Como converter PDF em Word? Veja seis ferramentas online e grátis

É possível converter PDF em Word pelo próprio programa e com a ajuda de sites gratuitos. Assim, além do Word, ferramentas como iLovePDF , Smallpdf e EasyPDF permitem transformar documentos do Adobe Acrobat em arquivos editáveis em poucos cliques, sem necessidade de cadastro ou download de programas. Um conversor de PDF para Word é útil para quem precisa modificar o conteúdo de PDFs no editor de textos da Microsoft , por exemplo. Na lista a seguir, veja como converter PDF para Word pelo programa e outros seis sites.

1 de 10 Como transformar PDF em Word? Além do passo a passo no editor de texto, veja em outras seis ferramentas online e grátis — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Como transformar PDF em Word? Além do passo a passo no editor de texto, veja em outras seis ferramentas online e grátis — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

📝 Quais cuidados na hora de fazer download grátis? Descubra no Fórum do TechTudo.

Como converter PDF em Word pelo próprio editor de texto

Quando você abre um arquivo PDF, o software imediatamente o converte em um formato editável do Word, com recursos aprimorados para a edição de texto. Em seguida, você tem a opção de salvar o arquivo como texto ou exportá-lo novamente para o formato PDF. Veja abaixo como fazer isso:

Passo 1. Entre no Word e abra o arquivo PDF que deseja transformar em Word. Ao fazer isso, um aviso de conversão automática será mostrado na tela. Então, toque em "Permitir" para continuar;

2 de 10 Como converter um arquivo em PDF para Word? Abra o documento no Microsoft Word para começar — Foto: Reprodução/Rubens Achilles Como converter um arquivo em PDF para Word? Abra o documento no Microsoft Word para começar — Foto: Reprodução/Rubens Achilles

Passo 2. O documento será mostrado no Word já com edição habilitada. Agora, você pode usar as ferramentas do editor para mudar o texto e a formatação como quiser;

3 de 10 A conversão de arquivos em PDF para Word será feita automaticamente pelo programa; ao fim do carregamento, você consegue editar o conteúdo livremente — Foto: Reprodução/Rubens Achilles A conversão de arquivos em PDF para Word será feita automaticamente pelo programa; ao fim do carregamento, você consegue editar o conteúdo livremente — Foto: Reprodução/Rubens Achilles

Passo 3. Depois que terminar, vá em "Arquivo” e toque sobre a opção “Salvar como”. Em seguida, vá até a barra de formatos para escolher o Word e selecione ".docs". Pronto! Seu PDF estará convertido em Word.

4 de 10 Como deixar PDF em Word: ao terminar as edições, salve o arquivo em formato .docs — Foto: Reprodução/Rubens Achilles Como deixar PDF em Word: ao terminar as edições, salve o arquivo em formato .docs — Foto: Reprodução/Rubens Achilles

Como converter PDF em Word por conversores online

5 de 10 iLovePDF é um conversor de PDF em Word online e grátis; plataforma é uma das mais usadas para mudanças de formato de texto — Foto: Reprodução/iLovePDF iLovePDF é um conversor de PDF em Word online e grátis; plataforma é uma das mais usadas para mudanças de formato de texto — Foto: Reprodução/iLovePDF

Famoso editor de PDFs online, o site iLovePDF também permite converter documentos PDF em arquivos do Word. Para isso, basta fazer o upload do item desejado. Usuários da versão gratuita do serviço podem subir apenas um arquivo por vez. É importante lembrar que pode haver pequenas distorções no documento final caso o usuário não tenha as fontes usadas no PDF original instaladas em seu computador.

Simples e de uso intuitivo, o site Smallpdf é um conversor de PDF para Word que oferece uma série de recursos para manipular documentos PDF, incluindo conversão para arquivos DOCX. É preciso apenas arrastar e soltar o item na plataforma ou clicar em "Escolher arquivo". Assim como o iLovePDF, o Smallpdf permite a adição de um único arquivo por vez.

