Como mudar a letra do celular? 8 formas de personalizar Android ou iPhone

É possível mudar a letra do celular Android e iPhone ( iOS ) e usar fontes diferentes para customizar os dispositivos e dar a elas uma aparência mais personalizada. Algumas modificações podem ser feitas pelas próprias configurações dos sistemas operacionais, enquanto outras requerem o download de aplicativos externos. Pensando nisso, na lista a seguir, o TechTudo separou algumas dicas para testar nos dois sistemas. Nas linhas abaixo, você pode conferir truques seguros para personalizar o celular e deixá-lo com a sua cara.

Como mudar a letra no iPhone (iOS)

1. Mudar a Tela Bloqueada

O iPhone passou a permitir maiores customizações das Telas de Bloqueio e de Início a partir do iOS 16, incluindo a possibilidade de modificar as fontes e o estilo do relógio de maneira nativa. Para acessar a função e personalizar o celular, basta pressionar a tela do iPhone por alguns segundos quando ela estiver bloqueada e, depois, clicar em "Personalizar".

Em seguida, toque sobre os widgets da Tela de Bloqueio para alterar as fontes e as cores. Depois de finalizar as alterações, clique em "Ok", no canto superior direito para salvar as modificações.

2. Aumentar ou diminuir a letra

Outra maneira nativa de modificar a letra do iPhone (iOS) consiste em alterar o tamanho da fonte. Com a função, é possível deixar a letra do celular menor, fazendo com que ela ocupe menos espaço na tela. Já o maior tamanho pode ajudar pessoas com problemas de visão.

Para modificar o tamanho da fonte, acesse os ajustes do celular e clique sobre a aba "Tela e Brilho". Em seguida, clique em "Tamanho do Texto" e mova o cursor para alterar a letra do iPhone (iOS). Vale dizer que é possível deixar a fonte ainda maior acessando os recursos de acessibilidade do dispositivo. Para isso, volte à tela principal dos ajustes do iPhone e clique sobre a aba "Acessibilidade". Em seguida, clique em "Tela e Tamanho do Texto" e, depois, em "Texto Maior". Em seguida, habilite a chave ao lado de "Textos Maiores" e mova o cursor na parte inferior da tela para aumentar ainda mais o tamanho da fonte.

3. Usar apps de teclado para testar outras fontes

Há, ainda, a opção de baixar apps externos para experimentar outros estilos de fontes. Existem diversas opções disponíveis para download na App Store e aplicativos como o Fonts Art, Facemoji Keyboard e o Better Fonts, que permitem trocar a fonte do teclado para escrever com estilos de letras diferentes.

Vale dizer que, para usar os apps de teclado, é necessário ir até os ajustes do dispositivo e habilitá-los por lá primeiro. Depois de baixar o app, acesse as configurações do iPhone (iOS), e busque pelo aplicativo recém-baixado. Na sequência, selecione a aba "Teclados" e vire as duas chaves que aparecerão na tela para a direita. Em seguida, abra o teclado no celular e pressione o ícone de globo, no canto inferior esquerdo. Depois, basta selecionar o novo app de teclado para concluir o procedimento.

4. Botar a letra em negrito

Há, ainda, a opção de variar o estilo da fonte do iPhone (iOS) colocando-a em negrito. O recurso deixa a letra diferente, ressaltando os contrastes do display, o que também pode ser útil para quem tem problemas de visão. Para ativar a função, acesse os ajustes do celular e clique em "Tela e Brilho". Na sequência, deslize a tela e ative a chave ao lado de "Negrito" - opção que fica logo abaixo de "Tamanho do Texto".

Como mudar a fonte no Android

1. Mudar a fonte pelas configurações

Diferentemente do iPhone (iOS), o Android conta com recursos nativos de personalização que permitem modificar a fonte do sistema. Fabricantes como Samsung, Motorola e Xiaomi, por exemplo, oferecem essa opção nas configurações dos dispositivos.

Para trocar a letra do celular Motorola, vá até as configurações do celular e clique em "Tela". Depois, acesse a aba "Estilos" e selecione uma das opções disponíveis por lá para personalizar o aparelho. Vale dizer que o recurso permite, ainda, que o usuário crie um tema totalmente customizado, selecionando um estilo de fonte diferente e uma cor.

2. Testar launchers com fontes diferentes

Outra opção segura para customizar o Android e trocar a letra do celular é a partir de launchers. Os programas permitem que usuários modifiquem a aparência do dispositivo como um todo, e existem diversas opções disponíveis para download na Play Store. Vale dizer que há, ainda, launchers que simulam a a experiência de uso do iPhone (iOS) no Android, trocando não só a letra do teclado, como também toda a aparência de apps e configurações do celular.

3. Usar apps de teclado para testar outras fontes

Assim como no iPhone (iOS), também é possível explorar aplicativos externos no Android para pesquisar e experimentar novas fontes no celular. Apps como o Fonts+, Fonts Art, Teclado com Fontes e Stylish Texts, por exemplo, podem ajudar.

Depois de baixar os apps, é necessário aceitar as permissões requeridas e habilitá-los nas configurações do dispositivo. Para trocar o app de teclado padrão por uma das opções, clique sobre o ícone de teclado na lateral inferior direita da tela e, em seguida, selecione o app desejado.

4. Aumentar ou diminuir a letra

Outra maneira de modificar a letra do Android consiste em diminuir ou aumentar o tamanho da letra, algo que também pode ser configurado a partir dos ajustes do sistema. Para isso, acesse as configurações do celular e clique em "Tela". Na sequência, deslize o display para baixo e clique em "Avançado". Em seguida, procure pela opção "Tamanho da fonte" e mova o cursor para a direita para aumentá-la ou para a esquerda para diminuí-la.

