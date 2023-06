Como cortar música pelo celular? 4 apps para editar áudios

Existem diversas maneiras de cortar música pelo celular usando aplicativos para Android e iPhone ( iOS ). O MP3 Cutter, por exemplo, além de cortar os áudios, consegue personalizar e criar sons de alarmes e toques com gravações. Já o Super Sound , converte arquivos de música e extrai áudios de vídeos. Caso o seu obejtivo seja retirar vocais de músicas e preservar o som do fundo, vale experimentar o WavePad Music and Audio Editor. A seguir, confira a lista completa feita pelo TechTudo com quatro apps que conseguem cortar áudios e músicas no celular.

1 de 5 Aplicativos de edição de música possuem funcionalidade que facilita o corte de partes de canções preferidas dos usuários — Foto: Luana Marfim/Techtudo Aplicativos de edição de música possuem funcionalidade que facilita o corte de partes de canções preferidas dos usuários — Foto: Luana Marfim/Techtudo

O aplicativo MP3 Cutter, disponível gratuitamente para o sistema operacional iOS, é uma opção para cortar música pelo celular. A ferramenta também consegue editar cortar áudios, criar toques personalizados e sons para alarmes. O app corta arquivos em formatos MP3 e MP4 e permite favoritar a parte selecionada da canção de interesse do usuário para usar em outras edições. Também é possível compartilhar o conteúdo final para amigos através de redes sociais.

Para utilizar o MP3 Cutter, basta abrir o aplicativo, clicar no campo “Editar música” er escolher a origem do arquivo. Armazenamentos como iTunes, iCloud, Dropbox e Google Drive são algumas opções. Em seguida, escolha entre as opções de edição disponíveis, como aparar, remover uma parte ou fazer uma colagem no áudio original.

O app opera através de dois cursores móveis, um verde, que deve ser arrastado na parte inicial do corte da música, e outro vermelho, para a parte final. Depois de fazer a seleção, é preciso clicar no ícone de disquete, localizado no canto inferior direito da aplicação, nomeá-lo e pressionar a opção “OK”. O arquivo será salvo dentro do app na pasta “Minha música” e poderá ser reeditado, compartilhado, excluído ou transformado em toques.

2 de 5 Aplicativo MP3 Cutter é totalmente gratuito e corta música pelo celular rapidamente — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo MP3 Cutter é totalmente gratuito e corta música pelo celular rapidamente — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Super Sound

O app Super Sound, disponível apenas em celulares Android, corta música pelo celular e edita áudios de forma simples. Algumas das funções do aplicativo são: mudanças no formato do arquivo, cortes, emendas, mixagem, acelerar a reprodução de músicas, extração áudios de vídeos, controle de volume e exclusão de vocais de canções preservando a parte instrumental.

Além da versão gratuita, Super Sound oferece possui uma opção premium com planos que variam de R$12,99 mensal até 59,99 anual, ou uma compra única no valor de R$79,99. O pagamento retira anúncios, garante alta qualidade de som dos arquivos e uso prioritário para novos recursos, por exemplo.

Para realizar cortes em músicas com esse app, clique em “Editar áudio” na tela inicial e selecione o arquivo a ser editado. Uma lista com os arquivos de áudio salvos no dispositivo será apresentada, mas também é possível escolher arquivos no campo “Pasta” ou em “Músicas online”. Depois de selecionar o arquivo, basta clicar em “Aparar” e mover o cursor para a direita ou esquerda. As direções representam o início e o fim do corte, respectivamente. Por fim, é preciso clicar no campo “Confirma” e, em seguida, tocar no ícone de salvar, presente no canto superior direito do app. A música editada poderá ser salva e compartilhada com contatos do usuário.

3 de 5 Aplicativo Super Sound possui recurso que apara músicas para que usuários selecionem a parte que mais desejam delas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Super Sound possui recurso que apara músicas para que usuários selecionem a parte que mais desejam delas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. AudioLab

O app AudioLab tem funções básicas como corte, gravação de áudios e adição de efeitos sonoros, mas também oferece recursos avançados de edição de músicas, como controle de velocidade de reprodução, equalizador, retirada de ruído externo e remoção de vocais da faixa de áudio. O aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS e conta com uma versão premium. As opções de planos mensal, anual e permanente disponibilizam integralmente todas as funções do app com uma compra de R$14,90, R$79,90 e R$199,90, respectivamente.

O uso do app é simples. Na tela inicial, selecione a opção “Edição de Áudio”. Em seguida, clique em “Adicionar Nova Faixa” na tela seguinte e escolha o arquivo de interesse dentro das opções disponíveis, como da biblioteca do dispositivo, da área de transferência ou do iTunes, por exemplo. Com o arquivo aberto, arraste o cursor para o ponto inicial do corte e, depois de escolhê-lo, clique no ícone de “Dividir”, que se encontra na parte inferior do app. Em seguida, selecione o próximo ponto de corte, caso seja necessário, e clique novamente no ícone. Por fim, basta clicar em “Exportar”, adicionar um nome ao arquivo final e salvar.

4 de 5 Aplicativo AudioLab faz edições de áudios e músicas e recorta arquivos para usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo AudioLab faz edições de áudios e músicas e recorta arquivos para usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. WavePad Music and Audio Editor

O WavePad Music and Audio Editor também consegue cortar música pelo celular em dispositivos Android e iPhone (iOS). A ferramenta permite editar e gravar canções, áudios, recortar, copiar e colar arquivos musicais, adicionar efeitos de áudio como redução de ruído, aumento de volume e exporta arquivos diretamente do Google Drive ou do Dropbox. Para remover anúncios, o valor é de R$4,90, já o desbloqueio de todos os serviços, como inclusão de efeitos, custa R$49,90.

Na tela principal do app, escolha um arquivo em “File” e, na sequência, em “Open File”, caso tenha algum arquivo salvo no celular, ou em “New File” para criar um novo arquivo. Depois disso, clique nas três barrinhas horizontais localizadas no canto superior esquerdo do app e, em seguida, em “Edit”. Outra janela aparecerá e nela é preciso clicar em “Cut”. Um quadro móvel surgirá no qual o usuário consegue delimitar a parte da canção que tem interesse para ser recortada. Na sequência é preciso clicar no ícone “Save” e em “Save File” para salvar o arquivo no próprio aplicativo, ou em “Save File As…” para salvá-lo em alguma pasta do dispositivo.

5 de 5 Músicas recortadas com o aplicativo WavePad Music and Audio Editor ficam salvas no próprio aplicativo — Foto: Reprodução/Gisele Souza Músicas recortadas com o aplicativo WavePad Music and Audio Editor ficam salvas no próprio aplicativo — Foto: Reprodução/Gisele Souza