6 de 10 Famoso editor online, Smallpdf também permite passar documentos de PDF para Word — Foto: Reprodução/Smallpdf Famoso editor online, Smallpdf também permite passar documentos de PDF para Word — Foto: Reprodução/Smallpdf

Rápida e fácil, a conversão se mostrou também eficiente: nos testes feitos pelo TechTudo, a ferramenta foi capaz de detectar todos os elementos gráficos e textuais do PDF para convertê-los em documento do Word, onde puderam ser completamente editados.

É importante esclarecer que, se houver páginas digitalizadas no PDF, as folhas aparecerão como imagens no arquivo DOC. Para convertê-las em documentos editáveis, é preciso assinar a versão premium da plataforma, que custa US$ 9 ao mês, cerca de R$ 50 em conversão direta.

7 de 10 Ferramenta easyPDF converte PDF em Word de forma grátis em poucos cliques — Foto: Reprodução/easyPDF Ferramenta easyPDF converte PDF em Word de forma grátis em poucos cliques — Foto: Reprodução/easyPDF

A plataforma easyPDF funciona de maneira similar aos seus concorrentes, permitindo a adição de apenas um item por vez. É possível fazer o upload do documento a partir do próprio computador ou de serviços de armazenamento em nuvem, como Google Drive e Dropbox. Nos testes feitos pelo TechTudo, o site converteu os documentos sem grandes distorções, mas não foi capaz de preservar aspectos do arquivo original como estilo (negrito, itálico e sublinhado) e família da fonte.

4. PDF to Word

O site PDF to Word (pdftoword.com/pt) permite converter documentos PDF em arquivos editáveis no programa da Microsoft. A plataforma é fácil de usar: basta importar o item desejado clicando em "Selecione um arquivo", informar um endereço de e-mail e pressionar o botão "Converter agora". Ao final da conversão, o arquivo será enviado para a sua caixa de entrada.

8 de 10 Site PDF to Word requer e-mail para fazer conversão de arquivos — Foto: Reprodução/PDF to Word Site PDF to Word requer e-mail para fazer conversão de arquivos — Foto: Reprodução/PDF to Word

Embora eficiente, o site PDF to Word não é a melhor escolha para os usuários que evitam expor o e-mail em páginas da Internet. Vale lembrar que o endereço eletrônico pode acabar sendo usado para envio de newsletters e conteúdos publicitários.

5. Soda PDF

9 de 10 Soda PDF: site permite importar arquivos PDF do Google Drive ou Dropbox e convertê-los para Word rapidamente — Foto: Reprodução/Soda PDF Soda PDF: site permite importar arquivos PDF do Google Drive ou Dropbox e convertê-los para Word rapidamente — Foto: Reprodução/Soda PDF

O site Soda PDF (sodapdf.com/pdf-to-word) é tão simples quanto os demais serviços desta lista. Basta arrastar e soltar o arquivo na página para que a conversão comece. É possível baixar o documento final direto do navegador ou enviá-lo por e-mail. Nos testes realizados, a plataforma preservou por completo o layout e a formatação do documento original.

6. PDF to DOC

10 de 10 PDF to DOC se destaca por permitir a conversão de até 20 arquivos por vez — Foto: Reprodução/PDF to DOC PDF to DOC se destaca por permitir a conversão de até 20 arquivos por vez — Foto: Reprodução/PDF to DOC

O site PDF to DOC (pdf2doc.com/pt) sai à frente dos concorrentes por permitir a conversão de até 20 arquivos de uma só vez. Ao término do procedimento, o usuário pode baixar todos os documentos convertidos em um único arquivo ZIP, que deverá ser descompactado em programas como Winrar. O TechTudo testou o conversor de PDF para Word e aprovou a qualidade da conversão.

Veja também: Como converter arquivos para PDF sem baixar programas