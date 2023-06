Como usar Apple Pay para fazer compras e pagamentos

O Apple Pay é o sistema de pagamentos da Apple que simplifica compras em espaços físicos e virtuais. Com o recurso, é possível usar o iPhone ( iOS ) ou o Apple Watch para efetuar pagamentos por aproximação em diversas lojas, restaurantes, ou quaisquer estabelecimentos que aceitem esse tipo de pagamento. A funcionalidade é útil porque dispensa o uso físico do cartão de crédito, evitando possíveis perdas do plástico e aumentando a praticidade para o usuário.

Para usar o recurso, é necessário, primeiramente, cadastrar o cartão de crédito ou débito no app Carteira, um procedimento que leva apenas alguns minutos. Depois, basta ativar o cartão e confirmar sua identidade pelo Face ID ou Touch ID para concluir pagamentos nos estabelecimentos. Veja, na lista a seguir, como usar o Apple Pay no iPhone (iOS), Apple Watch e em aplicativos.

Como cadastrar um cartão na carteira da Apple?

Para cadastrar um cartão no app Carteira, acesse o aplicativo e clique sobre o ícone de "+", localizado no canto superior direito da tela. Depois, selecione a opção "Cartão de Débito ou Crédito" e clique em "Continuar" para prosseguir. Em seguida, posicione o plástico sobre a moldura que aparecerá na tela ou clique em "Inserir dados manualmente" caso prefira cadastrar os dados de um cartão virtual.

Na sequência, complete os espaços vazios com o seu nome e o número do cartão para continuar. Depois, confirme o código CVV e a data de validade do plástico e clique em "Seguinte" para concluir o procedimento. Na próxima tela, basta aceitar os termos de uso da ferramenta e, por último, fazer a verificação do cartão usando o app do banco no celular. Depois disso, o Apple Pay estará configurado e você poderá efetuar pagamentos usando o iPhone (iOS) e o Apple Watch.

Vale dizer que o Apple Pay é compatível com as principais bandeiras de cartões de crédito e bancos do país. Instituições como Bradesco, Banco Inter, Branco do Brasil, Itaú, Nubank, Santander e C6 Bank, por exemplo, oferecem compatibilidade com a plataforma. Para conferir todas as instituições que oferecem suporte à ferramenta, basta acessar a página oficial (support.apple.com/pt-br/HT204916).

Como usar o Apple Pay no iPhone

Depois de cadastrar um cartão de crédito ou débito no app Carteira no iPhone (iOS), clique duas vezes no botão liga/desliga se seu celular tiver Face ID para ativar o Apple Pay. Se o seu dispositivo tiver Touch ID, basta clicar duas vezes no botão de início.

Em seguida, confirme sua identidade usando o Face ID, Touch ID ou senha cadastrada no iPhone e aproxime o celular do leitor da maquininha. Na sequência, basta esperar alguns segundos para que a transação seja concluída.

Usando o Apple Pay no AppleWatch

Com o cartão configurado no app Carteira, também é possível ativá-lo no Apple Watch para efetuar pagamentos usando o relógio. Para isso, basta pressionar o botão lateral do dispositivo duas vezes seguidas para abrir o cartão. Na sequência, aproxime o relógio da maquininha e espere alguns segundos até que a transação seja concluída.

Se, ao pressionar o botão lateral do Apple Watch, o cartão não ficar disponível na tela, talvez seja necessário ativá-lo pelo aplicativo do relógio no iPhone (iOS). Para isso, abra o app no celular e deslize a tela para baixo até encontrar a opção "Carteira e Apple Pay". Em seguida, clique sobre o botão "Adicionar" ao lado do cartão, confirme o código CVV do plástico, aceite os termos de uso e faça a verificação do cartão pelo app do banco novamente para concluir o procedimento.

Pagando com Apple Pay em apps e em compras online

O Apple Pay também pode ser usado para concluir compras feitas dentro de aplicativos quando a opção estiver disponível. No Brasil, ele pode ser usado em apps como iFood, por exemplo. Para concluir o pagamento na plataforma usando o Apple Pay, basta selecionar a opção antes de realizar o pedido. Na sequência, você deverá clicar sobre o botão lateral ou sobre o botão de início duas vezes e confirmar sua identidade através do Face ID ou Touch ID para que a transação seja concluída.

