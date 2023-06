Como juntar vídeos no Android? 5 apps editores para você conhecer

Juntar vídeos no Android pode ser uma tarefa fácil com o uso de diversos aplicativos. Além de agrupar diferentes imagens em apenas um arquivo, essas ferramentas permitem a o corte de cenas, edição das imagens, conversão do vídeo para formatos variados, entre outras funcionalidades. CapCut , InShot e FilmoraGo são algumas opções com versões gratuitas e até formato Premium para edições mais avançadas. Confira a seguir a lista completa de aplicativos que vão simplificar a sua experiência com vídeos!

1. CapCut

O CupCut é um app gratuito desenvolvido pela Bytedance, empresa responsável pelo TikTok. A ferramenta apresenta recursos avançados de edição e permite juntar vídeos, cortar, adicionar efeitos especiais, filtros, textos e até música de fundo. Além disso, o app oferece uma interface intuitiva, suporta múltiplas camadas de mídia e inclui ferramentas de áudio.

Para juntar vídeos no Android usando o CapCut, abra o app e clique em editar no canto inferior esquerdo da tela. Depois, selecione a opção “Novo Projeto” (que está dentro de um retângulo azul). Clique no círculo acima do vídeo que deseja juntar, lembrando que o número que aparece no círculo é referente a ordem na qual ele aparecerá na edição final. Clique em “Adicionar” no canto inferior direito da tela. Você poderá usar as opções na barra de tarefas para editar o conteúdo, fazendo recortes, colocando música, efeitos, entre outros. Por fim, basta clicar no ícone de seta, no canto superior direito, para exportar o vídeo para o app de sua escolha.

2. InShot

O Inshot tem várias ferramentas de edição de vídeo. Ele possibilita, por exemplo, a adição de música, sticker, texto, filtro, corte e até redimensionamento para o formato do Instagram, Youtube e TikTok. Além disso, a ferramenta permite fazer colagens e editar fotografias, opções disponíveis na versão gratuita e Pro.

A junção de vídeos no Inshot deve ser feita da seguinte maneira: abra o app e toque na opção vídeo. Depois, toque sobre os vídeos que deseja juntar (você pode clicar e segurar sobre o vídeo para ver de qual se trata). Clique no botão verde no canto inferior direito da tela e dê play para ver se ficou como gostaria (neste momento será possível realizar edições usando a barra de tarefas na parte inferior da tela). Em seguida, clique em “salvar” no canto superior direito e escolha a resolução e formato desejados. Finalmente, clique em “salvar” para que o vídeo seja convertido e salvo no seu smartphone.

3. FilmoraGo

O FilmoraGo tem uma interface moderna e intuitiva e oferece diversas ferramentas de edição para fotos e vídeos. Disponível em versão gratuita ou paga, ele possibilita aos usuários a importação de mídias direto da galeria do celular. A edição de vídeos inclui efeitos visuais com filtros e sobreposições, ferramentas de ajuste de contraste, brilho e saturação e até recurso de texto.

Você pode juntar vídeos no FilmoraGo abrindo o app e clicando em “Novo projeto” na tela inicial. Depois, basta selecionar os vídeos que deseja unir, observando que os números que aparecem acima dos vídeos dizem respeito a ordem que aparecem na junção. Depois, no canto inferior da tela, clique em próximo e aguarde a importação. Por fim, basta editar o vídeo como desejar e clicar em “Exportar” para salvar no seu dispositivo.

O VivaVideo permite adicionar música, criar apresentações de slides, fazer colagem, combinar vários vídeos numa única tela, adicionar efeitos e filtros, controlar volume de áudio e muito mais. Tudo isso a partir de uma interface fácil de usar e com recursos gratuitos. É importante salientar que, sem pagamento, o app só permite a edição de vídeos de 5 minutos de duração e com qualidade até 480p.

Para juntar dois ou mais vídeos no VivaVideo, clique em “Novo projeto” na tela inicial. Permita que o app acesse as fotos do seu dispositivo. Selecione a opção “vídeo” na barra superior. Clique sobre os vídeos que deseja juntar. Selecione a opção “próximo”, no canto inferior direito. Edite da maneira que desejar usando a barra de tarefas no rodapé da tela. Clique em salvar no canto superior direito. Opte pela resolução 480p normal e aguarde até que apareça a mensagem “Salvo no álbum, compartilhe com os amigos”.

O Magisto é outro app que ajuda a juntar vídeos no Android. Ele está disponível na versão gratuita e paga e oferece modelos para que você possa adicionar um estilo especial às suas criações. Além disso, o Magisto acessa as mídias do Google Fotos, adiciona música na sua criação e é muito fácil de usar. Na versão gratuita, apenas vídeos com duração total de 60 segundo são permitidos.

Para juntar vídeos no Magisto você deve acessar o ambiente principal e clicar no símbolo de + no canto inferior direito da tela. Depois selecione os vídeos que gostaria de unir, clicando sobre eles. Toque no botão “próximo” no canto superior direito. Em seguida escolha um dos estilos oferecidos e clique em “próximo” novamente. Agora coloque a música que mais gostar clicando sobre ela (você pode deixar sem música, se preferir). Em seguida clique em “criar” Por fim, é só digitar um título para o seu vídeo e clicar em “criar” novamente.