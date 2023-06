Como descobrir de quem é o número do WhatsApp? 4 truques que podem revelar

É possível identificar de quem é um número no mensageiro WhatsApp usando diferentes sites e aplicativos. Além de fazer isso salvando o número nos celulares Android ou iPhone ( iOS ), o usuário pode recorrer a aplicativos como o Truecaller e o Whoscall , que fornecem dados atualizados sobre o número. Essas opções são especialmente úteis quando um número desconhecido faz um telefonema diretamente para você pelo app, envia mensagens pelo chat e o perfil não possui qualquer tipo de registro, por exemplo. As medidas são importantes para descobrir a origem de um contato indesejado ou mesmo evitar um golpe pela rede social. A seguir, confira quatro truques efetivos para descobrir a quem pertence um número no WhatsApp.

1. Ver em outros aplicativos de mensagem

Uma das formas que internautas têm para descobrir a quem pertence um número no WhatsApp é recorrer a outros aplicativos de mensagens, como o Signal e o Telegram. Essa alternativa é interessante para os casos em que se quer descobrir de quem é o contato, mas sem interagir com ele.

No Telegram, isso pode ser feito por meio do acesso rápido aos contatos salvos listados no aplicativo, já que o app apresenta automaticamente o nome de usuário do perfil após tocar sobre ele. O procedimento é análogo no mensageiro Signal. É válido reforçar que o método só funcionará caso o número desconhecido tenha um perfil ativo nessas aplicações.

2. Procurar pelo número no Instagram, Facebook ou Twitter

Outro meio simples e ágil para descobrir de quem é um número no WhatsApp é por meio da busca direta em redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. Isso porque geralmente os usuários atrelam os seus números de contato ao perfil pessoal, o que pode ser útil para obter ainda mais informações sobre eles. Para realizar a ação, basta abrir uma das redes citadas, acessar o campo de busca e inserir o número de telefone desejado. Caso o contato tenha deixado a informação do número pública, ela será apresentada após o fim da busca.

3. Pesquisar pelo número no Google, Bing e afins

Também é possível recorrer a navegadores como o Google e o Bing para descobrir um número de WhatsApp. Isso só é possível, porém, se o número desconhecido tiver algum registro na Internet que envolva uma empresa, a exemplo de um MEI. Nesse caso, haverá um registro do número de telefone vinculado à razão social em uma página de dados. O procedimento de busca é simples: basta abrir um dos mecanismos de busca citados e inserir o número desejado na barra de pesquisa. Uma lista com resultados aparecerá com dados sobre o titular do número.

4. Usar aplicativos para descobrir de quem é o número

Alguns aplicativos como Truecaller e Whoscall conseguem desvendar de quem é um número no WhatsApp. Essa é uma forma possível caso nenhuma das ações anteriores tenha dado certo. Para utilizar o Truecaller, é necessário tocar na barra de pesquisas superior do aplicativo, que permite realizar buscas por números e nomes. Depois de concluir a ação, ele fornecerá uma série de resultados relacionados ao contato, como nome, marcações com tags, localidade de origem e bloqueio.

O que fazer se nenhuma das alternativas anteriores funcionar?

Caso nenhuma das opções recomendadas funcionar, você pode entrar em contato diretamente com a pessoa e perguntar sobre o motivo da ligação. Outra alternativa é pedir para um amigo falar com o contato e obter mais informações para você.

