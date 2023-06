Como descobrir um stalker no Instagram? Veja 4 dicas úteis

Descobrir um stalker é um desejo de muitos usuários do Instagram , rede social disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Isso porque, além de saciar a curiosidade em saber quem visitou seu perfil, identificar os "stalkers" pode se tornar até mesmo uma medida de segurança digital. Para isso, há algumas táticas a que você pode recorrer, como manter-se atento a quem visualiza os seus stories ou usar apps externos. Na lista a seguir, veja quatro maneiras de descobrir quem está te "stalkeando" hoje no Instagram .

1. Conferir quem visualizou seus stories

Ficar “de olho” em quem visualizou seus stories pode ser uma boa maneira de descobrir quem anda te monitorando no Instagram. Isso porque a plataforma sempre exibe a lista completa de todos os usuários que visualizaram suas publicações temporárias, tornando possível detectar quem esteve por ali. Vale a pena atentar-se, por exemplo, à presença de possíveis bots, já que eles podem identificar se alguém ter usado apps para ver seus stories anonimamente.

Ainda, confira se há presença de possíveis contas fakes entre os visualizadores, que podem ter sido criadas por pessoas que querer te stalkear em segredo. Esses perfis podem exibir fotos muito “artificiais” e terem poucos seguidores, mas isso não é uma regra, já que, em alguns casos, essas contas também podem ser convincentes.

Por isso, vale a pena verificar qualquer nome desconhecido que esteja acessando a sua rede social, acessando o app do Instagram e tocando em "Seu story", na página inicial. Em seguida, selecione a opção "Atividade", na parte inferior esquerda da tela, e veja a lista de visualizadores.

2. Identificar a posição de quem visualizou seus stories

Logo após publicar stories no Instagram, é possível notar os visualizadores classificados em ordem cronológica. Porém, quando as postagens atingem números mais altos de espectadores, a lista passa a ser exibida em uma ordem determinada pelo algoritmo da plataforma. Nos primeiros lugares, estarão os perfis que mais interagem com você, ou que acessam sua conta com maior frequência. Dessa maneira, se há nomes desconhecidos entre os usuários principais, pode ser que essas pessoas estejam acessando suas publicações de forma recorrente.

O processo de identificar as posições de quem viu seus stories é simples: no app, toque em "Seu story" e selecione a opção "Atividade". Faça uma análise das pessoas que você conhece e, caso existam “intrusos”, uma opção é bloquear essas contas para que elas deixem de te acompanhar, além de trancar seu perfil na plataforma para que somente seguidores acessem suas informações.

3. Usar aplicativos para ver quem visitou seu perfil

As pessoas que utilizavam o Orkut, antiga rede social do Google, provavelmente se lembrarão do recurso “Visitantes do perfil”. Bastava ativá-lo para ter acesso a uma lista dos dez stalkers mais recentes da sua conta. O Instagram, por sua vez, ainda não conta com esse tipo de ferramenta de forma nativa. Uma alternativa para isso, é utilizar apps de terceiros para identificar possíveis “curiosos”, como ‘Reportly’, ‘inStalker’ ou ‘Reports+”. Além dessas, existem diversas opções gratuitas disponíveis para Android e iPhone (iOS) que prometem cumprir o mesmo objetivo.

Vale ressaltar, contudo, que o uso não é indicado pela rede social da Meta e que compartilhar sua senha nessas plataformas pode prejudicar sua segurança online. O Instagram pode até mesmo banir contas que utilizam esse tipo de ferramenta extra. Isso sem contar o fato de que ainda não há como ter certeza de que os dados exibidos são reais.

Em diversos casos, a lista de “visitantes recentes” é exibida de maneira totalmente aleatória e não condiz com a realidade. Caso ainda assim opte pelo download, vale a pena conferir as avaliações deixadas por outros usuários nas lojas de aplicativos antes de realizar a instalação.

4. Conferir as interações com seu perfil

As interações com seu perfil também são uma maneira simples de detectar possíveis “perseguidores” no Instagram. Para isso, acesse o aplicativo da rede social e toque no ícone de coração, localizado na parte superior da página inicial. Ali estarão todas as curtidas, comentários e marcações relacionadas a você, em ordem cronológica, permitindo a identificação de usuários que aparecem com recorrência ou até mesmo perfis que tenham curtido e comentado suas postagens acidentalmente.

Atente-se, também, às pessoas que costumam interagir com sua conta mas não te seguem na rede social. Isso indica que elas estão acessando sua conta manualmente para verificar se existem atualizações.

Com informações de NordVPN e DigitalHill

