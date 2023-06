Como sair do shadowban no Instagram? Veja como reverter a punição

Shadowban do Instagram é a maneira como ficou conhecida a situação em que o alcance das publicações e o engajamento de um usuário na rede social cai drasticamente sem uma explicação ou justificativa clara. Essa prática de "banir às sombras", em tradução livre, também é muito comum quando um usuário não segue as políticas de uso do Instagram. Como punição , o conteúdo inadequado é removido e as postagens futuras "desaparecem" do feed dos seguidores, das ferramentas de pesquisa e no Explorar.

O termo surgiu no ano de 2019, quando praticantes de pole dance passaram a desconfiar que postagens sobre a dança marcadas com hashtags estariam sendo bloqueadas da rede social. Na época, o Instagram se desculpou pelo bug e declarou que a ação ocorreu por engano. Apesar do pedido de desculpas, o termo Shadowban se popularizou e é muito comum ver criadores de conteúdo reclamando até hoje de supostas penalidades dentro da plataforma. Felizmente, existem maneiras de evitar esse problema. A seguir, confira uma lista com dicas de como sair do shadownban do instagram ou reduzir os danos causados pela punição.

1 de 5 Shadowban: entenda como o Instagram pune usuários que violam suas políticas de uso — Foto: Reprodução/Pexels Shadowban: entenda como o Instagram pune usuários que violam suas políticas de uso — Foto: Reprodução/Pexels

📝Instagram desatualizado, como resolver? Veja no Fórum TechTudo

Confira o Status da conta no Instagram

A ferramenta ‘Status da conta’ permite que os usuários possam conferir sua situação perante a rede social e é uma boa dica de como sair do shadowban do Instagram. Para acessá-la, basta selecionar as ‘Configurações e privacidade’ da rede social e, em seguida’, tocar em ‘Status da conta’.

Na seção, é possível saber se houve a publicação de algum conteúdo inadequado que tenha violado as Diretrizes da Comunidade – em caso afirmativo, a seção ajudará a entender os motivos, evitando a repetição do erro – isso porque, ao continuar violando as regras da plataforma, você poderá perder a conta definitivamente. Também há espaço para pedir uma nova análise, se não concordar com a exclusão do conteúdo.

Atentar-se aos feedbacks exibidos na seção é uma boa maneira de evitar o shadowban, ou diminuir seus efeitos, já que a ferramenta também oferece uma visão sobre a distribuição dos seus conteúdos. Caso as postagens estejam qualificadas para recomendação, elas aparecerão para não seguidores em locais como o Explorar, o Reels ou as Recomendações do Feed, alcançando um número maior de usuários.

2 de 5 Em Status da conta, usuários podem checar se suas publicações estão em conformidade com as regras do Instagram — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Em Status da conta, usuários podem checar se suas publicações estão em conformidade com as regras do Instagram — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Siga as diretrizes e boas práticas do Instagram

De acordo com o site oficial do Instagram, as Diretrizes da plataforma têm o objetivo de garantir “um lugar seguro para inspiração e expressão”. Dessa maneira, há um conjunto de regras que, se descumpridas, podem resultar na exclusão do conteúdo, desativação da conta, entre outras restrições.

Para que suas publicações estejam em conformidade com a rede social e sejam recomendadas à comunidade, faça o compartilhamento de fotos e vídeos focando em públicos variados, ou seja, evite nudez e outras temáticas sensíveis para menores. A plataforma também desaprova posts que incentivem distúrbios alimentares, autoflagelação e outros tipos de automutilação, com o intuito de manter um ambiente solidário.

A rede social da Meta também alerta sobre a publicação de conteúdos que não estejam em conformidade com a lei, proibindo o apoio a atos terroristas, crime organizado ou grupos organizados de propagação de ódio. Também não é permitido fazer publicações relacionadas a serviços sexuais, compra ou venda de armas de fogo, drogas, entre outras ações que usem a plataforma como canal para atos criminosos. O Instagram ainda dissemina a promoção de uma comunidade diversificada e positiva, desaprovando ameaças reais, discurso de ódio, chantagens, assédio, entre outras questões graves. Essas e outras normas podem ser conferidas integralmente na Central de Ajuda da rede social.

3 de 5 Seguir as Diretrizes do Instagram é essencial para evitar o shadownban — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Seguir as Diretrizes do Instagram é essencial para evitar o shadownban — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Não use ferramentas de automação

As ferramentas de automação buscam auxiliar no crescimento das contas, principalmente os perfis profissionais. Elas são diversas: há opções que seguem usuários de nichos semelhantes e outras que enviam mensagens via direct message, com o objetivo de atrair novos seguidores. O uso, entretanto, não é indicado pelo próprio Instagram, que apoia somente ações orgânicas e “limpas”.

Dessa maneira, evite o uso de sites que curtam, comentem, sigam perfis e enviem mensagens via DM de maneira automática caso você queria sair do shadownban do Instagram. A plataforma pode detectar tais ações e considerá-las como spam. Como consequência, suas fotos e vídeos deixarão de ser entregues à comunidade, diminuindo o seu engajamento e apresentando um resultado oposto ao que você esperava.

Remova hashtags de baixa qualidade

Fique atento às listas atualizadas das hashtags banidas pelo Instagram e evite usá-las se você quiser sair do shadownban dos Instagram. Isso é de grande importância para garantir os melhores resultados para o seu perfil já que a palavra errada pode fazer com que a plataforma considere uma publicação inadequada, levando à remoção do conteúdo (ou até mesmo da conta). Com isso, você fica “marcado” negativamente, o que pode afetar os resultados de publicações futuras e prejudicar o engajamento e alcance, mesmo que elas estejam em conformidade com as Diretrizes da rede social.

Vale ressaltar que os “termos proibidos” não são relacionados somente a nudez, discursos de ódio e outras temáticas que violam as regras da comunidade. As listas também incluem termos usados amplamente, que passam a ser considerados spam. Até mesmo a hashtag #sextou é vista como inadequada dentro da plataforma, mesmo parecendo “inofensiva”. Isso porque, em 2018, ela foi muito utilizada por estrangeiros no compartilhamento de pornografia, recebendo diversas denúncias. Dessa forma, vale a pena conferir suas legendas e, caso encontre hashtags de baixa qualidade, faça a remoção imediatamente para evitar ou diminuir os efeitos do shadowban.

4 de 5 Usar hashtags “permitidas” pelo Instagram garante que suas publicações alcancem um maior número de usuários — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Usar hashtags “permitidas” pelo Instagram garante que suas publicações alcancem um maior número de usuários — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Entre em contato com o suporte do Instagram

Se você seguiu todas as dicas e o seu alcance e engajamento no Instagram continuam preocupantes, vale a pena entrar em contato com a plataforma para entender os possíveis problemas que estão te afetando. Para isso, acesse o aplicativo e toque no ícone da sua foto de perfil, na parte inferior direita da tela. Em seguida, toque em ‘Configurações e privacidade’ > ‘Ajuda’ > ‘Relatar um problema’.

5 de 5 Entrando em contato com o Instagram — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Entrando em contato com o Instagram — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Com informações de Instagram e Rock Content.

Veja também: Como recuperar conta hackeada do Instagram