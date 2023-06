Como 'irritar' a Alexa? 8 perguntas engraçadas para fazer

Com amigos, família ou mesmo sozinho, fazer perguntas curiosas e inusitadas para a assistente da Amazon pode gerar belas risadas. Se você quer "implicar" com a Alexa, veja a lista que o TechTudo preparou com oito perguntas engraçadas para fazer à assistente.

Ao perguntar à Alexa se ela é amiga da Siri, assistente virtual da Apple, você estará fazendo uma referência lúdica à rivalidade entre as marcas. Além da Siri, há outras como Cortana, da Microsoft, e o Google Assistente. Como resposta, a Alexa pode dizer que gosta de todos os dispositivos de inteligência artificial, ou que ela e as concorrentes moram todas no mesmo bairro, a nuvem. É divertido imaginar as IAs como seres com amizades e relações, mesmo sabendo que são apenas programas de computador.