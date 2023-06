Mas, afinal, como cadastrar moto no Uber Moto? Neste artigo, o TechTudo explica quais são os requisitos necessários para se tornar um piloto de Uber Moto, com o passo a passo para registrar sua moto na plataforma e começar a trabalhar como motorista parceiro.

É importante lembrar que a Uber Moto está disponível em algumas cidades do Brasil, e é necessário observar as normas de trânsito e as regras de segurança durante as viagens. O uso de equipamentos de segurança, como capacete e luvas, é obrigatório tanto para o motorista, quanto para o passageiro.