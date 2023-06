Como usar cartão virtual do Nubank para comprar com mais segurança

O cartão virtual do Nubank tem o objetivo de tornar as compras online mais práticas e seguras. O recurso pode ser gerado de maneira simples e no aplicativo do banco digital, disponível para Android e iPhone ( iOS ). O processo é realizado em poucos segundos, e emite numerações diversas atreladas ao cartão original. A ideia é gerar versões novas, que podem ser usadas em compras online ou por aproximação, desde que estejam cadastradas em carteiras digitais. Caso o usuário perceba uma compra suspeita, por exemplo, basta deletar a via utilizada, evitando futuros problemas. A seguir, confira mais informações sobre os cartões virtuais e veja como pedir o seu através do aplicativo do Nubank .

Cartão virtual: saiba como usar tecnologia do Nubank para manter suas compras online protegidas

O que é o cartão virtual?

O cartão virtual é como uma segunda versão do cartão de crédito ou débito. Ele se diferencia do cartão físico por conter uma numeração temporária de identificação, além do CVV (código de segurança) e da data de validade. O funcionamento é simples: basta fazer a solicitação dentro do próprio aplicativo do banco em questão que o cartão será disponibilizado imediatamente, sem a necessidade de conversar com atendentes. A versão poderá ser usada em compras virtuais ou por aproximação, quando ele é adicionado à carteira do smartphone.

O cartão virtual do Nubank pode ser solicitado diretamente no aplicativo

A vantagem de usar um cartão virtual é garantir mais segurança nas transações online. Em casos de problemas com alguma compra, o usuário poderá simplesmente apagar a versão utilizada, sem a necessidade de emitir outra via do cartão físico. Vale destacar, ainda, que o Nubank permite a emissão de diferentes cartões virtuais, que ficarão disponíveis para uso a qualquer momento. O banco permite ter até 20 cartões por dia e 60 por mês, ao mesmo tempo.

Para fazer a solicitação e iniciar o uso, não é preciso aguardar o cartão físico ser entregue no seu endereço, basta que o cadastro no banco esteja finalizado com sucesso.

Posso usar o cartão virtual em qualquer compra?

Não, os cartões virtuais poderão ser usados somente em compras online ou em maquininhas de cartão que aceitem pagamento por aproximação. No segundo caso, ele precisa estar cadastrado em carteiras digitais como Google Pay, Apple Pay ou Samsung Pay. Bsta gerar uma via pelo app do Nubank e copiar os dados emitidos para essas plataformas.

Em que situação usar o cartão virtual?

Os cartões virtuais têm objetivo de fortalecer a segurança digital dos usuários. Caso você perceba que caiu em um golpe ou fraude ao fazer uma compra na Internet, poderá deletar o cartão utilizado em segundos e evitar possíveis transtornos, como clonagens. Com a versão apagada, os dados se tornarão inutilizáveis.

Você pode utilizar esse recurso sempre que fizer uma nova compra online e até mesmo criar um cartão virtual para cada propósito. É possível ter uma versão para pagamentos recorrentes, como serviços de streaming, e outra para transações no dia a dia, por exemplo.

A mesma facilidade não seria possível com o cartão físico, já que essa versão não pode ser deletada rapidamente. Nesse caso, quando os dados são roubados solução mais indicada seria cancelar a conta do Nubank, suspendendo o vínculo entre cliente e banco. Ou seja, além de ser irreversível e apagar sua conta definitivamente, o processo de cancelamento dessa versão pode levar mais tempo, dando espaço para possíveis golpes.

A fatura do cartão virtual é a mesma que o normal?

O cartão físico e os cartões virtuais possuem numerações distintas, entretanto, todas as compras são registradas em uma só fatura. É como se existissem diferentes “versões” do mesmo cartão, mas todas as cobranças são concentradas em um só lugar. A regra é válida, também, para o limite (usando a função crédito) ou saldo da conta (usando a versão débito).

Como pedir cartão virtual no Nubank

Passo 1. Abra o aplicativo do Nubank e, na página inicial, toque em "Meus cartões". Selecione "Criar cartão virtual". Digite um nome para identificar as compras que você faz em cada cartão virtual. Confirme selecionando o botão "Criar cartão virtual";

É possível dar um nome a cada um de seus cartões virtuais, com o objetivo de identificá-los

Passo 2. Digite sua senha de 4 dígitos e toque em "Acessar cartão virtual". Pronto! A aba vai mostrar todas as informações do cartão gerado.

Para confirmar a emissão do cartão virtual, é necessário inserir sua senha

Como excluir um cartão virtual no Nubank

Para excluir um cartão virtual no Nubank, acesse o app do banco e toque em "Meus cartões", na página inicial. Em seguida, toque sobre a opção que deseja apagar, digite sua senha de quatro dígitos e selecione a opção "Configurar". Aperte em "Excluir cartão virtual" e confirme a ação tocando em "Excluir". Por fim, insira sua senha novamente. É importante lembrar que você poderá criar outros cartões virtuais sempre que desejar, de forma totalmente gratuita.

Com informações de Nubank.

