Como tirar foto das estrelas

Tirar foto das estrelas não é tarefa fácil. É possível obter boas imagens do céu à noite com câmeras e também usando o celular Android ou iPhone ( iOS ). É bastante importante, porém, que você tenha uma máquina que permita controle manual de alguns setores, como o obturador, o ISO e o diafragma. Para facilitar, o TechTudo lista quatro dicas para você tirar uma bela foto das estrelas à noite.

Fotografar estrelas exige tempo e paciência

1. Condições meteorológicas

O local e as condições meteorológicas influenciam muito para conseguir uma boa foto. Para registrar um céu estrelado, além de uma noite limpa e sem nuvens, o ideal é buscar um local com pouca iluminação artificial. A praia, uma chácara, montanhas ou qualquer lugar que fique longe da luz urbana é essencial, já que esse tipo de iluminação pode ofuscar as pequenas estrelas. Além disso, é recomendado evitar noites de lua cheia, já que é outro ponto de luz muito forte. Outro fator bastante importante é a paciência.

Vamos ao que interessa: você vai precisar de um tripé. Se possível, um que tenha controle de disparo remoto, pois qualquer toque na câmera na hora do disparo pode influenciar negativamente a foto. Caso você não tenha um, é possível improvisar com um suporte confiável. Apoie a câmera em algum lugar firme e tome todo o cuidado na hora do disparo ou use o recurso temporizador, disponível também em câmeras compactas.

Longa exposição gera boas fotos de estrelas

É indicado ter uma câmera que tenha ajustes manuais de ISO, exposição, abertura e foco. O controle de ISO atualmente está disponível em boa parte das compactas, então isso não deve ser um problema para a maioria dos usuários. Se a sua máquina não ofecer controle manual de exposição e abertura, coloque-a no modo noturno, sem flash. O resultado não será tão impressionante como as imagens que ilustram este artigo, mas é possível obter fotos interessantes. Caso você possua uma câmera profissional e tenha lentes diferentes à sua disposição, escolha as grandes e médias angulares, entre 10 e 20 mm.

Uma das dicas que podemos dar é fazer a foto estando distante da cidade e das luzes fortes, já que a iluminação das casas e postes nos impedem de enxergar as estrelas do jeito que elas realmente são. Escolha um local que você saiba que tenha uma vista bem ampla, como um campo aberto, um morro ou lugar alto. Outro fator importante é olhar a previsão meteorológica para a região antes de sair de casa: se o dia tiver sido nublado, desista e vá quando o céu estiver limpo, pois há chances de não se conseguir um bom resultado.

Brinque com as configurações da câmera

Outra sugestão para uma foto bonita é ver qual fase está a Lua. Priorize as noites de Lua nova, minguante ou crescente, pois ela estará menos brilhante e, assim, o brilho não vai atrapalhar a captura das estrelas. Depois de ter feito os passos acima, não se desespere se não conseguir ver as estrelas. O olho humano não consegue enxergar o céu como o vemos nas imagens de longa exposição.

Para saber se o local escolhido é realmente bom para fazer as fotos, você pode utilizar um aplicativo no seu telefone para conseguir ver o que pode ser fotografado de especial na região. Se você tiver um iPhone ou iPad, use o Star Walk; se você possui um Android, pode usar o Google Sky. Aponte o seu telefone para o céu e os dois aplicativos mostrarão informações sobre o que você está “vendo”.

Fotografia de estrelas feita em momento de céu aberto, sem nuvens

3. Ajustes da câmera

Para as fotos de teste, faça os ajustes da câmera priorizando a entrada de luz. Coloque o ISO no máximo, abra o diafragma o quanto puder e escolha a maior exposição antes do modo Bulb. Coloque a máquina no tripé e ajuste o foco para o infinito. Caso não tenha um controle remoto, use o temporizador com 2 ou 10 segundos. Tire algumas fotos e veja se o enquadramento é esse mesmo que você quer.

Depois de estar tudo preparado para o grande momento da foto, configure a sua câmera para o modo RAW, se isso for possível, para que você tenha uma imagem totalmente editável depois. Se a sua câmera não possui essa opção, escolha a maior qualidade e número de megapixels disponíveis.

Caso sua câmera não se comporte bem com ISO alto, gerando uma fotografia muito pixelada ou clara demais, diminua o valor escolhido. Opte por algo entre 2.000 e 4.000 se a noite estiver totalmente escura, ou procure um valor menor (que seja acima de 800) se houver iluminação suficiente. Como você vai tirar mais do que uma foto, experimente valores diferentes para variar.

Foto do céu à noite depende muito do ajuste de ISO

Para calcular o tempo de exposição, divida 600 pelo valor da distância focal usada. Por exemplo, se você estiver usando a lente em 20 mm, faça 600/20 e o tempo resultante será 30 segundos. Quanto menor o valor da distância focal, mais tempo de exposição você terá e, por consequência poderá usar um ISO menor, aumentando a qualidade da fotografia. O único problema é a distorção característica das lentes grande angular, portanto tente usar o valor mínimo de 10 mm (máximo de tempo igual a 60 segundos).

Se você não possui um disparador remoto, trabalhar com exposições maiores do que 30 segundos é inviável, tendo em vista que você teria que ficar segurando o botão no modo Bulb e isso provocaria movimento na foto. Com um controle remoto, é possível trabalhar com valores altos e conseguir resultados incríveis, inclusive do movimento das estrelas. E lembre-se: quanto maior o tempo, menor o ISO. Faça testes e encontre o balanço ideal!

Com a câmera no modo manual, clique no botão "i"

Mas, para resumir, cada câmera, lente e ambiente podem pedir um tipo específico de configuração. O que você precisa é trabalhar abertura, ISO e, principalmente, velocidade do obturador para conseguir a imagem perfeita.

O ideal é usar as lentes com um bom ângulo de abertura, entre 50 mm e 18 mm de distância focal. O ISO não pode ser muito alto para a imagem não ficar com muito ruído e a abertura deve estar em um número médio, não sendo necessário utilizar a abertura máxima.

Posicione a câmera sobre o tripé e tente alguma dessas combinações:

ISO entre 400 e 800 e a abertura entre f/5.6 e f/8;

Para a distância 18 mm, variar a captura entre 30 e 40 segundos;

Para a distância 28 mm, 20 segundos;

Para 50 mm, o ideal é não passar de 10 segundos;

Para quem quiser ver algumas fotografias incríveis de estrelas, o fotógrafo Ben Canales é o especialista no assunto e já ganhou até um prêmio de fotografia da National Geographic em 2011.

4. O momento da foto

Com uma velocidade de captura mais demorada, qualquer movimento sobre a câmera pode fazer com que a imagem fique borrada, e não queremos isso. Por esse motivo, indicamos que você utilize um controle remoto para acionar o disparador e evitar, assim, qualquer impacto.

Caso você não tenha o controle, é possível utilizar o temporizador da câmera, colocando 2 ou 10 segundos para que a máquina dispare automaticamente, sem precisar colocar o dedo no botão principal e causar danos irreparáveis na sua foto.

