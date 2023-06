Como investir no C6 Bank pelo app? Veja guia completo com dicas

O C6 Bank permite realizar investimentos no Brasil e no exterior por meio do C6 Invest. Todo o processo é realizado por meio do aplicativo para Android e iPhone ( iOS ), sem cobrança de taxas de custódia ou corretagem. É possível investir dinheiro em Certificado de Depósito Bancário (CDB), fundos, ações, Fundos de Investimento Imobiliário (FII), Exchange Traded Fund (ETF), Brazilian Depositary Receipts (BDR), Mercados Futuros e até em previdência.

Nas linhas a seguir, o TechTudo mostra como investir no C6 Bank pelo app e traz dicas de investimento para diminuir os riscos e melhorar o planejamento financeiro a longo prazo.

A partir de quanto reais dá para investir no C6 Bank?

É possível investir a partir de R$ 20 em aplicações com liquidez diária, como CDB pós-fixado, e Fundos de Investimento. Já nas demais aplicações no Brasil, a quantia mínima é de R$ 100. No caso de investimentos internacionais, como no Global Invest e Certificate of Deposit, a remessa mínima inicial é de US$ 100 (pouco menos de R$ 500, na cotação da data da publicação da matéria).

Quem pode investir pelo app do C6 Bank?

Qualquer pessoa física com conta aberta no banco pode começar a investir pelo aplicativo para Android e iPhone (iOS). Para abrir uma conta no C6 Bank basta baixar o aplicativo no celular e informar os dados solicitados pela instituição. A análise de abertura da conta para pessoas físicas é feita em até dois dias úteis.

Quais modalidades de investimento o banco digital oferece pelo app?

Por meio do C6 Invest, o C6 Bank oferece diversas modalidades de investimento pelo aplicativo. É possível investir dinheiro em renda fixa, renda variável, fundos, previdência, ativos globais e fundos do mercado internacional no Global Invest.

Entre os investimentos de renda fixa, estão disponíveis as seguintes opções:

CDB C6 Prefixado: oferece diferentes opções de taxas e vencimentos. No momento da aplicação, é possível saber qual será o rendimento até a data de vencimento;

CDB C6 Pós-fixado: oferece diferentes opções de vencimentos e rentabilidades, como o CDI. O rendimento acompanha algum indicador definido no momento da aplicação;

CDB C6 IPCA+: rendimento que acompanha o IPCA — índice de inflação do Brasil — e inclui uma taxa anual prefixada no momento da contratação.

Já na renda variável, o C6 Bank oferece ações, ETFs, Fundos Imobiliários, BDRs, minicontratos e contratos cheios de dólar e índice. Em fundos, é possível investir em fundos de renda fixa, ações, multimercado, cambiais e crypto.

Enquanto isso, nos investimentos personalizados, o C6 Bank oferece o C6 TechInvest Ativos Globais, um produto de carteira administrada que busca a diversificar os investimentos por intermédio de ativos nacionais e internacionais.

É seguro investir pelo C6 Bank?

Sim, investir pelo C6 Bank pode ser considerado seguro. O banco é regulamentado pelo Banco Central do Brasil e todas as transações realizadas pelo aplicativo são protegidas por criptografia e outras medidas de segurança. Além disso, o C6 Bank oferece um serviço de atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, que funciona via telefone, chat no aplicativo ou WhatsApp.

Como criar uma carteira para investir no C6 Bank

Para começar a investir no C6 Bank, é preciso criar uma carteira de investimentos pelo aplicativo. Basta acessar a opção "C6 Invest" no menu principal. Em seguida, na tela de seleção de produtos, escolha o tipo de investimento entre renda fixa, fundos, renda variável ou previdência privada.

É importante lembrar que, se você ainda não definiu o perfil de investidor, será preciso preencher as informações em “Definir perfil” para começar a investir.

Como investir pelo C6 Bank

Após criar sua carteira, é possível escolher a modalidade de investimento que mais se adequa ao seu perfil e investir a partir de R$ 20. O processo é simples e pode ser realizado pelo aplicativo, sem a necessidade de ir até uma agência física. Ao escolher o produto, você precisa selecionar o valor do investimento a melhor data de vencimento. Por fim, confirme a operação para começar a investir.

Dicas para investir no C6 Bank

Apesar de não haver muito mistério para começar a investir dinheiro, é preciso ficar atento a alguns pontos para diminuir os riscos e melhorar o planejamento financeiro a longo prazo. A seguir, você confere dicas que podem ser úteis para investir não só no C6 Bank, como também em qualquer outra instituição financeira. Vale mencionar que, se quiser os melhores resultados possíveis em investimentos de grandes quantias, é recomendado buscar uma assessoria financeira especializada no assunto.

Conheça a sua tolerância a riscos antes de escolher uma modalidade de investimento

Investir é um assunto complexo e requer atenção aos detalhes. Cada modalidade de investimento tem um perfil de risco diferente, que deve ser cuidadosamente analisado antes de tomar qualquer decisão. É importante entender qual é a sua tolerância a riscos e escolher um produto que esteja de acordo com o seu perfil, levando em consideração aspectos como a rentabilidade, a liquidez e a diversificação.

Além disso, é fundamental estar atento às condições macroeconômicas do mercado, que podem influenciar diretamente o desempenho dos seus investimentos. Portanto, é recomendável buscar informações atualizadas sobre o mercado financeiro e conversar com um especialista antes de investir o seu dinheiro. Faça um planejamento financeiro para saber quanto investir e por quanto tempo

Investir é uma atividade que exige disciplina e planejamento. Antes de começar a investir, é importante fazer um planejamento financeiro detalhado para entender não apenas quanto você pode investir, mas também qual é o seu perfil de investidor e quais são os seus objetivos financeiros de longo prazo.

Também é fundamental conhecer as diversas opções de investimentos disponíveis no mercado, como ações, títulos de renda fixa, fundos de investimento, entre outras. Cada opção possui as próprias vantagens e desvantagens, e é importante entender como elas funcionam antes de decidir onde investir.

Outro aspecto importante a considerar é a diversificação da sua carteira de investimentos. Ao investir em diferentes tipos de ativos, você reduz o risco de perda e aumenta as chances de obter um retorno maior no longo prazo.

Lembre-se de que investir é uma atividade de médio a longo prazo, e que os resultados não são imediatos. Por isso, é fundamental que você mantenha o seu planejamento financeiro atualizado e faça ajustes sempre que necessário, para garantir que os seus investimentos estejam alinhados com os seus objetivos e necessidades financeiras. Acompanhe periodicamente seus investimentos pelo aplicativo para verificar se estão rendendo conforme o esperado

Embora o objetivo de um investimento seja ganhar dinheiro, o risco de perder também existe. Por essa razão, é importante acompanhar periodicamente seus investimentos pelo aplicativo para verificar se estão rendendo conforme o esperado e, se necessário, fazer ajustes na carteira.

Ao investir no C6 Bank, você tem a vantagem de contar com as informações e análises de mercado fornecidas pela plataforma. Não existe uma fórmula mágica para investimentos de sucesso, mas a paciência e a disciplina são fundamentais.

É importante ter um plano de investimento claro e definido, com objetivos de curto e longo prazo. Com essas informações em mãos, você pode começar a investir no C6 Bank com mais segurança e tranquilidade.

