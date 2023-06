É possível colocar um áudio do WhatsApp no CapCut, tanto em celulares Android quanto no iPhone (iOS). A opção é bastante útil quando um usuário tem um áudio salvo que deseja transformar em trilha sonora de um vídeo. O procedimento é bem simples, mas exige a conversão do arquivo sonoro do formato original para MP3, o que pode ser feito com o auxílio de aplicativos como o Audio Converter (Google Play Store) ou o MP3 Converter (App Store). Uma vez feito isso, é necessário apenas adicionar o áudio final ao vídeo aberto no CapCut. Nesse momento, é possível fazer outros ajustes, como cortes em seu tamanho ou escolher a melhor hora para iniciá-lo na reprodução. A seguir, veja passo a passo como colocar áudio do WhatsApp no CapCut.