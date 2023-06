Confira 10 séries brasileiras para assistir no Globoplay

Como as opções são extensas, o TechTudo reuniu 10 séries brasileiras disponíveis no Globoplay que valem a pena assistir. A lista foi feita levando em consideração sites de referência e títulos com boa repercussão entre o público e a crítica. Confira abaixo.

Os Outros (2023)

Na série Os Outros, dois casais de vizinhos entram em conflito após uma briga entre seus filhos adolescentes e isso traz consequências absurdas. Estrelada por Adriana Esteves (Avenida Brasil), Milhem Cortaz (Tropa de Elite), Maeve Jinkings (Aquarius) e Thomas Aquino (Bacurau), a trama é uma criação de Lucas Paraizo (Sob Pressão e Justiça) e conta com uma temporada de 12 episódios. No IMDb, sua nota é 7,9, baseada em 78 avaliações.

Sob Pressão (2017)

Sob Pressão é uma série de drama que mostra a realidade dos médicos de um hospital público do Rio de Janeiro, lidando com seus conflitos pessoais, questionamentos sobre a profissão e as comoventes histórias de cada paciente. Com cinco temporadas e 63 episódios, o programa é estrelado por Marjorie Estiano (A Vida da Gente) e Júlio Andrade (1 Contra Todos). A produção foi criada por Luiz Noronha, Claudio Torres, Renato Fagundes e Jorge Furtado, e alcançou nota 8,7 no IMDb, baseada em 616 avaliações.

Onde Está Meu Coração (2020)

Em Onde Está Meu Coração, a médica Amanda precisar lutar contra a dependência química diante de uma pressão familiar constante e da fragilidade de seu casamento. Estrelada por Letícia Colin (Todas as Flores), Daniel de Oliveira (Cazuza: O Tempo Não Pára), Mariana Lima (Rei do Gado) e Fábio Assunção (Tapas e Beijos), a trama foi escrita por George Moura e Sergio Goldenberg e conta com uma temporada de 10 episódios. No IMDb, sua pontuação é 8,1, baseada em 269 avaliações.

Rensga Hits! (2022)

A série de drama e comédia Rensga Hits! acompanha a história de uma jovem cantora sertaneja que se muda para Goiânia em busca do sonho de ser uma estrela de sucesso, mas acaba enfrentando obstáculos nesse caminho. Com uma temporada de oito episódios, a produção é estrelada por Alice Wegmann (Onde Nascem os Fortes), Deborah Secco (Bruna Surfistinha), Lorena Comparato (Impuros) e Fabiana Karla (O Palhaço). O programa tem criação de Carol Alckmin e Denis Nielsen, e alcançou nota 8,1 no IMDb, baseada em 66 avaliações.

As Five (2020)

As Five é um spin-off de Malhação Viva a Diferença, em que as amigas Benê, Keyla, Tina, Lica e Ellen se reencontram depois de anos sem se ver e juntas enfrentam dilemas comuns a jovens adultos. Estrelada por Gabriela Medvedovski (Nos Tempos do Imperador), Daphne Bozaski (Que Monstro Te Mordeu?), Manoela Aliperti (Diário de Viagem), Heslaine Vieira (Nos Tempos do Imperador) e Ana Hikari (Quando Mais Vida, Melhor!), o programa é uma criação de Cao Hamburger. Com duas temporadas e 18 episódios, a trama alcançou nota 7,9 no IMDb, baseada em 199 avaliações.

Sessão de Terapia (2012)

A série Sessão de Terapia retrata a rotina de um terapeuta, em que cada capítulo apresenta um paciente, incluindo o próprio psicólogo. O programa é baseado na série israelense BeTipul, criada em 2005 pelo psicanalista Hagai Levi, e adaptada no Brasil por Jaqueline Vargas. São cinco temporadas e 185 episódios ao todo, sendo as três primeiras protagonizadas por Zé Carlos Machado (Os Dez Mandamentos) e Selma Egrei (Velho Chico) e as duas últimas por Selton Mello (O Palhaço) e Morena Baccarin (Deadpool). No IMDb, sua nota é 8,4, baseada em 356 avaliações.

Arcanjo Renegado (2020)

Em Arcanjo Renegado, Mikhael é um sargento do Rio de Janeiro que é transferido para uma unidade policial no campo depois de se envolver em uma operação controversa que culminou em um massacre. A série é protagonizada pelo ator Marcello Melo Jr. (Cidade de Deus) e tem criação do produtor e roteirista José Junior. O programa conta com duas temporadas e 20 episódios, além de ter alcançado nota 7,9 no IMDb, baseada em 332 avaliações.

Ilha de Ferro (2018)

Ilha de Ferro acompanha a vida de uma equipe de trabalhadores de uma plataforma de petróleo, que lidam com seus dilemas pessoais e o trabalho em alto mar. Protagonizada por Cauã Reymond (Terra e Paixão) e Maria Casadevall (Coisa Mais Linda), a trama conta com duas temporadas e 22 episódios. Criado por Max Mallmann e Adriana Lunardi, o programa alcançou nota 7,1 no IMDb, baseada em 200 avaliações.

Desalma (2020)

A produção de drama e terror Desalma acompanha a vida de uma mulher e suas filhas, que se mudam após o suicídio de seu marido. Seu novo lar fica em Brigida, uma pequena vila que está prestes a recuperar os festivais pagãos de Ivana Kupala, que foram proibidos 30 anos antes. A série, de duas temporadas e 20 episódios, conta com as atrizes Cássia Kis (Travessia), Cláudia Abreu (Cheias de Charme) e Maria Ribeiro (Como Nossos Pais). Criado por Ana Paula Maia, o programa alcançou nota 7,2 no IMDb, baseada em 477 avaliações.

Justiça (2016)

Em Justiça, questões humanas e valores morais são abordados a partir da prisão de quatro pessoas de origens completamente distintas na cidade de Recife, depois de terem cometido ações questionáveis. Criada por Manuela Dias (Amor de Mãe), a série é protagonizada por Adriana Esteves (Avenida Brasil), Cauã Reymond (Terra e Paixão), Jéssica Ellen (Amor de Mãe) e Jesuíta Barbosa (Pantanal).

Além da primeira temporada com 20 episódios, a produção ganhará uma segunda season com previsão de estreia para o segundo semestre de 2023. No IMDb, sua nota é 9,0, baseada em 691 avaliações.

