate com Pimenta, Jezebel é uma mulher poderosa da cidade, que sempre usa roupas extravagentes — Foto: Divulgação/Globo

Cláudio Corrêa e Castro é Conde Klaus

Banqueiro de Ventura, Conde Klaus é um homem viúvo, pão-duro e extremamente galanteador. Exímio jogador de pôquer, é avô de Maurício (Victor Pecoraro), e vive em pé de guerra com Matilde (Hilda Rebello), a governanta que trabalha há mais de vinte anos em sua casa.

Falecido em 2005, Cláudio Corrêa e Castro chegou ainda a atuar em Senhora do Destino (2004), novela em que interpretou o advogado Dr. Afonso na primeira fase da trama.

Conde Klaus é um banqueiro avarento — Foto: Divulgação/Globo (Renato Rocha Miranda)

Ary Fontoura é Ludovico

Dono da fábrica de chocolate, Ludovico é um homem rico e bondoso, que vive na Argentina. Desconfiado de como a irmã vem cuidando de seus negócios, decide ir para Ventura conferir as finanças da fábrica. Amoroso, mas solitário, fica encantado pela pureza de Ana Francisca, que se torna sua amiga, mesmo achando que ele é apenas um operário.

Atualmente com 90 anos, Ary Fontoura se tornou uma estrela do Instagram, onde possui mais de cinco milhões de seguidores. Depois da novela, continuou na TV, trabalhando em novelas como Orgulho e Paixão (2018) e Salve-se Quem Puder (2020).

Ludovico se torna o melhor amigo de Ana Francisca — Foto: Divulgação/Globo (Gianne Carvalho)

Ernani Moraes é Terêncio

Delegado da cidade, Terêncio é pai de Olga, filha que tenta sempre proteger das garras de Danilo. Casado com Marieta (Tânia Bondezan), com quem tem ainda um casal de filhos mais novos, está sempre metido em enrascadas.

Nos últimos anos, Ernani Moraes se dividiu entre trabalhos na Record e na TV Globo. Na emissora de da família Marinho, sua última aparição foi na novela Nos Tempos do Imperador (2021), mas esteve também na série Rensga Hits! (2022), produzida pelo Globoplay.

Na novela Chocolate com Pimenta, Terêncio é o delegado de Ventura — Foto: Divulgação/Globo (Renato Rocha Miranda)

Laura Cardoso é Carmem

Avó de Ana Francisca, Carmem vive uma vida tranquila no sítio com Margarido (Osmar Prado), os netos Timóteo (Marcello Novaes) e Márcia (Drica Moraes), além da agregada Dália (Carla Daniel), que adotou quando ainda era bebê. Apaixonada pela roça, ganha dinheiro vendendo verduras de sua horta.

Uma das pioneiras da teledramaturgia no Brasil, Laura Cardoso continua em atividade aos 95 anos. Seus últimos trabalhos em novelas foram Sol Nascente (2016), O Outro Lado do Paraíso (2017) e A Dona do Pedaço (2019).

Carmem e a neta Ana Francisca no sítio da família novela em Chocolate com Pimenta — Foto: Divulgação/Globo

Osmar Prado é Margarido

Tio de Ana Francisca, Margarido é um homem simples, de excelente caráter. Dono de um de sítio no qual cria passarinhos, está sempre brigando com a filha Márcia, que é muito interessada em dinheiro. Para ajudar no sustento da família, trabalha como cozinheiro na fábrica de chocolate Bombom.

Um dos atores de maior prestígio na TV, Osmar Prado continuou a estrelar novelas após Chocolate com Pimenta. Seus trabalhos recentes foram as séries do Globoplay Ilha de Ferro (2018) e Carcereiros (2017), e o remake da novela Pantanal (2022), em que interpretou o Velho do Rio.

Em Chocolate com Pimenta, Margarido trabalha na fábrica de chocolate Bombom — Foto: Divulgação/Globo

Drica Moraes é Márcia

Prima de Ana Francisca, Márcia vive no sítio com a família, mas sonha em ascender socialmente. Dona de um guarda-roupa elegante, trabalha na cidade como manicure. Embora esteja sempre brigando com seu primo Timóteo, não consegue admitir para si mesma que é apaixonada pelo rapaz.

Grande estrela da TV Globo, Drica Moraes continuou fazendo inúmeros trabalhos na emissora. Seu papel mais recente em uma novela foi em Travessia (2022), interpretando a comerciante Núbia. Agora, a atriz interpreta Lúcia na série Os Outros, produzida pelo Globoplay.

Márcia busca uma vida independente do resto da família — Foto: Divulgação/Globo (Gianne Carvalho)

Marcello Novaes é Timóteo

Caipira de bom coração, Timóteo é sobrinho de Margarido e vive no sítio de sua família, onde cuida dos animais. Homem rústico, do tipo que chama atenção das mulheres, é apaixonado pela prima Márcia, mas tem medo de ser rejeitado pela moça.

Há 35 anos na emissora, Marcello Novaes esteve recentemente em O Sétimo Guardião (2018) e Além da Ilusão (2022). Além disso, também fez um papel recorrente em Diário de Um Confinado (2020), série produzida pela TV Globo para o Globoplay.

Cena de Chocolate com Pimenta, onde Timóteo joga ovos em Danilo — Foto: Divulgação/Globo (João Miguel Júnior)

Antônio Grassi é Reginaldo

Funcionário da fábrica de chocolate, Reginaldo cuida da esposa doente, mas é apaixonada mesmo por Jezebel. Pai das jovens Celina (Samara Felippo) e Graça (Nivea Stelmann), ele adora jogar cartas, mas quase sempre perde dinheiro no vício. Embora nunca explique seus motivos, faz de tudo para afastar Celina de Guilherme.

Após Chocolate com Pimenta, Antônio Grassi fez outras novelas na TV Globo e na Record. Sua última atuação foi na série Bom dia, Veronica (2020), da Netflix.

Na novela Chocolate com Pimenta, Reginaldo é contra o relacionamento da filha Celina com Guilherme — Foto: Divulgação/Globo (Gianne Carvalho)

Samara Felippo é Celina

Irmã de Graça, Celina é a única garota do colégio que se aproxima de Ana Francisca. Apaixonada por Guilherme, não entende porque o pai considera o romance proibido. Romântica e educada, tem um bom coração.

Por alguns anos, Samara Felippo ainda trabalhou na TV Globo, atuando em novelas como Da Cor do Pecado (2004) e O Profeta (2006). Nos últimos tempos, porém, passou a atuar em produções da Record. Seus últimos trabalhos na emissora foram nas novelas Apocalipse (2017) e Topíssima (2019).

Na novela Chocolate com Pimenta, Celina deseja se casar com Guilherme — Foto: Divulgação/Globo (Renato Rocha Miranda)

Rodrigo Faro é Guilherme

Melhor amigo de Danilo, Guilherme é completamente apaixonado por Celina. Rapaz direito, que pretende se formar para poder casar com a jovem, ele faz de tudo para que o pai da garota aprove o relacionamento dos dois.

Embora tenha atuado em algumas novelas após seu trabalho como Guilherme, Rodrigo Faro enveredou pelo caminho do showbiz. Na Record, se tornou um dos principais apresentadores da emissora. Atualmente, apresenta diversos reality shows, além do programa Hora do Faro, que comanda desde 2014.

Na novela Chocolate com Pimenta, Guilherme sempre busca dar bons conselhos para Danilo — Foto: Divulgação/Globo