Como tirar foto das estrelas com o celular? Confira as 10 melhores dicas

Tirar boas fotos da lua e das estrelas com o celular costumava ser uma tarefa bastante difícil até bem pouco tempo, mas hoje é possível graças à evolução das câmeras dos smartphones. Para obter bons cliques, é necessário usar algumas técnicas e funções específicas, como o modo manual, que permite controlar o ISO, abertura e velocidade do obturador. Além disso, não basta contar apenas com o celular: é preciso fazer uso de equipamentos como o tripé, que ajuda na estabilização do telefone.

Pensando em ajudar quem quer tirar boas fotos do céu noturno com o celular, o TechTudo preparou uma lista com dez dicas para aproveitar o melhor do seu smartphone nessas condições. Confira os truques nas linhas a seguir.

1 de 7 Homem tirando foto da lua com o celular — Foto: Reprodução/gettyimages Homem tirando foto da lua com o celular — Foto: Reprodução/gettyimages

1. Procure um lugar com pouca iluminação

Regiões com muita iluminação, como cidades grandes, reduzem a iluminação de estrelas. Portanto, se você quer tirar uma boa foto do céu à noite, antes de tirar a foto, procure um lugar onde não há muitas luzes de postes, prédios e afins nos arredores. Assim é possível garantir uma foto com melhor qualidade e verossimilhança com o que é visto a olho nu.

2 de 7 Céu estrelado — Foto: Alex/Unsplash Céu estrelado — Foto: Alex/Unsplash

2. Desative o modo HDR e o flash

Agora que você já encontrou um lugar para tirar foto do céu, é hora de começar a configurar o celular. Em primeiro lugar, desative o HDR nas configurações da câmera. Como o recurso foi desenvolvido para gerar fotografias mais nítidas, ele captura uma faixa maior de luminância, e pode acabar compensando a luz de uma maneira indesejada. O flash também é desnecessário nesse momento.

3 de 7 Flash não deve ser usado em fotos noturnas do céu — Foto: Gift Habeshaw/Pexels Flash não deve ser usado em fotos noturnas do céu — Foto: Gift Habeshaw/Pexels

3. Salve as fotos em RAW

Se o seu celular suporta o registro de fotos em RAW, habilite esta função nas configurações da câmera. O recurso guarda as fotos em um arquivo sem compressões, ajudando na hora de editá-lo em softwares como o Adobe Photoshop, Adobe Lightroom e afins. Mas, se o seu smartphone não oferece esta opção, não há problemas: a foto também pode ser registrada em JPEG.

4. Verifique os recursos do celular

Algumas fabricantes incluem funções próprias para auxiliar na captura de fotos com baixa luminosidade. É o caso do modo noturno, que ajuda a compensar a luz em ambientes escuros no iPhone (iOS) e em celulares Android.

A Samsung, com o app Expert RAW, também conta com a opção “Astrofoto”, que oferece um guia de constelações para ajudar a capturar imagens do céu. O aplicativo, no entanto, não está disponível para todos os celulares Samsung Galaxy.

4 de 7 Modo Astrofoto do Samsung Expert RAW — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi Modo Astrofoto do Samsung Expert RAW — Foto: Reprodução/Bruno De Blasi

5. Utilize um tripé

Para captar imagens noturnas do céu com mais nitidez, é preciso aumentar o tempo de exposição. Em outras palavras, o celular deve ficar exposto à luz por mais tempo. Acontece que é difícil segurar o aparelho por períodos maiores sem tremer. Por isso, a melhor forma de tirar boas fotos das estrelas é utilizar um tripé. Só assim é possível garantir que o smartphone não se moverá durante a captura.

5 de 7 Celular no tripé — Foto: Reprodução/Unsplash Celular no tripé — Foto: Reprodução/Unsplash

6. Posicione o celular apontado para o céu

Após configurar o telefone e arrumar o tripé, basta levar o dispositivo ao ar livre e deixá-lo apontado para o céu. Certifique-se de colocá-lo em uma posição sem luzes ao redor e direcionado à constelação desejada. Se você possui um celular da Samsung compatível, utilize o modo Astrofoto do app Expert RAW para te auxiliar no posicionamento.

7. Habilite o contador de tempo

Ainda que o tripé ajude a manter a estabilidade, é preciso evitar que o celular trema ao clicar no botão para capturar a imagem. Uma forma de fazê-lo é configurando o contador de tempo. Você pode ajustar o timer para três, cinco ou dez segundos, conforme preferir. Assim você não precisa tocar na tela para capturar as imagens e evita resultados com borrões.

8. Acione o modo manual

Se a câmera do seu celular não possui modo noturno e recursos próprios para registrar o céu, você também pode configurá-la no modo manual. Esta opção oferece recursos para controlar o ISO, abertura, velocidade do obturador e o balanço de branco manualmente. Assim, você tem maior controle sobre o resultado final.

No modo automático, por outro lado, a câmera faz uma leitura do ambiente e escolhe as configurações ideais automaticamente. Apesar de a opção ser funcional para pessoas que não têm noções de fotografia, ela nem sempre gera os melhores resultados em ambientes com condições de iluminação adversa. Vale ressaltar que o uso do modo manual requer conhecimentos prévios de fotografia.

6 de 7 Seleção do modo manual da câmera do smartphone Motorola — Foto: Reprodução/Raquel Freire Seleção do modo manual da câmera do smartphone Motorola — Foto: Reprodução/Raquel Freire

9. Ajuste a iluminação

Se você não sabe utilizar o modo manual, há uma alternativa: o controle de iluminação. Presente na maioria dos celulares, esse ajuste aumenta ou reduz a sensibilidade de luz no modo automático, evitando fotos com alguns objetos “estourados” e outros escuros demais, por exemplo. O controle pode variar de aparelho para aparelho, mas, em geral, basta tocar sobre a tela, esperar um ícone de sol aparecer e mover o controle deslizante para baixo ou para cima.

10. Dê um zoom

Aproxime a imagem para fazer a captura. Além de registrar as estrelas mais de perto, o zoom vai evitar que objetos ao redor do celular apareçam na foto, dando foco total às estrelas. Vale ressaltar, porém, que é importante evitar o zoom digital, se possível.

Isso porque o recurso é um zoom “artificial”, produzido pelo software interno do celular. Na verdade, o zoom digital apenas amplia parte da imagem, esticando-a sem realmente aproximar coisa alguma. Usar o zoom óptico, por outro lado, garante maior qualidade.

7 de 7 Câmera do Galaxy S23 Ultra tem zoom ótico de 10x — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Câmera do Galaxy S23 Ultra tem zoom ótico de 10x — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

