Cinco resultados que você não consegue ter no Google

Apesar de o Google ser o mecanismo de buscas mais popular da Internet, nem tudo pode ser descoberto por meio dele. O buscador é incapaz, por exemplo, de nutrir um diálogo com os internautas — como o Bard e o ChatGPT podem — ou de dar opiniões sobre assuntos diversos — ele apenas consegue listar artigos opinativos. Além disso, alguns endereços na web também não são rastreados e catalogados pelos bots do Google, seja por limitações das páginas ou por escolha própria — e, consequentemente, eles também não aparecerão entre os resultados do buscador. A seguir, confira cinco coisas que você não conseguirá encontrar pelo Google.

1 de 6 Google é o principal mecanismo de busca da Internet, mas não consegue fornecer todos os resultados — Foto: Getty Images/Chesnot Google é o principal mecanismo de busca da Internet, mas não consegue fornecer todos os resultados — Foto: Getty Images/Chesnot

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Comente no Fórum do TechTudo

1. Opiniões da plataforma e diálogos

O Google não é capaz de nutrir um diálogo com o usuário. O buscador é programado para identificar as palavras-chave das buscas e sugerir os conteúdos da web que melhor possam correspondê-las, e não para responder às pesquisas de forma interativa, assim como um humano faria. Além disso, o site não consegue dar opiniões diretamente sobre qualquer assunto — no máximo, ele pode sugerir resultados com artigos opinativos ou conteúdos semelhantes.

Já existem tecnologias capazes de responder às questões feitas pelos usuários de forma interativa. É o caso do Bard — o chatbot do próprio Google — e do ChatGPT. Esses softwares, além de tirarem dúvidas e realizarem tarefas para os internautas, também conseguem manter um diálogo com eles. No entanto, os chatbots também não irão compartilhar opiniões caso você as solicite. O ChatGPT, por exemplo, sempre tem respostas como "Como uma inteligência artificial, não tenho sentimentos pessoais, então não posso dizer se 'gosto' ou 'não gosto' de algo" ao ser questionado sobre assuntos subjetivos.

2 de 6 Microsoft Bing com ChatGPT — Foto: Getty Images Microsoft Bing com ChatGPT — Foto: Getty Images

No caso do ChatGPT, entretanto, vale lembrar também que o robô não tem acesso à Internet e, portanto, não deve ser utilizado como mecanismo de busca. Como seu banco de dados está limitado a informações de 2021, é possível que ele forneça respostas desatualizadas ou enganosas. Além disso, o chatbot não indica a fonte das informações.

2. Sites que não foram indexados

Um site indexado pelo Google é basicamente aquele que aparece entre os resultados do buscador. Esse processo é feito por meio de robôs rastreadores, também conhecido como crawlers, que procuram e analisam diferentes links da web para incluí-los na lista de sites que aparecem nas buscas. Embora o sistema do Google seja efetivo em indexar boa parte dos sites presentes na rede, alguns endereços podem não ser incluídos por diferentes razões.

Páginas muito recentes, por exemplo, não são automaticamente indexadas, já que os rastreadores precisam de um tempo para encontrar e analisar o site em questão. Além disso, endereços que proporcionam experiências ruins para os usuários também podem ficar de fora do índice do Google. Isso inclui páginas que possuem uma baixa performance em dispositivos móveis, conteúdos com muitos erros ou informações imprecisas, sites lentos e mal otimizados.

3 de 6 É possível que determinado site não tenha sido indexado e, por conta disso, não esteja disponível no Google — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira É possível que determinado site não tenha sido indexado e, por conta disso, não esteja disponível no Google — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Proprietários de sites também podem optar por não indexar o endereço inteiro ou determinada página no Google. Caso o endereço em questão apresente conteúdo exclusivo ou seja uma plataforma de autenticação, a pessoa responsável pelo site pode utilizar um recurso chamado robots.txt, que comunicará aos bots rastreadores para não o indexarem.

3. Documentos que estão apenas em seu PC

O Google não pode encontrar documentos que estão salvos apenas no seu computador. Isso ocorre porque, como explicado em tópicos anteriores, o buscador do Google é capaz de fornecer informações apenas de resultados disponíveis na rede. Apesar de parecer óbvio, muitos usuários se confundem, já que é possível abrir e visualizar arquivos baixados por meio dos navegadores. No entanto, se você tentar enviar esse link a outra pessoa, ela não conseguirá acessar o documento.

4 de 6 Documentos disponíveis apenas no dispositivo do usuário não podem ser acessados pela ferramenta de buscas do Google — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Documentos disponíveis apenas no dispositivo do usuário não podem ser acessados pela ferramenta de buscas do Google — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

4. Palavras que não existem

Não é possível encontrar resultados de palavras inexistentes no Google. Ao fazer uma pesquisa, a ferramenta de buscas utiliza as palavras-chave fornecidas pelo usuário para encontrar links que mais se aproximam do que foi solicitado. Caso o termo tenha sido escrito de forma incorreta ou diferente do habitual, o Google ainda é capaz de encontrar resultados de comandos semelhantes e exibe a famosa mensagem: "Exibindo resultados para [...]. Em vez disso, pesquise por [...]".

5 de 6 Google não é capaz de fornecer resultados para pesquisas feitas com palavras inexistentes — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Google não é capaz de fornecer resultados para pesquisas feitas com palavras inexistentes — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

A mesma mensagem não aparece quando a busca é feita utilizando uma palavra que não existe ou formada por letras aleatórias sem uma lógica. Nesses casos, o Google apenas exibe uma mensagem informando que a busca não encontrou nenhum resultado e dá sugestões de outras pesquisas que o usuário pode realizar.

5. Senhas de outros internautas

Não adianta pesquisar por senhas de outros usuários do Google. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os códigos são pessoais e intransferíveis e, por isso, toda empresa que tem acesso a esse tipo de informação é proibida de fornecer qualquer tipo de senha cadastrada em seu banco de dados. Logo, se as senhas não são compartilhadas legalmente, o Google não irá exibi-las.

Além disso, o buscador permite que usuários cujos dados foram expostos em buscas solicitem a remoção dos conteúdos. Para isso, é necessário ir até este endereço exclusivo. Nele, os usuários devem escolher o que desejam deletar e preencher informações que comprovem a necessidade da remoção do conteúdo, como URLs que exibem os dados sensíveis.

O que fazer caso não ache resultados no Google?

Apesar de o Google ser a ferramenta de buscas mais popular da Internet, ele não é o único meio de se obter informações. Se suas pesquisas não forem efetivas no Google, é possível tentar procurar pela mesma informação em outros buscadores. Opções populares como o Bing, Yahoo! e DuckDuckGo são alternativas interessantes que podem ser exploradas pelos usuários.

6 de 6 DuckDuckGo é um buscador eficiente que pode ser utilizado no lugar do Google — Foto: Getty Images DuckDuckGo é um buscador eficiente que pode ser utilizado no lugar do Google — Foto: Getty Images

Caso o que busca não seja um resultado em um site específico, mas sim ajuda em tarefas, talvez seja mais adequado utilizar chatbots como o ChatGPT ou o Bing AI. Além disso, também é possível procurar informações em redes sociais, no Google Acadêmico, em vídeos de YouTube e em fóruns na Internet.

Veja também: 5 funções do Google Maps que você precisa conhecer